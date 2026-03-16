Goal.com
En direct
2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci - ArrivalsGetty Images Entertainment
Adhe Makayasa

Traduit par

Explications : pourquoi Michael B. Jordan, lauréat d'un Oscar, a reçu un message de félicitations de la ville de Bournemouth après avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur

Le club de Premier League de Bournemouth a été l'un des premiers à rendre hommage à Michael B. Jordan après sa victoire historique dans la catégorie « Meilleur acteur » lors de la 98e cérémonie des Oscars. La star de « Sinners », qui est entré dans l'histoire en devenant la première personne à remporter ce prix pour avoir incarné des jumeaux, a reçu un message chaleureux de la part du club de la côte sud. Le lien entre cette icône hollywoodienne et les « Cherries » reste un élément clé de l'ambitieuse stratégie mondiale du club.

  • Une soirée historique à Hollywood

    Dimanche soir, Jordan a remporté son tout premier Oscar, s'imposant dans la catégorie du meilleur acteur pour son double rôle dans « Sinners ». Face à une concurrence féroce, notamment celle de Timothée Chalamet et de Leonardo DiCaprio, Jordan est devenu le sixième acteur noir à remporter ce prix. Peu après la cérémonie, Bournemouth s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour célébrer cet exploit, le qualifiant de « journée de fierté pour la famille des Cherries ». Cette manifestation publique d'affection découle des liens commerciaux importants qui unissent Jordan au club, et qui remontent à la fin de l'année 2022, lorsqu'il a rejoint un groupe de rachat très en vue.

    • Publicité
  • 98th Oscars - Governors BallGetty Images Entertainment

    De la gratitude sur la plus grande scène

    Visiblement ému, Jordan est monté sur scène pour recevoir sa statuette, ouvrant son discours par un simple message de foi : « Dieu est bon. » Il a profité de cette occasion pour rendre hommage à sa famille, s'adressant tout particulièrement à sa mère, présente dans le public. Dans le même temps, les canaux officiels de Bournemouth n’ont pas tardé à réaffirmer son statut au sein du cercle restreint du club. L’implication de l’acteur auprès des Cherries s’inscrit dans le cadre d’une participation minoritaire aux côtés du Black Knight Football Club du milliardaire Bill Foley. Jordan a été recruté spécifiquement pour renforcer les efforts de marketing mondial du club et contribuer à l’« internationalisation » de la marque Bournemouth.

  • Le partenariat Foley-Jordan

    Jordan et Nullah Sarker ont rejoint le consortium de Foley après que Maxim Demin eut cédé l'intégralité de sa participation. Foley, président très impliqué, contribue à tisser des liens entre le sport de haut niveau et le monde du divertissement international, tandis que sa philosophie pour le club, « toujours aller de l'avant, jamais reculer », met l'accent sur la formation des joueurs et l'expérience des supporters. 

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-BOURNEMOUTHAFP

    Tirer parti de sa renommée mondiale

    Maintenant que Jordan est officiellement lauréat d'un Oscar, sa notoriété n'a jamais été aussi grande, ce qui pourrait offrir à Bournemouth une occasion unique d'étendre son rayonnement commercial en Amérique du Nord et au-delà. Le club s'attache actuellement à assurer son maintien en Premier League sur le long terme et à moderniser ses installations, des projets dans lesquels le groupe de propriétaires continue de s'investir massivement. Sur le terrain, les Cherries disputeront leur prochain match le 20 mars, lorsqu'ils recevront Manchester United, en course pour une place en Ligue des champions.

Premier League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0