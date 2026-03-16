Explications : pourquoi Michael B. Jordan, lauréat d'un Oscar, a reçu un message de félicitations de la ville de Bournemouth après avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur

Visiblement ému, Jordan est monté sur scène pour recevoir sa statuette, ouvrant son discours par un simple message de foi : « Dieu est bon. » Il a profité de cette occasion pour rendre hommage à sa famille, s'adressant tout particulièrement à sa mère, présente dans le public. Dans le même temps, les canaux officiels de Bournemouth n’ont pas tardé à réaffirmer son statut au sein du cercle restreint du club. L’implication de l’acteur auprès des Cherries s’inscrit dans le cadre d’une participation minoritaire aux côtés du Black Knight Football Club du milliardaire Bill Foley. Jordan a été recruté spécifiquement pour renforcer les efforts de marketing mondial du club et contribuer à l’« internationalisation » de la marque Bournemouth.