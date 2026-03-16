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Explications : pourquoi Michael B. Jordan, lauréat d'un Oscar, a reçu un message de félicitations de la ville de Bournemouth après avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur
Une soirée historique à Hollywood
Dimanche soir, Jordan a remporté son tout premier Oscar, s'imposant dans la catégorie du meilleur acteur pour son double rôle dans « Sinners ». Face à une concurrence féroce, notamment celle de Timothée Chalamet et de Leonardo DiCaprio, Jordan est devenu le sixième acteur noir à remporter ce prix. Peu après la cérémonie, Bournemouth s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour célébrer cet exploit, le qualifiant de « journée de fierté pour la famille des Cherries ». Cette manifestation publique d'affection découle des liens commerciaux importants qui unissent Jordan au club, et qui remontent à la fin de l'année 2022, lorsqu'il a rejoint un groupe de rachat très en vue.
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De la gratitude sur la plus grande scène
Visiblement ému, Jordan est monté sur scène pour recevoir sa statuette, ouvrant son discours par un simple message de foi : « Dieu est bon. » Il a profité de cette occasion pour rendre hommage à sa famille, s'adressant tout particulièrement à sa mère, présente dans le public. Dans le même temps, les canaux officiels de Bournemouth n’ont pas tardé à réaffirmer son statut au sein du cercle restreint du club. L’implication de l’acteur auprès des Cherries s’inscrit dans le cadre d’une participation minoritaire aux côtés du Black Knight Football Club du milliardaire Bill Foley. Jordan a été recruté spécifiquement pour renforcer les efforts de marketing mondial du club et contribuer à l’« internationalisation » de la marque Bournemouth.
Le partenariat Foley-Jordan
Jordan et Nullah Sarker ont rejoint le consortium de Foley après que Maxim Demin eut cédé l'intégralité de sa participation. Foley, président très impliqué, contribue à tisser des liens entre le sport de haut niveau et le monde du divertissement international, tandis que sa philosophie pour le club, « toujours aller de l'avant, jamais reculer », met l'accent sur la formation des joueurs et l'expérience des supporters.
- AFP
Tirer parti de sa renommée mondiale
Maintenant que Jordan est officiellement lauréat d'un Oscar, sa notoriété n'a jamais été aussi grande, ce qui pourrait offrir à Bournemouth une occasion unique d'étendre son rayonnement commercial en Amérique du Nord et au-delà. Le club s'attache actuellement à assurer son maintien en Premier League sur le long terme et à moderniser ses installations, des projets dans lesquels le groupe de propriétaires continue de s'investir massivement. Sur le terrain, les Cherries disputeront leur prochain match le 20 mars, lorsqu'ils recevront Manchester United, en course pour une place en Ligue des champions.
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