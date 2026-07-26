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Lionel Messi Inter Miami Alianza LimaGetty
Donny Afroni

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Explications : pourquoi Lionel Messi échappera à une suspension pour avoir manqué le MLS All-Star Game 2026 – alors que la légende argentine sera absente des matchs de l’Inter Miami

L. Messi
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R. De Paul

Lionel Messi manquera une nouvelle fois le MLS All-Star Game, programmé cette semaine à Charlotte. Toutefois, la star de l’Inter Miami ne devrait pas être sanctionnée, contrairement à l’année passée. Bien qu’il figure sur la liste des sélectionnés pour affronter les All-Stars de la Liga MX, le huit fois lauréat du Ballon d’Or a obtenu une autorisation spéciale, tout comme son coéquipier en sélection, Rodrigo De Paul.

  • La faille réglementaire qui protège Messi

    Messi et De Paul faisaient partie des absences notables de la sélection des All-Stars de la MLS, officialisée samedi. Si la ligue sanctionne d’ordinaire les joueurs qui déclinent cette rencontre amicale de mi-saison, l’édition 2026 fait figure d’exception. Les deux joueurs, qui ont brillé lors de la Coupe du monde 2026 et atteint la finale avec l’Argentine, sont couverts par des dispositions spécifiques de protection des joueurs, instaurées par le syndicat mondial FIFPro.

    Pour renforcer cette protection, la Major League Soccer et l’Association des joueurs de la MLS ont conclu un accord spécifique avant le début de la saison en cours. Dans un communiqué officiel, la ligue a clarifié la situation : « Avant le début de la saison 2026, la Major League Soccer et l’Association des joueurs de la MLS ont convenu qu’à la sortie d’un joueur de la Coupe du monde, les clubs auraient des entretiens individuels avec chaque joueur afin de déterminer le temps de repos approprié ainsi que le calendrier de reprise de l’entraînement et de la compétition. Conformément à cet accord, Rodrigo De Paul et Lionel Messi sont donc dispensés de prendre part au MLS All-Star Game 2026. »

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Pourquoi l'année dernière a-t-elle entraîné une suspension ?

    Cette tolérance contraste toutefois avec l’épisode survenu lors du All-Star Game 2025 à Austin. À cette occasion, Messi et son ancien coéquipier de l’Inter Miami, Jordi Alba, s’étaient retirés de la rencontre quelques heures seulement avant le coup d’envoi. Comme leur forfait n’était pas officiellement motivé par une blessure au moment de leur désistement, les protocoles disciplinaires standard de la ligue ont été déclenchés. Conformément au règlement de la MLS, tout joueur sélectionné pour le All-Star Game qui ne se présente pas sans justification médicale est automatiquement suspendu pour le prochain match officiel de son club.

    Cette décision a provoqué la colère de la direction d’Inter Miami. Le propriétaire-directeur Jorge Mas a qualifié la règle de participation obligatoire de la ligue de « draconienne », estimant que les joueurs du club étaient déjà poussés au bout de leurs forces physiques.

  • Les répercussions sur la composition de l’équipe des All-Star

    L’absence de Messi porte un coup dur aux efforts marketing de la ligue, d’autant plus qu’il est actuellement en pleine forme. Le légendaire attaquant a récemment remporté le Soulier d’argent et le Ballon d’argent lors de la Coupe du monde 2026 après avoir inscrit huit buts durant le parcours de l’Argentine jusqu’en finale. Son forfait, ainsi que celui de De Paul, a contraint la MLS à procéder à des ajustements de dernière minute au sein de l’équipe qui affrontera les All-Stars de la Liga MX.

    Malgré cette perte, l’équipe des All-Stars MLS conserve un effectif international de premier plan : neuf joueurs ayant pris part à la Coupe du monde 2026 demeurent sur la feuille de match, même si aucun n’a atteint les phases finales comme Messi et De Paul, et n’est donc soumis à la même période de repos obligatoire. Ces joueurs sont attendus tant au « Skills Challenge » technique, mardi, qu’au match principal, mercredi soir.

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  • MessiGetty Images

    Quand Messi fera-t-il son retour à Miami ?

    Même si Messi a échappé à une suspension officielle en championnat, les supporters de l’Inter Miami devront tout de même attendre plusieurs semaines avant de revoir leur capitaine revêtir le maillot rose. Cette période de repos de 21 jours signifie que l’Argentin est actuellement en phase de récupération physique et mentale après la déception d’une défaite en finale de la Coupe du monde.

    Selon le calendrier actuel, Messi et De Paul ne devraient pas être disponibles pour l’Inter Miami avant début août, manquant ainsi plusieurs rencontres clés de MLS le temps de « se remettre de leurs exploits internationaux ».