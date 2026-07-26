Explications : pourquoi Lionel Messi échappera à une suspension pour avoir manqué le MLS All-Star Game 2026 – alors que la légende argentine sera absente des matchs de l’Inter Miami

Messi et De Paul faisaient partie des absences notables de la sélection des All-Stars de la MLS, officialisée samedi. Si la ligue sanctionne d’ordinaire les joueurs qui déclinent cette rencontre amicale de mi-saison, l’édition 2026 fait figure d’exception. Les deux joueurs, qui ont brillé lors de la Coupe du monde 2026 et atteint la finale avec l’Argentine, sont couverts par des dispositions spécifiques de protection des joueurs, instaurées par le syndicat mondial FIFPro.

Pour renforcer cette protection, la Major League Soccer et l’Association des joueurs de la MLS ont conclu un accord spécifique avant le début de la saison en cours. Dans un communiqué officiel, la ligue a clarifié la situation : « Avant le début de la saison 2026, la Major League Soccer et l’Association des joueurs de la MLS ont convenu qu’à la sortie d’un joueur de la Coupe du monde, les clubs auraient des entretiens individuels avec chaque joueur afin de déterminer le temps de repos approprié ainsi que le calendrier de reprise de l’entraînement et de la compétition. Conformément à cet accord, Rodrigo De Paul et Lionel Messi sont donc dispensés de prendre part au MLS All-Star Game 2026. »