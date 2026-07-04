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Explications : pourquoi les joueurs égyptiens ont visionné une vidéo de Kylian Mbappé sur un ordinateur portable, juste avant la séance de tirs au but de la Coupe du monde contre l’Australie
Images d'étude sur les pharaons
Le staff technique égyptien a convoqué une réunion de crise juste avant la séance de tirs au but pour décrypter les habitudes de Ryan sur les penalties. Les joueurs ont visionné sur un ordinateur portable un extrait du match nul 2-2 du Real Madrid contre Levante, le 17 janvier, en se concentrant sur un penalty tiré à la 58e minute. Bien que le gardien australien ait tenté de déstabiliser Mbappé par des mouvements théâtraux sur sa ligne de but, l’attaquant français est resté parfaitement imperturbable, trompant Ryan avant d’imiter ses gestes de danse pour célébrer son but.
- AFP
L’encadrement technique décrypte les habitudes des gardiens de but.
Cette préparation minutieuse illustre le travail de plus en plus approfondi sur les données, désormais courant dans le football de haut niveau. Plutôt que de laisser le sort des phases à élimination directe au hasard, le staff technique égyptien a souhaité que ses tireurs de penalties étudient le placement de Ryan, ses habitudes de balancement et ses temps de réaction sous pression. Ce bref briefing a apporté aux joueurs une clarté mentale immédiate, leur permettant de faire abstraction du bruit de la foule et de se concentrer entièrement sur la reproduction de l’exécution décisive dont font preuve les meilleurs attaquants du monde.
Le plan de remplacement de dernière minute se retourne contre eux
L’analyse vidéo stratégique s’est révélée décisive lorsque l’Australie a procédé à un changement tactique d’ultime minute, remplaçant le gardien Patrick Beach à la 119^e minute. L’équipe égyptienne, qui avait décortiqué les habitudes techniques de Ryan sur son ordinateur portable, a alors profité de cette connaissance : le gardien vétéran n’a pas réussi à arrêter un seul penalty. Selon Reuters, Geir Jordet, expert en psychologie des penalties, a expliqué que l’exécution rapide et décisive de Mbappé, immédiatement après le coup de sifflet de l’arbitre, prouve que la confiance et la détermination l’emportent sur n’importe quelle technique parfaite.
- AFP
Un match à élimination directe redoutable se profile
L'Égypte doit désormais capitaliser sur la précision tactique affinée à l'aide de ses analyses informatiques pour aborder avec confiance son match des huitièmes de finale contre l'Argentine, tenante du titre, qui s'est qualifiée de justesse après un match chaotique et haletant conclu par cinq buts face au Cap-Vert. Pour créer une nouvelle surprise historique, les Pharaons devront faire preuve d'une discipline défensive irréprochable et s'appuyer sur le génie de leur capitaine emblématique en phase de transition afin de venir à bout de l'un des favoris du tournoi.
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