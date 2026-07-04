Explications : pourquoi les joueurs égyptiens ont visionné une vidéo de Kylian Mbappé sur un ordinateur portable, juste avant la séance de tirs au but de la Coupe du monde contre l’Australie

Cette préparation minutieuse illustre le travail de plus en plus approfondi sur les données, désormais courant dans le football de haut niveau. Plutôt que de laisser le sort des phases à élimination directe au hasard, le staff technique égyptien a souhaité que ses tireurs de penalties étudient le placement de Ryan, ses habitudes de balancement et ses temps de réaction sous pression. Ce bref briefing a apporté aux joueurs une clarté mentale immédiate, leur permettant de faire abstraction du bruit de la foule et de se concentrer entièrement sur la reproduction de l’exécution décisive dont font preuve les meilleurs attaquants du monde.