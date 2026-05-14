Explications : pourquoi le troisième but de Lionel Messi pour l'Inter Miami a été refusé lors de cette victoire palpitante en MLS contre Cincinnati

La remontée de Miami à la deuxième place de la Conférence Est maintient la pression sur le leader du championnat, Nashville, qui ne dispose actuellement que d’une avance de deux points et d’un match en moins. Les Herons ont fait preuve d’une résilience remarquable au cours de leur série actuelle, mais ils devront maintenir ce rythme de buts élevé pour venir à bout de la solide défense de Nashville. À l’approche de la trêve internationale de mi-saison, Messi cherchera à conserver cette forme prolifique avant de rejoindre la sélection argentine pour son programme estival très attendu.