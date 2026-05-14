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Explications : pourquoi le troisième but de Lionel Messi pour l'Inter Miami a été refusé lors de cette victoire palpitante en MLS contre Cincinnati
Une performance décisive dans l’Ohio
Le maestro argentin a été le moteur d’un spectacle riche en buts mercredi soir, ouvrant le score avant de permettre à son équipe de remonter un déficit de 2-1. Au terme d’une rencontre riche en rebondissements, Miami l’a emporté 5-3. Messi a aussi délivré une passe décisive à Mateo Silvetti avant de compléter son triplé d’une frappe à la 89e minute, profitant d’une erreur défensive. Cette victoire précieuse propulse les Herons à la deuxième place de la Conférence Est, avec 25 points en 13 matchs.
La décision officielle met fin au flou entourant ce dossier.
Après le coup de sifflet final, la MLS a rectifié le compte-rendu officiel du match sur son site internet, retirant ainsi le triplé à Messi. La ligue a jugé que l’objectif marqué à la 89e minute était en réalité un c.s.c. du gardien de Cincinnati, Roman Celentano, et non une frappe de l’Argentin. Selon les arbitres, le ballon a rebondi sur le poteau sans franchir entièrement la ligne de but avant que Celentano ne le touche accidentellement, propulsant le ballon dans ses propres filets.
Des chiffres stupéfiants
Cette décision laisse le total officiel de triplés de Messi à 60, soit six unités derrière son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, actuellement en tête du classement historique avec 66 triplés. Les statistiques de l’attaquant chevronné n’en demeurent pas moins impressionnantes : lors de sa saison 2026 en MLS, il totalise déjà 11 buts et 4 passes décisives en seulement 12 matchs. Alors que l’Argentine se prépare à défendre son titre mondial cet été, le compteur de Messi affiche 909 buts et 411 passes décisives en 1 153 matchs officiels.
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La course au titre s'intensifie
La remontée de Miami à la deuxième place de la Conférence Est maintient la pression sur le leader du championnat, Nashville, qui ne dispose actuellement que d’une avance de deux points et d’un match en moins. Les Herons ont fait preuve d’une résilience remarquable au cours de leur série actuelle, mais ils devront maintenir ce rythme de buts élevé pour venir à bout de la solide défense de Nashville. À l’approche de la trêve internationale de mi-saison, Messi cherchera à conserver cette forme prolifique avant de rejoindre la sélection argentine pour son programme estival très attendu.