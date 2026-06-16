Le transfert prévu de Casemiro vers Inter Miami est suspendu en raison d’un désaccord entre le club floridien et le LA Galaxy au sujet des droits de découverte en MLS. Le milieu de terrain brésilien, dont le contrat avec Manchester United expire fin juin, devait initialement rejoindre la MLS. Miami semblait récemment en pole position pour accueillir le joueur expérimenté, mais la réglementation de la ligue a compliqué la transaction.

Selon le Daily Mail, le LA Galaxy aurait manifesté son intérêt pour le Brésilien avant Miami et obtenu ses droits de découverte. Le club californien réclamerait donc 750 000 livres (environ 1 million de dollars) pour céder ces droits. Tant que les deux franchises n’auront pas trouvé un accord, la prochaine destination de Casemiro restera en suspens.







