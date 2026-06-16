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Yosua Arya

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Explications : pourquoi le transfert de Casemiro vers Inter Miami a été reporté, alors que le milieu de terrain de Manchester United, en partance, espère retrouver Lionel Messi en MLS

Mercato
Carlos Henrique Casemiro
Inter Miami CF
Major League Soccer
Manchester United
Premier League

Le transfert envisagé de Casemiro vers Inter Miami rencontre un obstacle inattendu lié aux règles de la MLS sur les effectifs. Le milieu de terrain de Manchester United, qui devrait quitter le club, est très motivé à l’idée de rejoindre la Floride. Toutefois, un différend avec le LA Galaxy au sujet des droits de découverte bloque la finalisation du deal, tandis que le Brésilien réfléchit à la prochaine étape de sa carrière.

  • Un litige sur les droits de diffusion paralyse le transfert vers Miami.

    Le transfert prévu de Casemiro vers Inter Miami est suspendu en raison d’un désaccord entre le club floridien et le LA Galaxy au sujet des droits de découverte en MLS. Le milieu de terrain brésilien, dont le contrat avec Manchester United expire fin juin, devait initialement rejoindre la MLS. Miami semblait récemment en pole position pour accueillir le joueur expérimenté, mais la réglementation de la ligue a compliqué la transaction.

    Selon le Daily Mail, le LA Galaxy aurait manifesté son intérêt pour le Brésilien avant Miami et obtenu ses droits de découverte. Le club californien réclamerait donc 750 000 livres (environ 1 million de dollars) pour céder ces droits. Tant que les deux franchises n’auront pas trouvé un accord, la prochaine destination de Casemiro restera en suspens.



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    Les règles de la MLS créent un nouvel obstacle

    Selon plusieurs sources, Casemiro et ses agents ont entretenu des pourparlers avec le LA Galaxy, qui lui a soumis une offre de contrat afin de le recruter en provenance du Real Madrid et de le faire venir en Californie. Néanmoins, après un séjour à Miami en famille, le milieu de terrain brésilien a finalement opté pour l’Inter Miami. La perspective d’évoluer aux côtés de Lionel Messi aurait été l’élément décisif de ce choix.

  • Le système Discovery à nouveau sous le feu des projecteurs

    Cette situation n’est pas isolée en MLS. Les clubs négocient fréquemment des indemnités pour résoudre les litiges liés aux droits de découverte et finaliser les transferts. Récemment, Marco Reus, dont les droits étaient détenus par le Charlotte FC avant son départ pour le LA Galaxy, a illustré ce processus : Charlotte réclamait initialement 800 000 dollars, mais a finalement accepté 400 000 dollars en « General Allocation Money », ce qui a permis de conclure l’opération.

    Le dossier Casemiro devrait donc aboutir à un accord similaire. Récurrent, ce type de négociation illustre les critiques internes au circuit : plusieurs clubs estiment le système obsolète et difficile à expliquer aux joueurs et à leurs représentants européens.

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    Le Miami FC cherche une issue favorable

    L'Inter Miami doit désormais trouver un accord avec le LA Galaxy pour lever le dernier obstacle au transfert de Casemiro, actuellement retenu en sélection brésilienne pour la Coupe du monde. Un accord sur les droits de formation apparaît comme la piste la plus probable pour finaliser l'opération. Parallèlement, Manchester United anticipe déjà l’après-Casemiro. Le club s’intéresserait au milieu de terrain de West Ham, Mateus Fernandes, tandis qu’Ederson, actuellement à l’Atalanta, serait sur le point de rejoindre les Red Devils pour un montant de 38 millions de livres sterling.