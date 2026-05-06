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Explications : pourquoi le PSG a échappé à un penalty pour une main lors de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, grâce à une règle peu connue
Tottenham s’impose dans un Allianz Arena en effervescence
La tension d’une demi-finale de Ligue des champions a atteint son paroxysme à Munich, où l’équipe de Vincent Kompany a subi deux décisions arbitrales controversées en l’espace de quelques minutes. Déjà confronté à une tâche ardue après une défaite palpitante 5-4 lors du match aller à Paris, le Bayern a vu sa mission se compliquer davantage lorsque Ousmane Dembélé a ouvert le score après seulement 141 secondes, creusant ainsi l’écart au score cumulé en faveur du PSG.
Le véritable tournant intervient peu avant la demi-heure de jeu : Nuno Mendes touche apparemment le ballon de la main pour couper une action dangereuse des Bavarois. Déjà averti, le défenseur portugais échappe pourtant à un second carton jaune et à l’expulsion, l’arbitre préférant accorder un coup franc aux visiteurs. L’assistant signale alors une main précédente de Konrad Laimer, mais les ralentis laissent planer le doute sur cette décision.
La polémique autour de la main de João Neves
La frustration a atteint son paroxysme quelques instants plus tard, lors d’une nouvelle séquence chaotique dans la surface du PSG. En tentant de dégager le ballon, Vitinha a frappé le cuir directement sur son coéquipier João Neves, le ballon touchant clairement le bras tendu du milieu de terrain. Bien que le contact paraisse involontaire, le bras de Neves était en position surélevée, ce qui a provoqué les vives protestations des joueurs et du staff du Bayern.
Malgré la gravité de la situation et un contact évident, le VAR a choisi de ne pas intervenir après un bref examen. Cette décision a provoqué la colère de Kane et de ses coéquipiers, d’autant plus qu’une série de penalties controversés pour main avait été accordée lors des compétitions de l’UEFA la semaine précédente. Ironiquement, le PSG avait bénéficié d’une décision similaire à l’aller, lorsque le ballon avait rebondi sur l’aine d’Alphonso Davies avant de toucher sa main, entraînant un penalty.
Les règles qui sous-tendent la décision « sans pénalité »
Le penalty n’a pas été accordé, car l’action a commencé par un dégagement maîtrisé de Vitinha, lequel a ensuite frappé le bras de Neves alors que ce dernier tentait instinctivement de se protéger. Bien que le bras fût écarté, un tel contact n’est pas jugé sanctionnable. Cette interprétation respecte les Lois du Jeu, qui précisent qu’« il n’y a pas de main si un joueur est touché à la main ou au bras par un ballon joué par un coéquipier, à condition que le ballon n’entre pas directement dans le but adverse ou ne crée pas une occasion de but immédiate ».
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Shearer fustige un arbitrage « incompétent »
Le manque de cohérence dans l’application de la règle du hors-jeu suscite de vives critiques de la part des commentateurs et d’anciens joueurs. L’ancien buteur anglais Alan Shearer a exprimé son exaspération sur les réseaux sociaux, estimant que cette situation est « complètement absurde ».
Sur X, il a ainsi publié : « La règle du handball est tellement foireuse que c'en est de la folie. Ils ont tout foiré. Ils se sont mis eux-mêmes dans le pétrin. #clueless. » Ses propos résument le sentiment sur le terrain : au coup de sifflet de la mi-temps, Kane a vivement protesté auprès des arbitres, allant jusqu'à mimer le mouvement du bras de Neves pour faire valoir son point.