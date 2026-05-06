Explications : pourquoi le PSG a échappé à un penalty pour une main lors de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, grâce à une règle peu connue

La tension d’une demi-finale de Ligue des champions a atteint son paroxysme à Munich, où l’équipe de Vincent Kompany a subi deux décisions arbitrales controversées en l’espace de quelques minutes. Déjà confronté à une tâche ardue après une défaite palpitante 5-4 lors du match aller à Paris, le Bayern a vu sa mission se compliquer davantage lorsque Ousmane Dembélé a ouvert le score après seulement 141 secondes, creusant ainsi l’écart au score cumulé en faveur du PSG.

Le véritable tournant intervient peu avant la demi-heure de jeu : Nuno Mendes touche apparemment le ballon de la main pour couper une action dangereuse des Bavarois. Déjà averti, le défenseur portugais échappe pourtant à un second carton jaune et à l’expulsion, l’arbitre préférant accorder un coup franc aux visiteurs. L’assistant signale alors une main précédente de Konrad Laimer, mais les ralentis laissent planer le doute sur cette décision.