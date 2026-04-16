Explications : pourquoi le bus du Real Madrid a laissé Vinicius Junior sur le bord de la route après la cuisante défaite en Ligue des champions face au Bayern Munich

Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite au sujet de ce report, la rigueur des règles antidopage de la FIFA explique pourquoi les joueurs ne peuvent pas échapper à ces contrôles. Les athlètes reconnus coupables d'avoir pris des substances dopantes s'exposent à des suspensions allant de plusieurs mois à la suspension à vie. Si la consommation est jugée intentionnelle dans le but de tricher, les joueurs encourent généralement une suspension de quatre ans, tandis que les cas non intentionnels peuvent tout de même entraîner une suspension de deux ans de toute activité footballistique.