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Explications : pourquoi le bus du Real Madrid a laissé Vinicius Junior sur le bord de la route après la cuisante défaite en Ligue des champions face au Bayern Munich
Sélectionnés pour un contrôle antidopage aléatoire
Les quintuples champions d’Europe ont vécu une soirée cauchemar en Allemagne, s’inclinant 4-3 et étant éliminés sur un score cumulé de 6-4. Alors que ses coéquipiers regagnaient le bus peu après le coup de sifflet final, Vinicius, qui venait de jouer l’intégralité de la rencontre, a été sélectionné pour un contrôle antidopage aléatoire. La procédure ayant pris plus de temps que prévu, le staff logistique a décidé de diriger le bus vers l’aéroport, l’attaquant star rejoignant ensuite le groupe en voiture.
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La FIFA instaure des sanctions sévères en matière de dopage.
Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite au sujet de ce report, la rigueur des règles antidopage de la FIFA explique pourquoi les joueurs ne peuvent pas échapper à ces contrôles. Les athlètes reconnus coupables d'avoir pris des substances dopantes s'exposent à des suspensions allant de plusieurs mois à la suspension à vie. Si la consommation est jugée intentionnelle dans le but de tricher, les joueurs encourent généralement une suspension de quatre ans, tandis que les cas non intentionnels peuvent tout de même entraîner une suspension de deux ans de toute activité footballistique.
Large éventail d'infractions
Le cadre réglementaire qui encadre ces contrôles d’après-match va bien au-delà de la simple détection de substances interdites dans l’organisme d’un athlète. Des sanctions peuvent également être prononcées en cas de non-respect des instructions d’un contrôleur antidopage, de refus de se soumettre à un contrôle ou de non-communication d’informations exactes sur la localisation. La FIFA sanctionne par ailleurs le trafic de substances ou le fait d’inciter des tiers à enfreindre les règles ; ces comportements frauduleux ou ces ingérences administratives entraînent souvent les sanctions les plus sévères, à savoir l’exclusion à vie.
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Vinicius mène la charge au niveau national
Le Brésilien doit désormais se recentrer sur la Liga, alors que le Real Madrid s’apprête à recevoir le Deportivo Alavés mardi prochain. À sept journées de la fin et avec neuf points de retard sur le leader, le FC Barcelone, l’influence de l’ailier reste cruciale pour maintenir en vie les ambitions nationales du club. Après la déception de Munich, sa capacité à insuffler un regain d’énergie sur le terrain sera essentielle si les « Blancos » veulent éviter de terminer la saison sans aucun titre.