Getty
Traduit par
Explications : pourquoi Lamine Yamal porte-t-il un bandeau « EGO » lors de la Coupe du monde 2026 ? La jeune pépite espagnole et barcelonaise alimente le débat : simple tendance mode ou message subliminal ?
Le bandeau qui a suscité la polémique
Yamal s’est imposé comme l’un des joueurs les plus en vue de la Coupe du monde 2026, contribuant à la qualification de l’Espagne pour les huitièmes de finale grâce à plusieurs performances décisives. Son ascension fulgurante a toutefois attiré une attention accrue : certains internautes ont critiqué le jeune joueur du FC Barcelone, lui reprochant une attitude prétentieuse en raison de sa forte personnalité.
Lors de la victoire aisée 3-0 de l’Espagne face à l’Autriche, Yamal a de nouveau fait parler en arborant un bandeau où l’on pouvait lire « Ego Yamal ». Cet accessoire, bien visible tout au long de la rencontre, a immédiatement alimenté les débats : message codé ou simple choix stylistique ?
- Getty Images Sport
La signification de ce geste
Selon la station de radio espagnole COPE, ce choix vestimentaire était tout sauf fortuit. Le reportage indiquait que ce slogan constituait une réponse directe aux critiques dont Yamal a fait l’objet sur TikTok, où certains utilisateurs l’ont surnommé de manière moqueuse « Ego Lamine », affirmant que l’international espagnol avait développé un ego démesuré. Ce surnom circulait depuis des semaines dans divers fils de commentaires, destiné à insulter l’attitude que l’on perçoit comme arrogante de l’adolescent sur le terrain.
Yamal a endossé ce surnom.
Plutôt que d'ignorer les critiques, Yamal a choisi de les assumer. Selon COPE, qui cite des proches du joueur, la star du FC Barcelone a décidé de prendre ce surnom avec humour et de s'en approprier, en l'arborant fièrement lors d'un match décisif avec l'équipe nationale. Ce geste est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters félicitant l'adolescent d'avoir revendiqué ce surnom au lieu de le fuir.
- Getty Images Sport
Un véritable test de taille face au Portugal
Prochain défi de l’Espagne : un choc des huitièmes de finale face au Portugal. Une place en quarts étant en jeu, tous les regards se tourneront à nouveau vers Yamal, déterminé à confirmer son éclatant niveau de jeu en Coupe du monde.
Après s’être distingué tant par ses performances que par son bandeau « Ego Yamal », l’adolescent a l’occasion de faire à nouveau la une des journaux sur le terrain face à l’un des favoris du tournoi.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles