Yamal s’est imposé comme l’un des joueurs les plus en vue de la Coupe du monde 2026, contribuant à la qualification de l’Espagne pour les huitièmes de finale grâce à plusieurs performances décisives. Son ascension fulgurante a toutefois attiré une attention accrue : certains internautes ont critiqué le jeune joueur du FC Barcelone, lui reprochant une attitude prétentieuse en raison de sa forte personnalité.

Lors de la victoire aisée 3-0 de l’Espagne face à l’Autriche, Yamal a de nouveau fait parler en arborant un bandeau où l’on pouvait lire « Ego Yamal ». Cet accessoire, bien visible tout au long de la rencontre, a immédiatement alimenté les débats : message codé ou simple choix stylistique ?