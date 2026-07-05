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Lamine Yamal EGO headband Spain 2026 World CupGetty
Yosua Arya

Traduit par

Explications : pourquoi Lamine Yamal porte-t-il un bandeau « EGO » lors de la Coupe du monde 2026 ? La jeune pépite espagnole et barcelonaise alimente le débat : simple tendance mode ou message subliminal ?

L. Yamal
Espagne
Coupe du monde
Espagne vs Autriche

Le bandeau « EGO » de Lamine Yamal a immédiatement fait sensation lors de la Coupe du monde 2026, après la victoire de l’Espagne sur l’Autriche. Cet accessoire a déclenché un vif débat : simple choix stylistique ou réponse adressée aux détracteurs qui remettaient en question la confiance de la pépite du FC Barcelone ?

  • Le bandeau qui a suscité la polémique

    Yamal s’est imposé comme l’un des joueurs les plus en vue de la Coupe du monde 2026, contribuant à la qualification de l’Espagne pour les huitièmes de finale grâce à plusieurs performances décisives. Son ascension fulgurante a toutefois attiré une attention accrue : certains internautes ont critiqué le jeune joueur du FC Barcelone, lui reprochant une attitude prétentieuse en raison de sa forte personnalité.

    Lors de la victoire aisée 3-0 de l’Espagne face à l’Autriche, Yamal a de nouveau fait parler en arborant un bandeau où l’on pouvait lire « Ego Yamal ». Cet accessoire, bien visible tout au long de la rencontre, a immédiatement alimenté les débats : message codé ou simple choix stylistique ?

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  • Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La signification de ce geste

    Selon la station de radio espagnole COPE, ce choix vestimentaire était tout sauf fortuit. Le reportage indiquait que ce slogan constituait une réponse directe aux critiques dont Yamal a fait l’objet sur TikTok, où certains utilisateurs l’ont surnommé de manière moqueuse « Ego Lamine », affirmant que l’international espagnol avait développé un ego démesuré. Ce surnom circulait depuis des semaines dans divers fils de commentaires, destiné à insulter l’attitude que l’on perçoit comme arrogante de l’adolescent sur le terrain.

  • Yamal a endossé ce surnom.

    Plutôt que d'ignorer les critiques, Yamal a choisi de les assumer. Selon COPE, qui cite des proches du joueur, la star du FC Barcelone a décidé de prendre ce surnom avec humour et de s'en approprier, en l'arborant fièrement lors d'un match décisif avec l'équipe nationale. Ce geste est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters félicitant l'adolescent d'avoir revendiqué ce surnom au lieu de le fuir.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un véritable test de taille face au Portugal

    Prochain défi de l’Espagne : un choc des huitièmes de finale face au Portugal. Une place en quarts étant en jeu, tous les regards se tourneront à nouveau vers Yamal, déterminé à confirmer son éclatant niveau de jeu en Coupe du monde.

    Après s’être distingué tant par ses performances que par son bandeau « Ego Yamal », l’adolescent a l’occasion de faire à nouveau la une des journaux sur le terrain face à l’un des favoris du tournoi.

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