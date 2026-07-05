Explications : pourquoi Lamine Yamal porte-t-il un bandeau « EGO » lors de la Coupe du monde 2026 ? La jeune pépite espagnole et barcelonaise alimente le débat : simple tendance mode ou message codé ?

Yamal s’est imposé comme l’un des joueurs les plus en vue de la Coupe du monde 2026, contribuant à la qualification de l’Espagne pour les huitièmes de finale grâce à plusieurs performances décisives. Toutefois, son ascension fulgurante a aussi attiré les projecteurs, et certains internautes ont critiqué le jeune Barcelonais, lui reprochant une attitude arrogante due à sa forte personnalité.

Lors de la victoire aisée 3-0 de l’Espagne face à l’Autriche, Yamal a de nouveau fait parler en arborant un bandeau où l’on lisait « Ego Yamal ». Cet accessoire, bien visible tout au long de la rencontre, a immédiatement alimenté les débats : message codé ou simple choix stylistique ?