Explications : pourquoi la superstar du FC Barcelone, Lamine Yamal, a remplacé sa photo de profil Instagram par une image de LeBron James

À la veille du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, Yamal a posté un message provocateur sur les réseaux sociaux. L’adolescent a remplacé sa photo de profil sur les réseaux sociaux par un cliché de James brandissant le trophée Larry O’Brien, après que les Cleveland Cavaliers sont devenus la première équipe de l’histoire de la NBA à remonter un retard de 3-1 dans une série. En s’associant à ce moment emblématique, l’ailier lance un message clair : la qualification est encore à portée de main malgré le score actuel, et il puise son inspiration dans l’un des plus grands come-backs du sport moderne.

« C’est l’un des modèles qui peuvent m’inspirer pour le match de demain », a expliqué Yamal lundi, interrogé sur ce changement. « J’espère jouer aussi bien que lui. Nous avons beaucoup de vétérans, de jeunes joueurs… Je ne suis pas le seul. »