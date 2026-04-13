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Explications : pourquoi la superstar du FC Barcelone, Lamine Yamal, a remplacé sa photo de profil Instagram par une image de LeBron James
Yamal s’inspire de LeBron
À la veille du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, Yamal a posté un message provocateur sur les réseaux sociaux. L’adolescent a remplacé sa photo de profil sur les réseaux sociaux par un cliché de James brandissant le trophée Larry O’Brien, après que les Cleveland Cavaliers sont devenus la première équipe de l’histoire de la NBA à remonter un retard de 3-1 dans une série. En s’associant à ce moment emblématique, l’ailier lance un message clair : la qualification est encore à portée de main malgré le score actuel, et il puise son inspiration dans l’un des plus grands come-backs du sport moderne.
« C’est l’un des modèles qui peuvent m’inspirer pour le match de demain », a expliqué Yamal lundi, interrogé sur ce changement. « J’espère jouer aussi bien que lui. Nous avons beaucoup de vétérans, de jeunes joueurs… Je ne suis pas le seul. »
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En quête de gloire européenne
Pour un club de cette envergure, la Ligue des champions demeure la référence suprême en matière de succès. Se faire éliminer en quarts de finale serait perçu comme un échec retentissant pour une équipe déterminée à reconquérir son hégémonie continentale. La pression est donc la même sur les joueurs chevronnés et les jeunes talents, qui doivent offrir une performance digne de la ténacité des Cavaliers il y a près de dix ans. Yamal, rare lueur d’espoir dans une saison en dents de scie, a déjà communiqué sa confiance contagieuse aux supporters, impatients de suivre le groupe au Metropolitano.
Le Barça vise un retour en force en Ligue des champions face à l'Atlético
Les Blaugrana se retrouvent dans une situation délicate après un match aller décevant à domicile. L'Atlético Madrid s'est imposé 2-0 avec une efficacité redoutable la semaine dernière, laissant Barcelone face à une tâche colossale à accomplir lors de son déplacement dans la capitale espagnole. Les hommes de Diego Simeone sont réputés pour être difficiles à déstabiliser, surtout lorsqu'ils défendent une avance. Cependant, Yamal n'est pas encore prêt à baisser les bras. Outre une mise à jour de son profil, le jeune attaquant a réaffirmé son engagement en s’adressant aux supporters du Camp Nou via les réseaux sociaux : « Ce n’est pas fini, culers. »
- AFP
Que va-t-il se passer ensuite à Madrid ?
Le match retour aura lieu mardi soir à Madrid. Barcelone aura besoin de bien plus que de simples déclarations sur les réseaux sociaux pour venir à bout du solide bloc défensif de Simeone. Cependant, puiser dans cet esprit d’outsider pourrait bien apporter la motivation nécessaire aux joueurs.