Explications : pourquoi la frustration de Kylian Mbappé a atteint son paroxysme au Real Madrid, avec cette sortie sur le fait d'être « quatrième choix »

La star française a surpris le Real Madrid en affirmant être relégué au statut de remplaçant sous les ordres de l’entraîneur par intérim Álvaro Arbeloa. Interrogé dans la zone mixte après la victoire 2-0 contre le Real Oviedo, l’attaquant a exprimé sans détour sa situation. « Je vais très bien, à 100 %. Je n’ai pas été titularisé parce que l’entraîneur m’a dit que j’étais le quatrième attaquant de l’équipe, derrière [Franco] Mastantuono, Vinicius et Gonzalo [Garcia] », a expliqué Mbappé aux journalistes. « J’étais prêt à débuter ; c’est sa décision, et il faut toujours la respecter. Je ne suis pas en colère. »

Cependant, l’entraîneur madrilène a rapidement démenti l’existence d’une telle hiérarchie. « J’aimerais bien avoir quatre attaquants. Je n’en ai pas quatre, et je n’ai certainement rien dit de tel à Mbappé. Il ne m’a probablement pas compris. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je n’aurais jamais pu lui dire qu’il était le quatrième attaquant. C’est évident : si je ne le fais pas jouer, il ne peut pas jouer. Je suis l’entraîneur, et c’est moi qui décide qui joue et qui ne joue pas », a rétorqué Arbeloa.