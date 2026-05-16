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Explications : pourquoi la frustration de Kylian Mbappé a atteint son paroxysme au Real Madrid, avec cette sortie sur le fait d'être « quatrième choix »
Mbappé se dit « quatrième choix » dans une sortie publique.
La star française a surpris le Real Madrid en affirmant être relégué au statut de remplaçant sous les ordres de l’entraîneur par intérim Álvaro Arbeloa. Interrogé dans la zone mixte après la victoire 2-0 contre le Real Oviedo, l’attaquant a exprimé sans détour sa situation. « Je vais très bien, à 100 %. Je n’ai pas été titularisé parce que l’entraîneur m’a dit que j’étais le quatrième attaquant de l’équipe, derrière [Franco] Mastantuono, Vinicius et Gonzalo [Garcia] », a expliqué Mbappé aux journalistes. « J’étais prêt à débuter ; c’est sa décision, et il faut toujours la respecter. Je ne suis pas en colère. »
Cependant, l’entraîneur madrilène a rapidement démenti l’existence d’une telle hiérarchie. « J’aimerais bien avoir quatre attaquants. Je n’en ai pas quatre, et je n’ai certainement rien dit de tel à Mbappé. Il ne m’a probablement pas compris. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je n’aurais jamais pu lui dire qu’il était le quatrième attaquant. C’est évident : si je ne le fais pas jouer, il ne peut pas jouer. Je suis l’entraîneur, et c’est moi qui décide qui joue et qui ne joue pas », a rétorqué Arbeloa.
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Pourquoi la frustration de Mbappé a atteint son paroxysme
Cette frustration trouverait son origine dans l’arrivée de Xabi Alonso, qui avait initialement fait de Mbappé le pivot de l’équipe. Pendant cette brève période, le Français s’était épanoui tandis que Vinicius Jr. semblait relégué au second plan. Cependant, dès la prise de fonctions d’Arbeloa, le pendule tactique a basculé en faveur du Brésilien. Le nouvel entraîneur l’a d’ailleurs annoncé d’emblée : « Je mettrai tout en œuvre pour tirer le meilleur de Vini. Je vais exiger que ses coéquipiers le trouvent et lui passent le ballon. »
Selon Marca, ce revirement aurait laissé Mbappé avec un sentiment d’isolement. La philosophie d’Arbeloa privilégie la combativité au glamour, l’entraîneur ayant déclaré dans une phrase restée célèbre : « Nous n’avons pas bâti le Real Madrid avec des joueurs qui entrent sur le terrain en smoking, mais avec des joueurs qui finissent le match avec le maillot trempé de sueur, couvert de boue et imprégné de travail acharné. » Selon le média, cette pique voilée sur le supposé manque d’implication défensive de Mbappé a encore creusé le fossé entre la star et le banc.
Pérez affiche son soutien public malgré les rumeurs de fracture
Au cœur de cette situation se trouve le président du club, Florentino Pérez, qui a tenté de protéger son investissement phare. Malgré les tensions avec le staff technique, Pérez reste catégorique : le Français est le joyau de ce projet. « Mbappé est le meilleur joueur du Real Madrid à l’heure actuelle », a déclaré Pérez, tout en admettant qu’il ne s’adresse pas directement aux joueurs au sujet des décisions de l’entraîneur.
Interrogé sur les nombreuses rumeurs d’instabilité dans le vestiaire, après une saison sans titre au cours de laquelle le Real a été éliminé de la Copa del Rey par Albacete, sorti de la Ligue des champions par le Bayern Munich et devancé en Liga par le FC Barcelone, le grand patron madrilène a pointé du doigt la fatigue physique engendrée par la Coupe du monde des clubs plutôt qu’un problème d’harmonie. « L’origine de tout cela se trouve dans la Coupe du monde des clubs. Nous n’avons pas réussi à récupérer sur le plan physique », a expliqué le président.
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Sifflets au Bernabéu et avenir incertain
La tension a gagné les tribunes : Mbappé a été la cible de huées assourdissantes de la part des Madridistas. Lors de la rencontre face à Oviedo, une partie du public l’a sifflé durant son échauffement, puis à nouveau lorsqu’il est entré en jeu à la 69e minute. Malgré cette hostilité, l’attaquant a tenté de rester imperturbable. « Il faut l’accepter. Je pense que ce ne sont que des gens qui expriment leur opinion. Il ne faut pas le prendre personnellement. Personne ne va mourir ce soir. C’est normal : quand on ne gagne pas, les gens choisissent des joueurs à huer », a-t-il déclaré.
À quelques journées de la fin de la saison et alors que Vinicius Jr semble devenu le chouchou d’Arbeloa, l’avenir de Mbappé au Real Madrid apparaît de plus en plus incertain. Si la direction ne réussit pas à rapprocher les deux Galactiques, l’été pourrait réserver des changements radicaux au Bernabéu.