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Explications : pourquoi l’arbitre Michael Oliver a accordé un penalty controversé à Arsenal face à Bournemouth suite à une main de Ryan Christie, alors que la Premier League fait le point
Une faute de main contestée suscite un vif débat
Arsenal a immédiatement été sous pression à l’Emirates Stadium après l’ouverture du score de Junior Kroupi pour Bournemouth dès la 17^e minute, un but qui a stupéfié le public local et contraint l’équipe de Mikel Arteta à réagir sans tarder. Le tournant de la rencontre intervint à la mi-temps de la première période lorsque l’arbitre Oliver accorda un penalty à Arsenal, estimant que le milieu de terrain de Bournemouth, Christie, avait touché le ballon de la main dans la surface de réparation. Les protestations immédiates des joueurs et du staff visiteurs ne changèrent rien : après vérification par le VAR, la décision d’Oliver fut confirmée.
La Premier League détaille le processus de validation du VAR.
Le compte « Match Centre » de la Premier League a publié un communiqué sur X pour expliquer pourquoi la décision avait été confirmée après consultation de la vidéo. Selon la ligue, la position du bras de Christie a été décisive : jugé élevé et éloigné du corps, il a entraîné un contact avec le ballon répondant aux critères d’une faute de main.
« La décision de l’arbitre d’accorder un penalty pour une faute de main a été vérifiée et confirmée par le VAR, qui a estimé que le bras de Christie était écarté de son corps », précise le communiqué.
Arsenal s'est incliné à domicile
Viktor Gyokeres s'est présenté pour tirer le penalty et l'a transformé avec sang-froid, ramenant le score à 1-1. Cependant, les Gunners ont manqué plusieurs occasions en seconde période et ont été punis par Alex Scott à la 74e minute, qui a marqué sur une passe décisive d'Evanilson pour redonner l'avantage aux visiteurs. Arsenal n'a pas réussi à égaliser dans le temps restant et s'est incliné 2-1 devant son public.
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Et maintenant ?
Cette victoire propulse Bournemouth dans la première moitié du classement et ravive ses espoirs européens, le club enchaînant ainsi une 12^e rencontre sans défaite en Premier League, un record pour le club. De son côté, Arsenal voit ses espoirs de titre menacés : bien qu'il reste en tête du classement de la Premier League avec 70 points en 32 matches, il n'a plus que neuf unités d'avance sur Manchester City, qui n'a disputé que 30 matches et affrontera les Gunners le week-end prochain.