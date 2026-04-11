Explications : pourquoi l’arbitre Michael Oliver a accordé un penalty controversé à Arsenal face à Bournemouth suite à une main de Ryan Christie, alors que la Premier League fait le point

Le compte « Match Centre » de la Premier League a publié un communiqué sur X pour expliquer pourquoi la décision avait été confirmée après consultation de la vidéo. Selon la ligue, la position du bras de Christie a été décisive : jugé élevé et éloigné du corps, il a entraîné un contact avec le ballon répondant aux critères d’une faute de main.

« La décision de l’arbitre d’accorder un penalty pour une faute de main a été vérifiée et confirmée par le VAR, qui a estimé que le bras de Christie était écarté de son corps », précise le communiqué.