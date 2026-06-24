La polémique autour de Bellingham trouve son origine dans une nouvelle règle introduite récemment pour la Coupe du monde 2026, qui prévoit qu’un joueur peut être expulsé s’il cache délibérément sa bouche lorsqu’il s’adresse à un adversaire. Cette mesure a été défendue par le président de la FIFA, Gianni Infantino, à la suite d’un incident impliquant Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, qui a écopé d’une suspension de six matchs pour comportement homophobe plus tôt cette année.

Cette mesure vise à garantir responsabilité et respect sur le terrain. Infantino a déclaré : « C’est une question de respect. C’est l’exemple que nous devons donner. Si vous n’avez rien à cacher, vous ne vous couvrez pas la bouche lorsque vous parlez à quelqu’un. Les règles ont été clairement expliquées à tout le monde. »