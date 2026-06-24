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Explications : pourquoi Jude Bellingham n’a pas été expulsé pour s’être couvert la bouche en parlant à Jordan Ayew lors du match nul de l’Angleterre contre le Ghana en Coupe du monde
La nouvelle règle de la FIFA sur le port du masque
La polémique autour de Bellingham trouve son origine dans une nouvelle règle introduite récemment pour la Coupe du monde 2026, qui prévoit qu’un joueur peut être expulsé s’il cache délibérément sa bouche lorsqu’il s’adresse à un adversaire. Cette mesure a été défendue par le président de la FIFA, Gianni Infantino, à la suite d’un incident impliquant Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, qui a écopé d’une suspension de six matchs pour comportement homophobe plus tôt cette année.
Cette mesure vise à garantir responsabilité et respect sur les terrains. Infantino a déclaré : « C’est une question de respect. C’est l’exemple que nous devons donner. Si vous n’avez rien à cacher, vous ne vous couvrez pas la bouche lorsque vous parlez à quelqu’un. Les règles ont été clairement expliquées à tout le monde. »
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Pourquoi Bellingham a échappé à toute sanction
Bien que des images aient montré Jude Bellingham se couvrant la bouche en discutant avec André Ayew, tout est une question de contexte pour les arbitres. Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage à la FIFA, a précisé avant le tournoi que ce geste n’était pas interdit en soi, mais seulement s’il était effectué lors d’une confrontation houleuse. « Les joueurs peuvent continuer à se couvrir la bouche avec le bras ou leur maillot lorsqu’ils discutent avec un coéquipier », a expliqué Collina. « S’il s’agit d’une conversation amicale, il n’y a aucun problème. »
Dans le cas du milieu du Real Madrid et d’Ayew, aucune animosité n’était perceptible : les deux joueurs étaient simplement en train d’échanger sur la tactique ou de discuter amicalement. Contrairement à la récente expulsion de Miguel Almirón, qui avait utilisé ce geste au cœur d’une mêlée houleuse, les actions de Bellingham n’ont pas franchi le seuil de confrontation nécessaire pour que le VAR intervienne.
Le précédent Almiron et la cohérence des règles
Le monde du football a pris conscience de cette règle lorsque le Paraguayen Almiron est devenu le premier joueur expulsé pour cette infraction lors d’un match contre la Turquie. En pleine mêlée générale, son geste – se couvrir la bouche en s’adressant à Mert Muldur – a été interprété comme une tentative de dissimuler des propos injurieux. Sanction immédiate : un match de suspension.
Cette décision soulève toutefois des questions sur la cohérence de l’application de la règle. Certains craignent qu’elle ne soit instrumentalisée : un joueur pourrait délibérément provoquer un adversaire, puis signaler au corps arbitral que ce dernier se cache la bouche pour obtenir son expulsion. Pour l’instant, l’introduction de cette mesure demeure facultative en compétitions internationales, et l’on ignore encore si des championnats nationaux comme la Premier League l’adopteront, au regard du risque de polémique qu’elle comporte.
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Tensions sur la touche et la colère de Queiroz
L'incident du masque n'a pas été la seule fois où Bellingham s'est retrouvé sous les projecteurs. Le milieu de terrain a eu un vif échange avec le sélectionneur ghanéen Carlos Queiroz à la mi-temps. Après avoir été interpellé au sujet d'un tacle appuyé sur Jérôme Opoku, le jeune joueur aurait alors employé « un mot qui n'a pas sa place dans le livre de la vie », d'après Queiroz.
Après le coup de sifflet final, l’ancien assistant de Manchester United a également accusé l’équipe arbitrale de la VAR d’être « partie prendre un café » au lieu d’accorder un penalty à son équipe en fin de match. Il est normal qu’ils fassent une pause café, mais c’était un penalty évident, et il méritait le rouge. »