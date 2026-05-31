Au lendemain de la défaite 4-3 à la Puskas Arena, des questions ont été soulevées quant au choix de Gabriel comme dernier tireur de penalty. Le défenseur brésilien s'est présenté pour le cinquième tir, mais son tir est passé au-dessus de la barre, offrant ainsi le trophée au géant français. Arteta a révélé que le défenseur s'était porté volontaire pour ce moment décisif, les tireurs habituels des Gunners n'étant plus sur le terrain.

« Honnêtement, c’est lui (Gabriel) qui a voulu tirer le cinquième. Nous nous étions préparés et entraînés pour ce moment. Normalement, les tireurs de penalty auraient été Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] et Kai [Havertz], c’est certain. Nous savions que, si nous atteignions les prolongations puis les tirs au but, d’autres joueurs s’élanceraient, mais toujours avec une grande qualité. À l’entraînement, Ebz [Eberechi Eze] ne les manque jamais, mais il faut le faire au moment crucial. C’est regrettable de ne pas avoir affiché la même précision et la même efficacité qu’eux, et c’est pourquoi nous avons perdu. »



