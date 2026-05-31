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Explications : pourquoi Gabriel Magalhaes a tiré un penalty pour Arsenal lors de la séance de tirs au but de la finale de la Ligue des champions, et la réaction de Mikel Arteta face à l'échec cuisant du défenseur brésilien
Arteta précise le rôle de Gabriel lors des tirs au but
Au lendemain de la défaite 4-3 à la Puskas Arena, des questions ont été soulevées quant au choix de Gabriel comme dernier tireur de penalty. Le défenseur brésilien s'est présenté pour le cinquième tir, mais son tir est passé au-dessus de la barre, offrant ainsi le trophée au géant français. Arteta a révélé que le défenseur s'était porté volontaire pour ce moment décisif, les tireurs habituels des Gunners n'étant plus sur le terrain.
« Honnêtement, c’est lui (Gabriel) qui a voulu tirer le cinquième. Nous nous étions préparés et entraînés pour ce moment. Normalement, les tireurs de penalty auraient été Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] et Kai [Havertz], c’est certain. Nous savions que, si nous atteignions les prolongations puis les tirs au but, d’autres joueurs s’élanceraient, mais toujours avec une grande qualité. À l’entraînement, Ebz [Eberechi Eze] ne les manque jamais, mais il faut le faire au moment crucial. C’est regrettable de ne pas avoir affiché la même précision et la même efficacité qu’eux, et c’est pourquoi nous avons perdu. »
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Rice défend les victimes des tirs au but
L'ambiance était lourde dans les couloirs du vestiaire, mais Declan Rice a immédiatement pris la parole pour défendre ses coéquipiers. Après les échecs aux tirs au but de Gabriel et Eze, l'international anglais a refusé de désigner des coupables pour cette finale de Ligue des champions.
« Je suis dévasté. Rater un penalty en finale de la Ligue des champions, ce n’est pas agréable. Mais on les adore. Écoutez, ça arrive dans le football. Ils ne seront pas les derniers joueurs à rater un penalty en finale. Tout le monde en a déjà manqué un. Sans eux deux cette saison, on n’aurait pas remporté la Premier League. C’est cruel, mais on retient les points positifs », a déclaré Rice.
L’entraîneur des Gunners ne peut invoquer aucun alibi.
Si la séance de tirs au but a fait la une des journaux, Arteta s'est également exprimé sans détours sur certaines décisions arbitrales, notamment un tacle tardif sur Noni Madueke qui n'a pas été sanctionné. Il a toutefois refusé de spéculer sur l'impact d'une décision différente. « Si, si, si… Ce n’est pas ce qui s’est passé, un point c’est tout », a-t-il tranché. « Nous devons faire mieux, nous devrons nous améliorer et trouver d’autres moyens pour obtenir le résultat que nous voulons. » Malgré cette défaite, le technicien aborde l’été avec un titre de Premier League en poche, mettant fin à 22 ans de disette pour les Gunners et consolidant le statut de l’équipe comme véritable puissance sous sa direction.
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Un défilé de champions malgré la douleur
Malgré la défaite à Budapest, les célébrations prévues à Londres se tiendront comme prévu : le club va fêter son titre de champion avec ses supporters. Arteta a exprimé sa gratitude pour le soutien indéfectible dont l’équipe a bénéficié tout au long d’une saison éprouvante. Même si le trophée de la Ligue des champions aurait représenté la consécration ultime, l’entraîneur estime que le lien entre les joueurs et les supporters est plus fort que jamais.
« À nos supporters, je sais déjà ce que l’équipe ressent pour eux. Nous leur sommes très reconnaissants du soutien qu’ils nous ont apporté tout au long de la saison, dans les moments difficiles, car ils ont été à nos côtés, et ce fut une véritable joie de remporter le championnat après 22 ans. Cela fait mal, cela fait très mal qu’ils n’aient pas gagné, car je ne peux même pas imaginer ce qui se serait passé. Nous voulions tous soulever ce trophée et demain sera sans aucun doute une belle journée », a conclu Arteta.