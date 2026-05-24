Guardiola, qui fêtait ses adieux émotionnels à l’Etihad, a choisi d’écarter Haaland du groupe pour ce match et d’effectuer de nombreux changements.

Après avoir vu le titre de Premier League échapper à Manchester City au profit d’Arsenal suite au match nul en milieu de semaine contre Bournemouth, l’entraîneur catalan a privilégié une ambiance festive et la préparation des joueurs en vue des matchs internationaux plutôt que de aligner son onze type.

Au total, neuf modifications ont été apportées à l’équipe de départ afin de récompenser ceux qui ont contribué à son succès mancunien. « C’est un mélange, beaucoup de joueurs qui n’ont pas joué depuis longtemps », a expliqué Guardiola avant le coup d’envoi.

« Nous voulons une ovation debout pour Bernardo [Silva] et John [Stones]. Si c’était le dernier match pour remporter la Premier League, la composition ne serait pas la même. »