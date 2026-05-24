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Explications : pourquoi Erling Haaland n’a pas été aligné pour la dernière journée de Premier League entre Manchester City et Aston Villa, alors que Pep Guardiola faisait ses adieux
Le coach a annoncé une rotation complète de l’effectif pour la cérémonie d’adieu.
Guardiola, qui fêtait ses adieux émotionnels à l’Etihad, a choisi d’écarter Haaland du groupe pour ce match et d’effectuer de nombreux changements.
Après avoir vu le titre de Premier League échapper à Manchester City au profit d’Arsenal suite au match nul en milieu de semaine contre Bournemouth, l’entraîneur catalan a privilégié une ambiance festive et la préparation des joueurs en vue des matchs internationaux plutôt que de aligner son onze type.
Au total, neuf modifications ont été apportées à l’équipe de départ afin de récompenser ceux qui ont contribué à son succès mancunien. « C’est un mélange, beaucoup de joueurs qui n’ont pas joué depuis longtemps », a expliqué Guardiola avant le coup d’envoi.
« Nous voulons une ovation debout pour Bernardo [Silva] et John [Stones]. Si c’était le dernier match pour remporter la Premier League, la composition ne serait pas la même. »
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Un œil sur la Coupe du monde
Outre l’aspect sentimental de l’événement, l’absence de Haaland s’explique par des contraintes pratiques : l’attaquant doit rejoindre la sélection norvégienne pour la Coupe du monde, concluant ainsi une saison éprouvante où il a une nouvelle fois dominé le classement des buteurs.
Même s’il a manqué la dernière journée, au cours de laquelle City s’est finalement incliné 2-1 face à Aston Villa, Haaland a décroché le Soulier d’or de la Premier League. Il a terminé avec cinq buts d’avance sur son plus proche rival, Igor Thiago de Brentford, après avoir marqué 27 fois cette saison.
Guardiola a souligné la fatigue physique de son effectif, déclarant : « Beaucoup de joueurs ont accumulé beaucoup de temps de jeu lors des derniers matchs. Beaucoup d’entre eux ont été incroyables, ce qu’ils ont fait pour ce club. Je suis plus que satisfait de leur donner la chance de jouer aujourd’hui. »
Hommage aux légendes qui nous quittent
Pour défier Aston Villa, le onze de départ célébrait l’ère dominatrice de City, avec Silva et Stones alignés d’entrée. Les deux hommes quitteront le club cet été aux côtés de Guardiola, clôturant ainsi des carrières légendaires à l’Etihad Stadium. Seuls Silva et Antoine Semenyo étaient présents depuis la rencontre face à Bournemouth mardi.
La défense a été renforcée par l’intégration de Ruben Dias, Nathan Ake et Rico Lewis, tandis que Phil Foden a débuté dans un rôle de meneur de jeu. En alignant ce groupe, Guardiola a offert aux supporters l’occasion de rendre hommage au noyau dur de joueurs qui ont façonné ses dix années à la tête du club.
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Emery rend hommage à un génie
Avant le coup d’envoi, l’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, a offert à son compatriote Pep Guardiola une petite réplique du lion qui trône à Villa Park, geste symbolique fort entre deux techniciens de renom.
Emery, qui a croisé Guardiola à 19 reprises au cours de sa carrière, a salué l’homme qui domine le football anglais depuis son arrivée en 2016 : « Pour moi, c’est le meilleur entraîneur, mais c’est aussi une personne fantastique. Je le respecte car je le trouve humble. Il est toujours très respectueux envers moi, et je le vois aussi avec les autres entraîneurs, dans le football comme dans la vie. »