Getty Images Sport
Traduit par
Explications : pourquoi Erling Haaland n'a pas été aligné lors du dernier match de la saison opposant Manchester City à Aston Villa, alors que Pep Guardiola fait ses adieux
Le coach a annoncé une rotation complète de l’effectif pour la cérémonie d’adieu.
En excluant Haaland du groupe pour cette rencontre, Guardiola a confirmé une large revue d’effectif pour ses adieux émouvants à l’Etihad.
Après avoir vu le titre de Premier League filer vers Arsenal suite à un match nul en milieu de semaine contre Bournemouth, le technicien catalan a privilégié une ambiance festive et la préparation des matchs internationaux plutôt que son onze type.
Au total, neuf modifications ont été apportées à l’équipe de départ afin de récompenser ceux qui ont contribué à son succès mancunien. « C’est un mélange, beaucoup de joueurs qui n’ont pas joué depuis longtemps », a expliqué Guardiola avant le coup d’envoi.
« Nous voulons une ovation debout pour Bernardo [Silva] et John [Stones]. Si c’était le dernier match pour remporter la Premier League, la composition ne serait pas la même. »
- AFP
Un œil sur la Coupe du monde
Outre l’aspect sentimental de l’événement, l’absence de Haaland s’explique par des contraintes pratiques : l’attaquant doit rejoindre la sélection norvégienne pour la Coupe du monde, concluant ainsi une saison éprouvante où il a une nouvelle fois dominé le classement des buteurs.
Même s’il manquera la dernière journée, Haaland est virtually assuré de remporter le Soulier d’or de la Premier League : il compte cinq buts d’avance sur son plus proche rival, Igor Thiago (Brentford), après avoir trouvé le chemin des filets à 27 reprises cette saison.
Guardiola a souligné la fatigue physique de son effectif, déclarant : « Beaucoup de joueurs ont beaucoup joué ces derniers temps. Ils ont été incroyables pour ce club, et je suis ravi de leur offrir du temps de jeu aujourd’hui. »
Hommage aux légendes qui nous quittent
La composition alignée contre Aston Villa célèbre l’ère de domination de City, avec Silva et Stones titulaires. Les deux joueurs quitteront le club avec Guardiola cet été, mettant fin à des carrières légendaires à l’Etihad Stadium. Silva et Antoine Semenyo sont les seuls joueurs conservés du onze qui a affronté Bournemouth mardi.
La défense a été renforcée par l’intégration de Ruben Dias, Nathan Ake et Rico Lewis, tandis que Phil Foden a débuté dans un rôle de meneur de jeu. En alignant ce groupe, Guardiola offre aux supporters l’occasion de rendre hommage au groupe qui a façonné ses dix années à la tête du club.
- Getty Images Sport
Emery rend hommage à un génie
Avant le coup d’envoi, l’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, a offert à son homologue Pep Guardiola une petite réplique du lion qui trône à Villa Park, marquant un moment de respect entre les deux techniciens.
Emery, qui a affronté Guardiola à 19 reprises au cours de sa carrière, a salué l’homme qui domine le football anglais depuis son arrivée en 2016 : « Pour moi, c’est le meilleur entraîneur, mais c’est aussi une personne fantastique. Je le respecte car je le trouve humble. Il est toujours très respectueux envers moi, et je le vois aussi avec les autres entraîneurs, dans le football comme dans la vie. »