Explications : pourquoi Casemiro a annulé sa conférence de presse d’adieu à Manchester United après la victoire contre Nottingham Forest

Bien que la conférence de presse ait été annulée, Casemiro a trouvé la force de s’adresser directement aux supporters sur la pelouse. Un maillot encadré lui a été remis pour marquer son passage au club, et le Brésilien a partagé un instant bref mais intense avec les fans. « Merci et prenez soin de vous tous. Merci aux joueurs, merci au staff. Ce qu’il y a de mieux dans ce club, ce sont vous, les supporters », a-t-il déclaré.

Il a ensuite publié un long message sincère sur Instagram pour exprimer davantage sa gratitude. Il a écrit : « Il y a des endroits que l’on traverse dans la vie… et il y a des endroits qui font partie de ce que nous sommes. Manchester sera pour toujours ma maison. À la ville, au club et à chaque supporter, je vous adresse mes remerciements les plus sincères. Ces quatre dernières années ont été inoubliables, remplies de moments que ma famille et moi garderons en nous pour le reste de notre vie. Il n’y a tout simplement pas assez de mots pour décrire le bonheur et la chaleur que nous avons ressentis ici. Merci pour chaque acclamation, chaque souvenir, et pour nous avoir fait nous sentir chez nous dès le premier jour. Un Red Devil pour toujours. »