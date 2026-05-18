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Explications : pourquoi Casemiro a annulé sa conférence de presse d’adieu à Manchester United après la victoire contre Nottingham Forest
Le Brésilien a quitté le terrain sous une ovation émouvante.
Le milieu de terrain chevronné a disputé dimanche son dernier match à domicile sous le maillot des Red Devils, mais l’émotion du moment s’est avérée trop forte pour qu’il puisse faire une dernière apparition devant les médias. Alors que Casemiro devait s’entretenir avec les journalistes après cette victoire de justesse, les responsables du club ont confirmé qu’il n’était pas d’humeur à participer à cette séance, après s’être visiblement ému sur le terrain à la fin du match.
Arrivé en 2022 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 70 millions de livres sterling, le joueur de 34 ans a disputé 161 matchs et inscrit 26 buts sous le maillot mancunien, gagnant deux trophées et se hissant au rang de chouchou des fans. Malgré ces contributions, il devrait quitter le club en tant que joueur libre cet été.
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Un dernier message aux fidèles d'Old Trafford
Bien que la conférence de presse ait été annulée, Casemiro a trouvé la force de s’adresser directement aux supporters sur la pelouse. Un maillot encadré lui a été remis pour marquer son passage au club, et le Brésilien a partagé un instant bref mais intense avec les fans. « Merci et prenez soin de vous tous. Merci aux joueurs, merci au staff. Ce qu’il y a de mieux dans ce club, ce sont vous, les supporters », a-t-il déclaré.
Il a ensuite publié un long message sincère sur Instagram pour exprimer davantage sa gratitude. Il a écrit : « Il y a des endroits que l’on traverse dans la vie… et il y a des endroits qui font partie de ce que nous sommes. Manchester sera pour toujours ma maison. À la ville, au club et à chaque supporter, je vous adresse mes remerciements les plus sincères. Ces quatre dernières années ont été inoubliables, remplies de moments que ma famille et moi garderons en nous pour le reste de notre vie. Il n’y a tout simplement pas assez de mots pour décrire le bonheur et la chaleur que nous avons ressentis ici. Merci pour chaque acclamation, chaque souvenir, et pour nous avoir fait nous sentir chez nous dès le premier jour. Un Red Devil pour toujours. »
Carrick rend hommage à une star de longue date
Michael Carrick, l’entraîneur de Manchester United, a multiplié les éloges à l’égard du milieu de terrain sur le départ, saluant son irréprochable professionnalisme au cours des derniers mois de la saison. Selon lui, l’engagement de Casemiro n’a jamais faibli, même après qu’il est devenu évident que son avenir ne se situait plus à Old Trafford. Le technicien a également souligné le lien particulier qui unissait le joueur aux fidèles supporters des Red Devils.
Évoquant l’apport du vétéran, Carrick a déclaré : « Je pense qu’il a été fantastique pour nous, pour moi personnellement, pour nous en tant que groupe. Sa lucidité nous a aidés à comprendre la situation et il a su adopter un état d’esprit où l’on donne absolument tout, dans tous les domaines, tout en sachant que cela allait prendre fin en fin de saison. Il a connu des hauts et des bas, comme tout footballeur au fil des années, mais terminer ainsi et voir le lien qu’il a tissé avec les supporters est très satisfaisant. »
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Quelle sera la prochaine étape pour cette légende du Real Madrid ?
Alors que son passage en Premier League touche à sa fin, les spéculations sur la prochaine destination de Casemiro s’intensifient. Le milieu défensif n’a pas encore confirmé où il jouera la saison prochaine, bien que plusieurs options lucratives seraient sur la table pour l’international chevronné.
Selon les dernières informations, l’Inter Miami, franchise de Major League Soccer, serait en pole position pour accueillir le Brésilien. Le club floridien souhaite le recruter en tant que joueur libre, lui offrant ainsi l’occasion de retrouver plusieurs anciens adversaires de la Liga aux États-Unis alors qu’il aborde les derniers chapitres d’une carrière déjà légendaire.