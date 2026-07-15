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Explications : pourquoi Andrey Santos a poussé pour quitter Chelsea et s’est engagé vers Manchester United pour 50 millions de livres sterling
Une concurrence acharnée s’exerce à Stamford Bridge.
Selon le Daily Mail, c’est Santos qui a pris l’initiative de quitter Chelsea, car le milieu de terrain était tout simplement devenu trop encombré.
Après la prolongation de Moisés Caicedo et la demande du club de 120 millions de livres pour envisager un départ d’Enzo Fernández, ses perspectives de temps de jeu se sont encore réduites.
Romeo Lavia et Dario Essugo venant également prétendre aux places au milieu de terrain, le Brésilien savait que son temps de jeu serait fortement limité.
De plus, le club londonien s’apprête à vivre une saison sans coupe européenne, synonyme de rotations limitées dans l’effectif. Face à cette perspective, le Brésilien a demandé à ses agents d’explorer d’autres pistes, ce qui a mené à son transfert vers Manchester United pour un montant initial de 48 millions de livres sterling, plus 2 millions de livres sterling de bonus.
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Frustrations sous l’ère Enzo Maresca
Bien que Chelsea ait préalablement rejeté une offre de 45 millions de livres sterling émanant de West Ham, Santos a peiné à démontrer sa régularité lorsqu’il était aligné. Lors d’une rencontre face à Brighton, un contrôle manqué l’a contraint à effectuer une passe désespérée, entraînant l’expulsion de Trevoh Chalobah et la défaite des Blues (3-1).
Enzo Maresca, l’entraîneur de l’époque, était furieux. Il a remplacé Santos à la mi-temps du match contre Nottingham Forest, puis l’a cantonné aux coupes nationales et aux compétitions européennes moins prestigieuses. Malgré son indéniable talent, le défenseur n’a jamais réussi à regagner entièrement la confiance de son coach, et l’équipe a terminé à la 10e place de la Premier League.
Liam Rosenior perd confiance
L’arrivée de Liam Rosenior devait relancer Santos à Chelsea, les deux hommes ayant déjà réussi ensemble à Strasbourg. Dans un premier temps, le défenseur enchaîne les titularisations. Leur relation se détériore toutefois lors d’un match contre Burnley en février. Rosenior fustige un joueur pour ne pas avoir marqué Zian Flemming, auteur d’une tête égalisatrice dans le temps additionnel (1-1).
Peu après, Santos a bien pris en charge Flemming sur un autre corner, suggérant qu’il était le coupable désigné. Au fil de la saison, Rosenior l’a progressivement écarté, le laissant sur le banc sans le faire entrer lors des deux dernières rencontres. Sous l’intérim de Calum McFarlane, Santos a de nouveau commis une erreur de marquage coûteuse contre Manchester City.
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Quelle sera la prochaine étape pour Andrey Santos ?
Manchester United mise sur le potentiel de Santos plutôt que sur un joueur confirmé. Le Brésilien doit désormais s'adapter à la vie à Old Trafford et s'imposer comme titulaire. S'il parvient à gommer ses erreurs défensives coûteuses et à exploiter ses indéniables qualités de passeur, Santos aura une occasion en or de prouver que Chelsea s'est trompé et de devenir un pilier des Red Devils.
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