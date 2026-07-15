Selon le Daily Mail, c’est Santos qui a pris l’initiative de quitter Chelsea, car le milieu de terrain était tout simplement devenu trop encombré.

Après la prolongation de Moisés Caicedo et la demande du club de 120 millions de livres pour envisager un départ d’Enzo Fernández, ses perspectives de temps de jeu se sont encore réduites.

Romeo Lavia et Dario Essugo venant également prétendre aux places au milieu de terrain, le Brésilien savait que son temps de jeu serait fortement limité.

De plus, le club londonien s’apprête à vivre une saison sans coupe européenne, synonyme de rotations limitées dans l’effectif. Face à cette perspective, le Brésilien a demandé à ses agents d’explorer d’autres pistes, ce qui a mené à son transfert vers Manchester United pour un montant initial de 48 millions de livres sterling, plus 2 millions de livres sterling de bonus.