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Explications : pourquoi Alejandro Garnacho et Pedro ont été écartés du groupe de Chelsea pour affronter Nottingham Forest, tandis que l’attaquant de 18 ans Jesse Derry effectue ses débuts en Premier League
Deux Blues écartés du onze de départ
Chelsea a subi un coup dur juste avant la rencontre de lundi : Neto et Garnacho ont été écartés du groupe. Les deux joueurs manquaient déjà à l’appel lors de la remise des feuilles de match, une heure avant le coup d’envoi.
Selon Standard Sport, les deux joueurs souffriraient de blessures contractées à l’entraînement avant la rencontre. Le club n’a pas encore précisé la nature de ces blessures ni leur durée d’indisponibilité.
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Derry a obtenu sa première titularisation en Premier League.
Face à la vague de blessures, l’entraîneur par intérim McFarlane a puisé dans le centre de formation pour colmater les brèches. L’ailier de 18 ans Jesse Derry se retrouve ainsi sous les feux des projecteurs : il est titularisé pour ses débuts en Premier League sur le flanc gauche. Fils de l’ancien milieu de terrain de Crystal Palace et de QPR, Shaun Derry, le jeune homme avait déjà fait quelques apparitions en tant que remplaçant cette saison, mais il s’agit de sa première titularisation avec l’équipe première.
Sa sélection atteste de la confiance accordée au centre de formation en cette période de transition. Après avoir brillé avec les moins de 21 ans, il entend désormais marquer les esprits sur la grande scène face à un Nottingham Forest coriace.
Derry a été évacué sur civière après un début de match catastrophique.
Chelsea a rapidement été mené 2-0 dès les 15 premières minutes de la rencontre disputée à Stamford Bridge, Taiwo Awoniyi ouvrant le score avant qu’un penalty d’Igor Jesus ne double l’avance des visiteurs. Juste avant la mi-temps, le match a basculé : Derry et Zach Abbott se sont heurtés en disputant un ballon, entraînant la sortie sur civière du jeune Blues et le remplacement du défenseur des Forest. Chelsea a obtenu un penalty, mais Cole Palmer a échoué dans sa tentative juste avant la pause.
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Une attente angoissante avant le déplacement à Liverpool
Ces blessures interviennent au pire moment pour Chelsea, alors que le club londonien aborde un calendrier crucial. Après la rencontre face à Forest, les Blues devront se préparer pour un périlleux déplacement à Anfield, où ils défieront Liverpool samedi prochain à midi. Le staff médical multipliera les examens pour savoir si Neto et Garnacho seront rétabli à temps pour le voyage en Merseyside.
McFarlane devrait fournir un point médical plus précis sur son duo vedette en conférence de presse après la rencontre. En attendant, le staff se concentre sur les joueurs actuellement disponibles, alors que les Blues traversent une phase délicate de la saison.