Face à la vague de blessures, l’entraîneur par intérim McFarlane a puisé dans le centre de formation pour colmater les brèches. L’ailier de 18 ans Jesse Derry se retrouve ainsi sous les feux des projecteurs : il est titularisé pour ses débuts en Premier League sur le flanc gauche. Fils de l’ancien milieu de terrain de Crystal Palace et de QPR, Shaun Derry, le jeune homme avait déjà fait quelques apparitions en tant que remplaçant cette saison, mais il s’agit de sa première titularisation avec l’équipe première.

Sa sélection atteste de la confiance accordée au centre de formation en cette période de transition. Après avoir brillé avec les moins de 21 ans, il entend désormais marquer les esprits sur la grande scène face à un Nottingham Forest coriace.