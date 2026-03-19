Explications : le rôle crucial que Matt Turner pourrait jouer pour l'équipe nationale américaine lors de la Coupe du monde, malgré son recul dans la hiérarchie des gardiens

Celui qui gardera les buts de l'équipe nationale américaine cet été aura un rôle important à jouer. Il n'est toutefois pas considéré comme le rouage le plus essentiel d'une machine bien huilée. Pour que l'équipe de Pochettino soit à la hauteur des attentes, ce sont les superstars du terrain qui devront se montrer à la hauteur.

Friedel a déclaré à propos des figures de proue de l'équipe : « Les trois, voire quatre, meilleurs joueurs pour moi en ce moment : je dirais Antonee Robinson. Il va être l'un des meilleurs arrières gauches du tournoi. Chris Richards, Weston McKennie. Ce sont mes favoris. Puis Tyler Adams, qui est en pleine forme, et Christian Pulisic. Mais je pense qu’il faut dominer le milieu de terrain lors des matchs de Coupe du monde. Je pense donc que Tyler et Weston vont jouer un rôle extrêmement important.

« Christian est important pour les États-Unis, bien sûr, mais c’est vraiment bien de voir à quel point Chris Richards a brillé en Premier League. Et Antonee, surtout si on joue avec cinq défenseurs en tant qu’ailier, sera vraiment excellent car il a de la vitesse et du talent, et peut apporter son aide tant en attaque qu’en défense.

« Ce sont les joueurs sur lesquels je compterais pour mener l’équipe. Quant à leurs performances, je pense qu’ils sortiront de leur groupe, et ensuite tout dépendra de leurs adversaires au tirage au sort. Ont-ils les moyens d’atteindre les quarts de finale ? Oui, ils les ont. Mais ce sera difficile. C’est pour cela que seules huit nations ont remporté la Coupe du monde. Lorsqu’ils atteindront les phases à élimination directe plus tard dans le tournoi, ils devront battre une Espagne, une Allemagne, une Angleterre, une Belgique, une Argentine ou un Brésil. Ils devront affronter une équipe vraiment forte, probablement meilleure qu’eux.

« Je m’attends à ce qu’ils sortent de leur groupe. Je m’attends à ce qu’ils passent probablement le prochain tour à élimination directe. Et ensuite, c’est la loterie : tout dépendra de l’adversaire qui leur sera tiré au sort, de ce qui se passera avec l’arbitre, de ce qui se passera avec la VAR, d’un penalty en leur faveur ou contre eux, ou d’un carton rouge. Des choses comme ça. C’est comme ça que je m’attends à ce que ça se passe. »