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Explications : le rôle crucial que Matt Turner pourrait jouer pour l'équipe nationale américaine lors de la Coupe du monde, malgré son recul dans la hiérarchie des gardiens
Turner est la personne idéale pour occuper un rôle de soutien auprès de Pochettino
C'est là qu'intervient Turner, qui a disputé l'intégralité des 360 minutes de la campagne des États-Unis pour la Coupe du monde 2022. Il n'est peut-être pas le titulaire indiscutable pour l'instant, n'ayant ajouté que trois sélections à son total de 52 apparitions au cours de l'année civile 2025, mais il possède une expérience qui pourrait s'avérer inestimable.
L'ancien gardien d'Arsenal et de Nottingham Forest, qui est revenu dans son pays natal l'été dernier après que Lyon a autorisé son prêt au Revolution, est considéré comme le profil idéal pour occuper un rôle de soutien dans les plans de Pochettino.
C'est une opinion partagée par l'ancien gardien de l'équipe nationale américaine Friedel, qui était le numéro 2 derrière Tony Meola lors de la Coupe du monde 1994, avant d'assurer la dernière ligne de défense la plus fiable lors des éditions 1998 et 2002 de la compétition phare de la FIFA.
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Qui fera partie de l'effectif des gardiens de but de l'équipe nationale masculine américaine pour la Coupe du monde ?
Interrogé par GOAL sur la manière dont Pochettino et son staff technique allaient composer leur effectif de gardiens, Friedel, s'exprimant au nom de l'OLBG, a déclaré : « C'est un point intéressant à prendre en compte lors de la constitution de l'équipe. Si l'on choisit Matt Freese comme numéro un, qui a une expérience limitée dans ce genre de tournois, c'est vraiment une bonne chose de pouvoir compter sur un numéro deux expérimenté comme Matt Turner. Et Matt est aussi quelqu’un de vraiment sympa, un bon coéquipier, un vrai pro.
Si vous disposez d’un guide expérimenté, vous pourriez alors intégrer un jeune gardien en tant que troisième choix et lui permettre d’acquérir de l’expérience au sein d’un groupe lors d’une compétition.
Je pense que c’est probablement la direction qu’ils comptent prendre. Si vous avez deux gardiens inexpérimentés comme numéro un et numéro deux, vous devez alors faire appel à un numéro trois expérimenté. Donc, si Matt devient le numéro deux, je le connais très bien, il sera un excellent coéquipier, il aidera le gardien numéro un et il aura une influence très positive sur l’équipe. C’est le genre de personne qu’il est. »
Turner n’a pas encore renoncé à redevenir le gardien titulaire de l’équipe nationale américaine, mais il doit mener une course contre la montre pour mériter cette place. Interrogé sur la possibilité pour un homme avec lequel il a déjà travaillé en Nouvelle-Angleterre de récupérer la place de numéro un, Friedel a ajouté : « Je pense que ce sera difficile pour lui. Il a de la concurrence. Matt Freese, bien sûr, puis Chris Brady et Patrick Schulte. Il aura fort à faire pour devenir le numéro un. »
Qui sont les joueurs les plus importants de l'équipe nationale masculine américaine ?
Celui qui gardera les buts de l'équipe nationale américaine cet été aura un rôle important à jouer. Il n'est toutefois pas considéré comme le rouage le plus essentiel d'une machine bien huilée. Pour que l'équipe de Pochettino soit à la hauteur des attentes, ce sont les superstars du terrain qui devront se montrer à la hauteur.
Friedel a déclaré à propos des figures de proue de l'équipe : « Les trois, voire quatre, meilleurs joueurs pour moi en ce moment : je dirais Antonee Robinson. Il va être l'un des meilleurs arrières gauches du tournoi. Chris Richards, Weston McKennie. Ce sont mes favoris. Puis Tyler Adams, qui est en pleine forme, et Christian Pulisic. Mais je pense qu’il faut dominer le milieu de terrain lors des matchs de Coupe du monde. Je pense donc que Tyler et Weston vont jouer un rôle extrêmement important.
« Christian est important pour les États-Unis, bien sûr, mais c’est vraiment bien de voir à quel point Chris Richards a brillé en Premier League. Et Antonee, surtout si on joue avec cinq défenseurs en tant qu’ailier, sera vraiment excellent car il a de la vitesse et du talent, et peut apporter son aide tant en attaque qu’en défense.
« Ce sont les joueurs sur lesquels je compterais pour mener l’équipe. Quant à leurs performances, je pense qu’ils sortiront de leur groupe, et ensuite tout dépendra de leurs adversaires au tirage au sort. Ont-ils les moyens d’atteindre les quarts de finale ? Oui, ils les ont. Mais ce sera difficile. C’est pour cela que seules huit nations ont remporté la Coupe du monde. Lorsqu’ils atteindront les phases à élimination directe plus tard dans le tournoi, ils devront battre une Espagne, une Allemagne, une Angleterre, une Belgique, une Argentine ou un Brésil. Ils devront affronter une équipe vraiment forte, probablement meilleure qu’eux.
« Je m’attends à ce qu’ils sortent de leur groupe. Je m’attends à ce qu’ils passent probablement le prochain tour à élimination directe. Et ensuite, c’est la loterie : tout dépendra de l’adversaire qui leur sera tiré au sort, de ce qui se passera avec l’arbitre, de ce qui se passera avec la VAR, d’un penalty en leur faveur ou contre eux, ou d’un carton rouge. Des choses comme ça. C’est comme ça que je m’attends à ce que ça se passe. »
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Calendrier de l'équipe nationale masculine américaine : De Bruyne et Ronaldo au programme des matchs amicaux
L'équipe nationale américaine disputera quatre matchs amicaux avant d'entamer véritablement la Coupe du monde contre le Paraguay le 12 juin. Elle pourrait se retrouver face à des stars de renom – parmi lesquelles Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Jamal Musiala – lors de ses rencontres contre la Belgique, le Portugal, le Sénégal et l'Allemagne.
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