Explications : la raison « absurde » pour laquelle Neymar n’a pas pris part au derby Santos-Palmeiras, alors que la star brésilienne espère toujours être sélectionné pour la Coupe du monde 2026

Neymar est l’un des principaux porte-parole du mouvement qui cherche à interdire les terrains synthétiques au Brésil, qu’il considère inappropriés pour le football de haut niveau. Évoquant ses limites physiques et la situation générale du football, il avait précédemment déclaré : « Jouer à l’Allianz est pratiquement impossible pour moi. Jouer sur du gazon artificiel est l’une des choses qui me dérange le plus en tant que joueur, indépendamment de mes blessures.

La direction que prend le football brésilien est inquiétante. Il est absurde de devoir parler de gazon synthétique sur nos terrains. Vu l’ampleur et l’importance de notre football, cela ne devrait même pas être une option. »