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Explications : la raison « absurde » pour laquelle Neymar n’a pas pris part au derby Santos-Palmeiras, alors que la star brésilienne espère toujours être sélectionné pour la Coupe du monde 2026
Le duel pour la possession du terrain
Le Classico entre Palmeiras et Santos, samedi, s’est conclu sur un partage 1-1, mais l’absence de Neymar dans le groupe visiteur a dominé les débats. Malgré avoir joué l’intégralité du match en milieu de semaine, la star a décliné la rencontre à l’Allianz Parque en raison de son opposition catégorique au gazon synthétique. Une décision tactique qui lui a permis de souffler tout en évitant une surface qu’il a déjà qualifiée d’« absurde » et de dangereuse pour les joueurs professionnels.
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Campagne contre les terrains synthétiques
Neymar est l’un des principaux porte-parole du mouvement qui cherche à interdire les terrains synthétiques au Brésil, qu’il considère inappropriés pour le football de haut niveau. Évoquant ses limites physiques et la situation générale du football, il avait précédemment déclaré : « Jouer à l’Allianz est pratiquement impossible pour moi. Jouer sur du gazon artificiel est l’une des choses qui me dérange le plus en tant que joueur, indépendamment de mes blessures.
La direction que prend le football brésilien est inquiétante. Il est absurde de devoir parler de gazon synthétique sur nos terrains. Vu l’ampleur et l’importance de notre football, cela ne devrait même pas être une option. »
Les rêves de Coupe du monde
Meilleur buteur de l’histoire de la Seleção avec 79 unités, Neymar n’a plus porté le maillot brésilien depuis la défaite 2-0 contre l’Uruguay en octobre 2023. Sous la houlette d’Ancelotti, sa présence dans la sélection finale suscite un vif débat national. Interrogé par TyC Sports, l’attaquant de 34 ans a affirmé avec détermination : « Bien sûr, tout joueur brésilien rêve d’y être, et j’espère en faire partie. »
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L'audition finale
Neymar n’a plus que quatre matches pour convaincre Ancelotti de sa forme avant l’annonce, le lundi 18 mai, de la liste définitive des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde. Son programme inclut un déplacement à Recoleta pour la Copa Sudamericana, puis deux journées de championnat contre Bragantino et un double affrontement crucial face à Coritiba. Tirée au sort dans un groupe abordable avec le Maroc, Haïti et l’Écosse, la Seleção attend de son vétéran qu’il démontre une forme physique irréprochable pour éviter de devenir la star sacrifiée de la sélection finale d’Ancelotti.