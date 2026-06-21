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Explications : l’obstacle de taille qui menace de compromettre le « rêve » de Manchester United de recruter Victor Osimhen auprès de Galatasaray lors du mercato estival
Manchester United cherche un attaquant pour épauler Sesko.
Après la solide première saison de Sesko – 12 buts en 32 matchs et 1 817 minutes jouées –, le club estime qu’il lui faut un autre attaquant confirmé pour poursuivre sa reconstruction. Selon CaughtOffside, Osimhen incarne la recrue idéale.
Sa valeur marchande colossale est justifiée par des statistiques éclatantes : 22 buts en 33 matchs lors de la saison 2025-2026 et 59 réalisations en 74 rencontres sous le maillot de Galatasaray. Néanmoins, son recrutement pose un sérieux obstacle financier : depuis son transfert définitif estimé à 75 millions d’euros en 2025, le coût du dossier pourrait faire échouer l’opération et pousser Manchester United à explorer des solutions plus souples.
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À la recherche d’alternatives moins onéreuses
Selon « Caught Offside », l’attaquant français Jean-Philippe Mateta figure parmi les alternatives étudiées. Il possède une expérience avérée de la Premier League, un physique imposant et un style de jeu robuste. Moins médiatique qu’Osimhen, il n’en demeure pas moins une option pragmatique, puisqu’il connaît déjà les rigueurs du championnat anglais. Autre profil étudié : Dusan Vlahovic. L’avenir de l’attaquant à la Juventus étant loin d’être assuré, Manchester United y voit une opportunité de marché majeure. Le Serbe, doté d’une grande stature, d’une efficacité redoutable devant le but et d’une solide expérience au plus haut niveau, pourrait apporter une menace physique de nature différente à la ligne d’attaque.
Trouver le juste équilibre entre les investissements dans la jeunesse et l’expérience
Cette short-list témoigne d’une stratégie réfléchie : privilégier des profils complémentaires plutôt que des recrutements précipités. Eli Junior Kroupi, la révélation de Bournemouth, est vu comme un investissement sûr sur le long terme.
À l’opposé, la star du FC Barcelone, Robert Lewandowski, en partance, représente le choix le plus surprenant de cette présélection. Selon talkSPORT, l’icône polonaise constituerait une option à court terme particulièrement séduisante, surtout pour le mentorat inestimable et l’expérience immense qu’il pourrait transmettre à Sesko.
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Quelle sera la prochaine étape pour les Red Devils ?
Alors que tout indique que Sesko conservera son statut d’attaquant numéro un la saison prochaine, Manchester United doit désormais resserrer rapidement sa short-list. Dans les prochaines semaines, le club entamera des négociations officielles avec la cible choisie pour épauler l’attaquant slovène. Pour l’instant, la priorité reste la préparation estivale, le premier match amical contre Wrexham étant programmé le 18 juillet.