Explications : l’obstacle de taille qui menace de compromettre le « rêve » de Manchester United de recruter Victor Osimhen auprès de Galatasaray lors du mercato estival

Après la solide première saison de Sesko – 12 buts en 32 matchs et 1 817 minutes jouées –, le club estime qu’il lui faut un autre attaquant confirmé pour poursuivre sa reconstruction. Selon CaughtOffside, Osimhen incarne la recrue idéale.

Sa valeur marchande colossale est justifiée par des statistiques éclatantes : 22 buts en 33 matchs lors de la saison 2025-2026 et 59 réalisations en 74 rencontres sous le maillot de Galatasaray. Néanmoins, son recrutement pose un sérieux obstacle financier : depuis son transfert définitif estimé à 75 millions d’euros en 2025, le coût du dossier pourrait faire échouer l’opération et pousser Manchester United à explorer des solutions plus souples.