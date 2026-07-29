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Explication : pourquoi Mateus Fernandes, à 85 M£, a été écarté du match de Tottenham contre Sydney FC sur fond de rumeurs de blessure
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Inquiétudes autour de la nouvelle recrue
Les supporters de Tottenham étaient logiquement inquiets lorsque les compositions d’équipe ont été dévoilées pour le match amical de mercredi contre une formation d’A-League, Fernandes étant introuvable. Le milieu de terrain de 22 ans est rapidement devenu la pièce maîtresse de la reconstruction estivale de Tottenham sous Roberto De Zerbi, et son absence a immédiatement fait craindre que la malédiction des blessures du club n’ait encore frappé. Ces inquiétudes ont été renforcées après la diffusion d’images d’une récente séance d’entraînement en Australie, sur lesquelles l’ancien joueur de West Ham semblait observer depuis le bord du terrain pendant que ses coéquipiers étaient soumis à un travail intensif.
Cependant, il semble que la décision de se passer de Fernandes ait été une mesure de précaution plutôt qu’une réponse à une blessure grave, selon The Standard. La nature éprouvante d’une tournée mondiale de pré-saison, combinée aux exigences tactiques de haute intensité de De Zerbi, a conduit le staff à adopter une approche prudente avec ses éléments clés.
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De Zerbi adopte une approche prudente
L’exclusion de Fernandes s’inscrit dans une stratégie plus large de De Zerbi, qui est déterminé à éviter le cauchemar de l’infirmerie qui a handicapé le club la saison dernière. L’entraîneur italien sait qu’il ne peut pas se permettre de perdre ses meilleurs joueurs avant même le début des compétitions.
Fernandes n’a pas été la seule star de premier plan à être préservée lors du match contre le Sydney FC, puisque De Zerbi a choisi de laisser également au repos plusieurs autres cadres afin de gérer leur charge de travail. Destiny Udogie, James Maddison et Jan Paul van Hecke ont eux aussi été écartés du groupe pour la rencontre à l’Allianz Stadium, ce qui indique une politique de rotation systématique plutôt que des pépins physiques isolés. En faisant tourner ses principaux atouts, De Zerbi tente de construire progressivement la condition physique de son groupe tout en offrant aux jeunes joueurs l’occasion de se mettre en valeur.
Les débuts impressionnants de Fernandes à Tottenham
Fernandes a immédiatement fait forte impression après son départ du London Stadium, en marquant ses débuts officieux d’un geste de grande classe. Il a inscrit une superbe volée lors de la victoire 1-0 contre MK Dons la semaine dernière, avant que l’équipe ne s’envole pour l’hémisphère Sud.
Cette dynamique s’est poursuivie lors de l’arrivée du club en Océanie, où il a été utilisé en seconde période afin de conserver son rythme de match. Il est ensuite entré en jeu à la 62e minute contre Auckland FC dimanche, alors que Tottenham s’est imposé tranquillement 2-0 devant une affluence record à Eden Park grâce à des buts de Dane Scarlett et Richarlison.
- AFP
Bonne nouvelle pour Tonali
Alors que Fernandes suivait la rencontre depuis les tribunes, Tottenham a reçu une importante bonne nouvelle concernant son autre grande recrue de l’été. Certaines inquiétudes existaient quant au fait que Sandro Tonali, recrue record du club arrivée de Newcastle pour 100 millions de livres sterling le mois dernier, puisse manquer le match contre le Sydney FC après ne pas avoir du tout été inclus dans le groupe pour affronter Auckland. Heureusement pour les supporters des Spurs, ces craintes ont été rapidement dissipées lorsque la feuille de match a été confirmée, avec Tonali nommé parmi les remplaçants.
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