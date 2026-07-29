Les supporters de Tottenham étaient logiquement inquiets lorsque les compositions d’équipe ont été dévoilées pour le match amical de mercredi contre une formation d’A-League, Fernandes étant introuvable. Le milieu de terrain de 22 ans est rapidement devenu la pièce maîtresse de la reconstruction estivale de Tottenham sous Roberto De Zerbi, et son absence a immédiatement fait craindre que la malédiction des blessures du club n’ait encore frappé. Ces inquiétudes ont été renforcées après la diffusion d’images d’une récente séance d’entraînement en Australie, sur lesquelles l’ancien joueur de West Ham semblait observer depuis le bord du terrain pendant que ses coéquipiers étaient soumis à un travail intensif.

Cependant, il semble que la décision de se passer de Fernandes ait été une mesure de précaution plutôt qu’une réponse à une blessure grave, selon The Standard. La nature éprouvante d’une tournée mondiale de pré-saison, combinée aux exigences tactiques de haute intensité de De Zerbi, a conduit le staff à adopter une approche prudente avec ses éléments clés.