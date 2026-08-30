Explication : pourquoi le deuxième but de Manchester United contre Ipswich Town n’a pas été refusé malgré une main de Harry Maguire

Manchester United a décroché ses premiers points de la saison 2026/27 grâce à une large victoire 5-2 contre Ipswich Town, mais le match a été dominé par une décision arbitrale controversée.

Selon un rapport de The Independent, Maguire semblait avoir touché le ballon de la main dans l'action ayant amené le deuxième but crucial. Le défenseur a récupéré le ballon avec le bras avant d'armer une frappe déviée par Jacob Greaves jusque dans les filets.

Beaucoup s'attendaient à ce que le but soit immédiatement refusé. Au lieu de cela, après une vérification du VAR, l'arbitre a accordé le but aux locaux, provoquant une grande confusion dans le stade et soulevant des questions sur l'application exacte des lois du jeu.