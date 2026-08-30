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Explication : pourquoi le deuxième but de Manchester United contre Ipswich Town n’a pas été refusé malgré une main de Harry Maguire
Un moment controversé à Old Trafford
Manchester United a décroché ses premiers points de la saison 2026/27 grâce à une large victoire 5-2 contre Ipswich Town, mais le match a été dominé par une décision arbitrale controversée.
Selon un rapport de The Independent, Maguire semblait avoir touché le ballon de la main dans l'action ayant amené le deuxième but crucial. Le défenseur a récupéré le ballon avec le bras avant d'armer une frappe déviée par Jacob Greaves jusque dans les filets.
Beaucoup s'attendaient à ce que le but soit immédiatement refusé. Au lieu de cela, après une vérification du VAR, l'arbitre a accordé le but aux locaux, provoquant une grande confusion dans le stade et soulevant des questions sur l'application exacte des lois du jeu.
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Explication officielle de la Premier League
À la suite de cet incident, le centre de match de la Premier League a rapidement publié un communiqué pour clarifier la raison exacte de cette décision. Les officiels ont estimé que, comme Maguire n’avait pas directement marqué le but lui-même, la main accidentelle ne pouvait pas être sanctionnée dans le cadre réglementaire actuel.
Le centre de match a expliqué : « La décision de l’arbitre d’accorder le but à Manchester United a été vérifiée et confirmée par la VAR, car il a été jugé que Maguire n’était pas le buteur immédiat après une main accidentelle. » La VAR a ajouté : « C’est un but contre son camp et la main accidentelle n’est pas sanctionnable, nous vous recommandons donc d’accorder le but. »
Analyse des règles spécifiques du handball
Les Lois du jeu stipulent qu’un joueur commet une infraction s’il marque dans le but adverse directement de la main ou du bras, ou immédiatement après que le ballon a touché sa main ou son bras.
Cependant, des circonstances atténuantes ont permis de valider le but. Les règles précisent des exceptions lorsque le but n’est pas immédiat, qu’il est marqué par un coéquipier ou qu’il aboutit à un but contre son camp. La formulation exacte indique qu’il n’y a pas d’infraction si le « ballon n’entre pas dans le but ; toutefois, l’action d’un défenseur entraîne un “but contre son camp” ». Gary Neville a admis que la règle devrait être réexaminée après cet incident.
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Aller de l’avant pour Manchester United
Manchester United a désormais pris un élan crucial grâce à cette victoire autoritaire, portée en grande partie par le triplé de Bruno Fernandes et le cinquième but inscrit par Bryan Mbeumo. Le club cherchera à conserver cette efficacité offensive lors de ses prochains matches de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pendant ce temps, les instances arbitrales pourraient subir une pression accrue de la part des clubs pour réexaminer la formulation de la règle sur la main accidentelle avant les matches de la semaine prochaine.
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