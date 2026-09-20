Arsenal a subi une lourde défaite 3-0 sur la côte sud ce samedi, abandonnant ainsi son début de saison parfait. Des buts de Pascal Gross, Charalampos Kostoulas et Chema Andres ont offert une victoire confortable aux Seagulls, tout en permettant à Manchester City de dépasser les Gunners en tête de la Premier League.

Dans les tout derniers instants de la rencontre, la frustration d'Arsenal a fini par exploser. Rice s'en est pris à Yalcouye, poussant l'arbitre Darren England à lui adresser un carton jaune. Les joueurs de Brighton ont vivement réclamé une expulsion, mais Timothy Wood, l'officiel de la VAR, aurait examiné l'incident avant de décider de ne pas alourdir la sanction prise sur le terrain.



