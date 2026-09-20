Mark Pain
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Explication : pourquoi Declan Rice a évité le carton rouge pour avoir DONNÉ UN COUP DE PIED à Malick Yalcouye lors de la lourde défaite humiliante d’Arsenal contre Brighton
Rice évite une expulsion tardive à l’Amex
Arsenal a subi une lourde défaite 3-0 sur la côte sud ce samedi, abandonnant ainsi son début de saison parfait. Des buts de Pascal Gross, Charalampos Kostoulas et Chema Andres ont offert une victoire confortable aux Seagulls, tout en permettant à Manchester City de dépasser les Gunners en tête de la Premier League.
Dans les tout derniers instants de la rencontre, la frustration d'Arsenal a fini par exploser. Rice s'en est pris à Yalcouye, poussant l'arbitre Darren England à lui adresser un carton jaune. Les joueurs de Brighton ont vivement réclamé une expulsion, mais Timothy Wood, l'officiel de la VAR, aurait examiné l'incident avant de décider de ne pas alourdir la sanction prise sur le terrain.
- Crystal Pix
La VAR explique la décision controversée
Après le match, la Premier League a apporté des précisions sur le processus d’arbitrage qui a permis à Rice de rester sur le terrain. Selon talkSPORT, la VAR a estimé que les gestes du milieu de terrain ne remplissaient tout simplement pas les critères d’une infraction passible d’un carton rouge.
L’examen a conclu que l’incident ne présentait pas le degré de gravité nécessaire pour être qualifié de comportement violent. À la place, les officiels ont qualifié ce coup donné en retard de « caprice, au mieux », laissant le carton jaune initial être maintenu.
Ce verdict a frustré une partie des supporters en ligne. Beaucoup ont établi une comparaison directe avec un récent derby de Manchester, faisant remarquer que Phil Foden avait été expulsé pour un geste similaire sur Bruno Fernandes une semaine plus tôt.
Shearer défend cette décision au milieu d’une tendance croissante
Les consultants ont globalement approuvé la décision des officiels, considérant ce coup de pied tardif comme une légère incartade plutôt qu’une agression malveillante. S’exprimant sur BBC Match of the Day, l’ancien attaquant de Premier League Alan Shearer a soutenu la gestion de la situation par l’Angleterre.
« C’était de la frustration de la part de Declan Rice. Yalcouye lui donne une petite poussée ici et je pense vraiment que l’arbitre prend la bonne décision. Il lui donne un carton jaune », a expliqué Shearer. « Je ne pense pas que c’était trop agressif, il ne s’en est pas violemment pris à lui, donc je pense que l’arbitre a pris la bonne décision, mais cela résumait en quelque sorte la journée d’Arsenal. »
Cependant, ce moment de tension met en lumière un thème récurrent dans les récentes performances de Rice. Lors de la victoire difficilement acquise 2-1 d’Arsenal contre Chelsea, le milieu de terrain avait déclenché une vive altercation en face à face avec Morgan Rogers après avoir commis un croc-en-jambe cynique pour stopper une contre-attaque en fin de match.
- Mark Pain
Arteta se prépare à une série cruciale
Arsenal doit se remobiliser pendant la trêve internationale afin de tenter de reprendre sa place au sommet de la Premier League. Éviter une longue suspension pour Rice est un énorme soulagement pour Arteta, qui pourra ainsi compter sur son milieu de terrain clé pour une série de matches nationaux cruciaux à venir.
Au retour du football de clubs, Arsenal enchaînera des matches de championnat contre Leeds United, Nottingham Forest et Everton. Le club londonien aura désespérément besoin de la présence dominante de Rice au milieu de terrain pour tenter de rebondir rapidement après son déplacement calamiteux sur la côte sud.
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