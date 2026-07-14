Selon ces informations, des contacts auraient déjà été établis avec l’entourage du joueur de 32 ans pour s’assurer de son intérêt à changer de club lors du mercato estival en cours.

Selon les informations de Tavolieri, l’Anglais pourrait quitter le champion d’Allemagne cet été contre un montant de transfert fixe de 65 millions d’euros.

Récemment encore, le président du FCB, Uli Hoeneß, avait affirmé exactement le contraire. Au début de l’année, dans une interview accordée au Bild, il avait clairement indiqué que Kane disposait certes d’une telle clause dans son contrat, mais que celle-ci avait déjà perdu sa validité. En d’autres termes : lors du mercato estival de 2026, le joueur de 32 ans ne pourrait pas quitter le club munichois via une clause libératoire.

Dans le même entretien, le président d’honneur avait toutefois mis en garde contre une éventuelle offre saoudienne : « D’après ce que j’entends et ce que je ressens, lui et sa famille se sentent extrêmement bien ici. Mais on ne sait jamais : si un Saoudien arrive avec beaucoup d’argent sur la table… Il se sent tellement bien ici ! »



