Selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, cité par la filiale suisse de Sky, le club saoudien Al-Hilal nourrit un vif intérêt pour l’attaquant international anglais.
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Existe-t-il vraiment une clause de sortie ? Des rumeurs saoudiennes persistantes envoient Harry Kane au FC Bayern Munich
Selon ces informations, des contacts auraient déjà été établis avec l’entourage du joueur de 32 ans pour s’assurer de son intérêt à changer de club lors du mercato estival en cours.
Selon les informations de Tavolieri, l’Anglais pourrait quitter le champion d’Allemagne cet été contre un montant de transfert fixe de 65 millions d’euros.
Récemment encore, le président du FCB, Uli Hoeneß, avait affirmé exactement le contraire. Au début de l’année, dans une interview accordée au Bild, il avait clairement indiqué que Kane disposait certes d’une telle clause dans son contrat, mais que celle-ci avait déjà perdu sa validité. En d’autres termes : lors du mercato estival de 2026, le joueur de 32 ans ne pourrait pas quitter le club munichois via une clause libératoire.
Dans le même entretien, le président d’honneur avait toutefois mis en garde contre une éventuelle offre saoudienne : « D’après ce que j’entends et ce que je ressens, lui et sa famille se sentent extrêmement bien ici. Mais on ne sait jamais : si un Saoudien arrive avec beaucoup d’argent sur la table… Il se sent tellement bien ici ! »
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Harry Kane va-t-il prolonger son contrat avec le FC Bayern Munich ?
Sous contrat avec le FC Bayern jusqu’en 2027, Harry Kane n’a pas encore tranché sur son avenir. Ces derniers mois, l’attaquant et le club ont toutefois multiplié les déclarations laissant entendre qu’ils souhaitent prolonger leur collaboration, même si les modalités ne sont pas encore alignées.
L’attaquant anglais privilégierait une prolongation de trois ans, tandis que le club bavarois ne voudrait, pour l’instant, s’engager que jusqu’en 2029. Kane a récemment précisé que le prochain contrat serait le dernier grand contrat de sa carrière et qu’il souhaitait donc « en tirer le meilleur parti ».
« Évidemment, ce n'est pas le moment d'en parler. Nous sommes très sereins face à cette situation. Nous avons dit que nous voulions d'abord disputer la saison – et, dans l'idéal, la Coupe du monde également. Les deux parties sont très satisfaites l'une de l'autre », a-t-il souligné après la fin de la saison avec le FC Bayern.
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Le FC Bayern envisagerait de faire un geste significatif envers Harry Kane.
Une prolongation de contrat semble néanmoins très probable ; en effet, selon l'expert en transferts Fabrizio Romano, le club munichois serait désormais disposé à faire un geste envers le joueur de 32 ans. On lui « donnerait ce qu'il souhaite », affirme-t-on. Un transfert au FC Barcelone, qui était encore d'actualité il y a peu, est désormais hors de question.
Arrivé en 2023 en provenance de Tottenham Hotspur pour près de 100 millions d’euros, l’attaquant perçoit actuellement 25 millions d’euros par an, ce qui en fait le joueur le mieux payé du club. La saison passée, il a inscrit 61 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues, et délivré sept passes décisives.
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