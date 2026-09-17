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Exigence de réponses ! Le président de la FA, Hewitt, ordonne à Infantino de publier les dossiers sur le projet de vente de la Coupe du monde et la controverse Balogun
Hewitt s’en prend à la gouvernance de la FIFA
Selon BBC Sport, la Fédération anglaise de football a accentué la pression sur le président de la FIFA, Infantino, Hewitt exigeant la divulgation complète des documents avant la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, le 15 octobre. Dans une lettre également adressée au secrétaire général Mattias Grafstrom, Hewitt a mis en avant ce qu’elle a décrit comme des défaillances de gouvernance et un dysfonctionnement fondamental de la culture au sein de l’instance dirigeante mondiale.
Au cœur du différend se trouve la proposition, désormais abandonnée, de FIFA Forward Enterprise (FFE), qui visait à révolutionner la manière dont l’organisation gère ses actifs les plus lucratifs. Le plan prévoyait la création d’une nouvelle société chargée des droits commerciaux et de billetterie de toutes les grandes compétitions, y compris la Coupe du monde, avec la vente d’une participation de 21 % à une société privée d’investissement.
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Le mystère de la suspension de Balogun
Au-delà des questions commerciales, la FA cherche à obtenir des éclaircissements sur la décision controversée d’annuler la suspension de l’attaquant des États-Unis Folarin Balogun pendant la Coupe du monde. L’avant-centre de 25 ans avait reçu un carton rouge direct pour une faute sur le défenseur Tarik Muharemovic lors d’une victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, mais a été de manière inattendue autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique au lieu de purger sa suspension automatique d’un match.
La FA avait initialement soutenu la campagne de réélection d’Infantino, mais l’affaire Balogun a déclenché de vives inquiétudes quant à une possible ingérence politique, surtout après que le président américain Donald Trump a admis avoir personnellement appelé le patron de la FIFA pour faire pression en faveur d’un réexamen. La FIFA a donné peu d’explications sur ce revirement soudain, se contentant d’évoquer une clause permettant de suspendre l’application des sanctions, laissant les associations nationales exiger des réponses.
Batailles juridiques et confiance brisée
Les retombées de la proposition de la FFE ont déclenché une lourde riposte judiciaire, l’UEFA engageant des poursuites pénales contre Infantino devant trois tribunaux américains tout en exigeant la divulgation complète de tous les documents liés à l’affaire. Cette initiative fait suite à une lettre ouverte de l’UEFA, de la CONCACAF et de la Confédération asiatique de football, qui ont accusé la FIFA et son président d’une rupture de confiance fondée sur la tromperie.
La FIFA a riposté aux accusations en affirmant que l’UEFA menait une « campagne de diffamation » contre l’instance dirigeante et sa direction. Malgré la posture défensive de Zurich, la pression sur Infantino s’intensifie rapidement, les fédérations anglaise, galloise et écossaise figurant parmi plusieurs instances qui ont officiellement retiré leur soutien à sa campagne de réélection.
- AFP
Infantino face à un combat pour sa réélection
Le dirigeant de 56 ans s’apprête à briguer un quatrième mandat en mars prochain, les éventuels challengers ayant jusqu’au 18 novembre pour présenter un candidat. Malgré une érosion de son soutien en Europe et en Amérique du Nord, Infantino conserve une solide base de pouvoir à l’échelle mondiale, appuyée par les soutiens fermes des confédérations africaine, sud-américaine et océanienne.
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