Selon BBC Sport, la Fédération anglaise de football a accentué la pression sur le président de la FIFA, Infantino, Hewitt exigeant la divulgation complète des documents avant la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, le 15 octobre. Dans une lettre également adressée au secrétaire général Mattias Grafstrom, Hewitt a mis en avant ce qu’elle a décrit comme des défaillances de gouvernance et un dysfonctionnement fondamental de la culture au sein de l’instance dirigeante mondiale.

Au cœur du différend se trouve la proposition, désormais abandonnée, de FIFA Forward Enterprise (FFE), qui visait à révolutionner la manière dont l’organisation gère ses actifs les plus lucratifs. Le plan prévoyait la création d’une nouvelle société chargée des droits commerciaux et de billetterie de toutes les grandes compétitions, y compris la Coupe du monde, avec la vente d’une participation de 21 % à une société privée d’investissement.