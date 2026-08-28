Le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, a expliqué que le club avait accédé au souhait du milieu de terrain de se tester en Angleterre : « Avec ce transfert, nous réalisons le grand souhait d'Exequiel Palacios de faire ses preuves en Premier League après son passage remarquable en Bundesliga. Pala a démontré à plusieurs reprises son exceptionnelle qualité footballistique et, par sa personnalité et son attitude, a gagné une grande estime au sein de l'équipe et dans l'ensemble du club. Nous ne lui souhaitons rien d'autre que le meilleur pour son séjour en Angleterre. »

Faisant ses adieux au club allemand, Palacios a déclaré : « J'ai grandi en tant que footballeur à Leverkusen. Le club m'a fait confiance, et j'ai pu y développer tout ce qui me définit aujourd'hui sur le terrain. Je me sentirai toujours lié aux garçons, à l'ensemble du staff et aux supporters, et je croiserai les doigts pour Leverkusen à chaque match. Merci pour tout, merci à un grand club. »

Se réjouissant de son arrivée à Portman Road, le milieu de terrain a déclaré sur le site officiel du club : « Je suis ravi d'avoir signé à Ipswich Town. C'est un club avec de grandes ambitions et je suis impatient de jouer en Angleterre et de rivaliser avec certains des meilleurs clubs et joueurs du monde. J'ai apprécié discuter avec tout le monde au club et j'ai désormais hâte de rencontrer tout le monde et de commencer sur le terrain avec mes coéquipiers, ainsi que de rencontrer les supporters dès que possible. »