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Exequiel Palacios boucle un transfert retentissant à Ipswich Town alors que la star du Bayer Leverkusen rejoint la Premier League
Les Tractor Boys réalisent un coup de maître
Le promu de Premier League a officiellement recruté le milieu de terrain argentin avec un contrat de quatre ans, en lui attribuant le numéro 25. Arrivé pour un montant non divulgué, Palacios devient la 11e recrue estivale de Town et le premier champion du monde de l'histoire du club. Le joueur de 27 ans quitte la BayArena après six saisons riches en trophées, avec 186 apparitions et 15 buts toutes compétitions confondues.
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Le milieu de terrain savoure le test anglais
Le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, a expliqué que le club avait accédé au souhait du milieu de terrain de se tester en Angleterre : « Avec ce transfert, nous réalisons le grand souhait d'Exequiel Palacios de faire ses preuves en Premier League après son passage remarquable en Bundesliga. Pala a démontré à plusieurs reprises son exceptionnelle qualité footballistique et, par sa personnalité et son attitude, a gagné une grande estime au sein de l'équipe et dans l'ensemble du club. Nous ne lui souhaitons rien d'autre que le meilleur pour son séjour en Angleterre. »
Faisant ses adieux au club allemand, Palacios a déclaré : « J'ai grandi en tant que footballeur à Leverkusen. Le club m'a fait confiance, et j'ai pu y développer tout ce qui me définit aujourd'hui sur le terrain. Je me sentirai toujours lié aux garçons, à l'ensemble du staff et aux supporters, et je croiserai les doigts pour Leverkusen à chaque match. Merci pour tout, merci à un grand club. »
Se réjouissant de son arrivée à Portman Road, le milieu de terrain a déclaré sur le site officiel du club : « Je suis ravi d'avoir signé à Ipswich Town. C'est un club avec de grandes ambitions et je suis impatient de jouer en Angleterre et de rivaliser avec certains des meilleurs clubs et joueurs du monde. J'ai apprécié discuter avec tout le monde au club et j'ai désormais hâte de rencontrer tout le monde et de commencer sur le terrain avec mes coéquipiers, ainsi que de rencontrer les supporters dès que possible. »
L’expérience de haut niveau renforce le milieu de terrain
L'entraîneur Gary O'Neil a salué l'arrivée d'un gagnant confirmé, censé faire progresser la mentalité de l'effectif dans l'élite anglaise. Évoquant l'impact de la nouvelle recrue, O'Neil a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis d'avoir ajouté au groupe un joueur de la qualité d'Exequiel. C'est un joueur qui a connu un vrai succès au plus haut niveau, remportant la plus grande récompense de toutes à la Coupe du monde, ainsi que des trophées majeurs en club. Cette expérience sera vitale pour nous alors que nous continuons à travailler pour améliorer l'effectif cet été. Nous avons hâte qu'il commence et avons hâte de le voir sur le terrain. »
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La bataille au sommet commence
Palacios pourrait effectuer ses débuts immédiats avec Ipswich lorsque l'équipe d'O'Neil se rendra à Old Trafford pour affronter Manchester United dimanche, à l'occasion de son deuxième match de Premier League de la saison. Le pedigree du milieu de terrain au plus haut niveau offre une arme précieuse à O'Neil dans la bataille de Town pour s'installer durablement dans l'élite. Sa rapide adaptation dans l'entrejeu sera cruciale pour préserver la stabilité défensive et la maîtrise lors des rencontres décisives à venir.
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