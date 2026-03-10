Getty
Exclusivité Weston McKennie : le milieu de terrain de la Juventus lève le voile sur les personnalités et le leadership dans les vestiaires de l'équipe nationale américaine avant la Coupe du monde qui se déroulera cet été chez elle
McKennie est devenu un leader au sein de la Juventus et de l'équipe nationale américaine.
Les États-Unis, aux côtés de leurs voisins canadiens et mexicains, se préparent à accueillir un événement sportif mondial cet été. Mauricio Pochettino est chargé de répondre aux attentes alors qu'une « génération dorée » de talents américains cherche à entrer dans l'histoire.
Plusieurs membres de cette équipe, dont beaucoup évoluent dans les plus grands clubs européens, devraient atteindre leur apogée au moment où un grand tournoi international se déroulera chez eux.
McKennie, qui a quitté son Texas natal pour l'Allemagne et Schalke en 2016, fait partie de cette catégorie en tant que joueur expérimenté avec 62 sélections en équipe nationale et une expérience en Ligue des champions à son actif. Avec Christian Pulisic et Tyler Adams, il est l'une des figures inspirantes sur lesquelles l'équipe nationale américaine s'appuiera pour briller sur la scène de la Coupe du monde.
Captain fantastic : les qualités que McKennie voit chez les meilleurs leaders
S'exprimant en association avec Vita Coco, McKennie a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé quelles étaient les qualités les plus importantes chez un capitaine : « Pour moi, les qualités de leadership les plus importantes sont la cohérence, la responsabilité et le fait de montrer l'exemple chaque jour à l'entraînement et lors des matchs. J'ai eu la chance de jouer aux côtés de capitaines solides à la Juventus FC et avec l'équipe nationale américaine, des gars qui ont établi des normes grâce à leur rythme de travail, leur communication et leur comportement sur et en dehors du terrain. »
McKennie a lui-même endossé le brassard de capitaine pour la première fois avec la Juventus en janvier 2025. Il a ensuite mené les Bianconeri contre Al Ain et le Wydad lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, un événement qui s'est également déroulé aux États-Unis.
Il a été mis au défi de grandir dans cette responsabilité, l'ancienne star de l'USMNT Stuart Holden déclarant dans le podcast State of the Union : « Quand il se passe quelque chose sur le terrain, que c'est le Mexique et que ça devient rude, c'est le premier à vouloir se battre. Et j'adore ça. J'adore cette ténacité qu'il a.
Je pense que c'est un compétiteur hors pair. Je pense qu'une fois que le match commence, il est là. Mais c'est un gars que je regarde parfois et dont j'attends un peu plus : un peu plus d'autorité, un peu plus d'assurance, un peu plus de calme parfois dans les moments les plus importants, pour montrer à ses coéquipiers qu'il est là pour eux. »
Des joueurs heureux : l'équipe américaine regorge de personnalités marquantes
McKennie est l'un des personnages les plus marquants de l'équipe nationale américaine, tant sur le terrain qu'en dehors, avec son énergie contagieuse et sa joie de vivre qui déteignent sur ceux qui l'entourent. Il a confié à GOAL qu'il adorait participer aux stages internationaux avec ses coéquipiers : « Il y a beaucoup de personnalités fortes dans le groupe, ce qui rend les stages à la fois compétitifs et amusants. C'est toujours génial d'être entouré de gars qui apportent de l'énergie chaque jour, qui détendent l'atmosphère en dehors du terrain, puis qui se concentrent quand il est temps de travailler. »
Comment McKennie se prépare pour la Coupe du monde 2026
McKennie est capable d'activer et de désactiver ce mode grâce à l'aide de Vita Coco, dont il est devenu l'ambassadeurmondial. Cette marque américaine leader dans le domaine de l'eau de coco fournit des ingrédients simples et des électrolytes naturels aux athlètes de haut niveau et aux amateurs de sport.
Interrogé sur les avantages que ce partenariat apporte à son jeu et à son mode de vie, le charismatique joueur de 27 ans a ajouté : « Ce partenariat correspond tout à fait à ma situation professionnelle actuelle, car je me concentre sur la longévité, la régularité et le soin de mon corps afin de pouvoir continuer à performer à un haut niveau. Vita Coco faisait déjà partie de ma routine quotidienne, donc m'associer à eux m'a semblé tout à fait naturel. J'en bois tout au long de la journée pour rester hydraté, et cela m'aide à m'entraîner, à récupérer et à rester en équilibre. Rester constant m'aide à répondre aux exigences physiques de ce sport, et Vita Coco est une solution facile à intégrer dans mon rythme quotidien. »
Ce programme est sur le point de s'intensifier. La Juventus continue de se battre pour se qualifier pour la Ligue des champions 2026-2027 dans le cadre de la Serie A, tandis que l'équipe nationale américaine a quatre matchs amicaux à disputer, dont un contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, avant de lancer sa campagne pour la Coupe du monde lors d'une rencontre avec le Paraguay le 13 juin.
