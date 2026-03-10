Exclusivité Weston McKennie : le milieu de terrain de la Juventus lève le voile sur les personnalités et le leadership dans les vestiaires de l'équipe nationale américaine avant la Coupe du monde qui se déroulera cet été chez elle

S'exprimant en association avec Vita Coco, McKennie a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé quelles étaient les qualités les plus importantes chez un capitaine : « Pour moi, les qualités de leadership les plus importantes sont la cohérence, la responsabilité et le fait de montrer l'exemple chaque jour à l'entraînement et lors des matchs. J'ai eu la chance de jouer aux côtés de capitaines solides à la Juventus FC et avec l'équipe nationale américaine, des gars qui ont établi des normes grâce à leur rythme de travail, leur communication et leur comportement sur et en dehors du terrain. »

McKennie a lui-même endossé le brassard de capitaine pour la première fois avec la Juventus en janvier 2025. Il a ensuite mené les Bianconeri contre Al Ain et le Wydad lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, un événement qui s'est également déroulé aux États-Unis.

Il a été mis au défi de grandir dans cette responsabilité, l'ancienne star de l'USMNT Stuart Holden déclarant dans le podcast State of the Union : « Quand il se passe quelque chose sur le terrain, que c'est le Mexique et que ça devient rude, c'est le premier à vouloir se battre. Et j'adore ça. J'adore cette ténacité qu'il a.

Je pense que c'est un compétiteur hors pair. Je pense qu'une fois que le match commence, il est là. Mais c'est un gars que je regarde parfois et dont j'attends un peu plus : un peu plus d'autorité, un peu plus d'assurance, un peu plus de calme parfois dans les moments les plus importants, pour montrer à ses coéquipiers qu'il est là pour eux. »