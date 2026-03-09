Exclusivité Weston McKennie : la star de l'équipe nationale américaine et de la Juventus admet ressentir la « pression » d'une Coupe du monde à domicile et révèle sa « motivation supplémentaire » pour réussir sous Mauricio Pochettino

Interrogé sur la manière dont les États-Unis peuvent tirer le meilleur parti de leur avantage à domicile, McKennie, s'exprimant en association avec Vita Coco, a déclaré à GOAL : « Jouer à domicile apporte une énergie différente. Il y a de l'excitation, de la fierté et une motivation supplémentaire quand on sait que nos fans sont là avec nous. Il y a aussi de la pression, mais j'essaie de l'accepter et de la canaliser dans mon jeu. »

L'ancienne star de l'équipe nationale américaine Brad Friedel a confié à GOAL ce à quoi pourrait ressembler le succès pour l'équipe de Pochettino cet été : « Je m'attends à ce que nous passions le cap de la phase de groupes. Je pense que dépasser les attentes, c'est aller au-delà des quarts de finale. Il est vraiment difficile de dire ce que je considère comme un succès ou un échec, les éliminatoires, etc., tant que l'on n'a pas vu le tirage au sort et les matchs à élimination directe. Il n'y a aucune honte à être éliminé par le Brésil ou l'Angleterre. Cela arrive, c'est tout. Pour moi, c'est la manière dont cela se passerait qui compte.

Je connais très bien Mauricio et je sais qu'il aura une équipe bien préparée, en forme, qui se battra pour tout le monde et qui sera très compétitive. C'est pourquoi je pense qu'après trois matchs dans la phase de groupes, ils peuvent sortir du groupe - c'est ce que j'attends. Après cela, malheureusement, peu importe à quel point vous vous battez contre certaines équipes de la Coupe du monde - c'est pourquoi si peu d'équipes l'ont remportée au cours de l'histoire du tournoi - il est difficile de gagner. Nous devrons attendre pour voir.

Je dirais que l'équipe est tout à fait capable, avec le talent dont elle dispose et connaissant la façon de travailler de Mauricio, d'atteindre les quarts de finale. Nous verrons ensuite, car cela devient alors vraiment difficile.

Parfois, il faut de la chance, des penalties, des expulsions, ou autre chose. Regardez toutes les grandes équipes anglaises qui ont été si près du but. En termes de talent, pour avoir joué avec elles et contre elles, elles avaient le talent nécessaire pour remporter une Coupe du monde. Pour une raison ou une autre, elles n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. »