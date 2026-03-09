Getty
Exclusivité Weston McKennie : la star de l'équipe nationale américaine et de la Juventus admet ressentir la « pression » d'une Coupe du monde à domicile et révèle sa « motivation supplémentaire » pour réussir sous Mauricio Pochettino
McKennie fait partie de la « génération dorée » de l'équipe nationale américaine de football masculin (USMNT).
McKennie est désormais un joueur chevronné, ayant fait ses débuts internationaux seniors en 2017 et ayant disputé 62 matchs avec son pays. Il est devenu l'un des leaders de ce qui continue d'être considéré comme une « génération dorée ».
Les États-Unis ont la chance de pouvoir compter sur un certain nombre de joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs européens. McKennie fait partie de cette catégorie et a récemment prolongé son contrat avec la Juventus, l'un des géants de la Serie A.
Son compatriote Christian Pulisic évolue également en Italie, à l'AC Milan, tandis que Tyler Adams et Brenden Aaronson jouent en Premier League anglaise. Folarin Balogun est en France avec Monaco, aux côtés de la star marseillaise Tim Weah, et Ricardo Pepi continue d'impressionner avec le PSV, champion des Pays-Bas.
En réunissant tous ces talents, l'équipe nationale américaine a toutes les raisons de croire qu'elle peut être compétitive sur la plus grande scène sportive. Des supporters passionnés sont prêts à les encourager tout au long de leur épopée vers la Coupe du monde.
Comment l'équipe nationale américaine de football peut tirer parti de l'avantage du terrain
Interrogé sur la manière dont les États-Unis peuvent tirer le meilleur parti de leur avantage à domicile, McKennie, s'exprimant en association avec Vita Coco, a déclaré à GOAL : « Jouer à domicile apporte une énergie différente. Il y a de l'excitation, de la fierté et une motivation supplémentaire quand on sait que nos fans sont là avec nous. Il y a aussi de la pression, mais j'essaie de l'accepter et de la canaliser dans mon jeu. »
L'ancienne star de l'équipe nationale américaine Brad Friedel a confié à GOAL ce à quoi pourrait ressembler le succès pour l'équipe de Pochettino cet été : « Je m'attends à ce que nous passions le cap de la phase de groupes. Je pense que dépasser les attentes, c'est aller au-delà des quarts de finale. Il est vraiment difficile de dire ce que je considère comme un succès ou un échec, les éliminatoires, etc., tant que l'on n'a pas vu le tirage au sort et les matchs à élimination directe. Il n'y a aucune honte à être éliminé par le Brésil ou l'Angleterre. Cela arrive, c'est tout. Pour moi, c'est la manière dont cela se passerait qui compte.
Je connais très bien Mauricio et je sais qu'il aura une équipe bien préparée, en forme, qui se battra pour tout le monde et qui sera très compétitive. C'est pourquoi je pense qu'après trois matchs dans la phase de groupes, ils peuvent sortir du groupe - c'est ce que j'attends. Après cela, malheureusement, peu importe à quel point vous vous battez contre certaines équipes de la Coupe du monde - c'est pourquoi si peu d'équipes l'ont remportée au cours de l'histoire du tournoi - il est difficile de gagner. Nous devrons attendre pour voir.
Je dirais que l'équipe est tout à fait capable, avec le talent dont elle dispose et connaissant la façon de travailler de Mauricio, d'atteindre les quarts de finale. Nous verrons ensuite, car cela devient alors vraiment difficile.
Parfois, il faut de la chance, des penalties, des expulsions, ou autre chose. Regardez toutes les grandes équipes anglaises qui ont été si près du but. En termes de talent, pour avoir joué avec elles et contre elles, elles avaient le talent nécessaire pour remporter une Coupe du monde. Pour une raison ou une autre, elles n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. »
McKennie explique comment il va gérer les défis liés à la chaleur et aux déplacements
Plusieurs facteurs devront être pris en compte par l'équipe nationale américaine et ses rivaux internationaux lorsque la Coupe du monde débutera. Les températures devraient grimper dans certaines villes hôtes, tandis que de longs trajets seront nécessaires pour traverser l'Amérique du Nord.
McKennie semble être bien placé pour cela, puisqu'il est devenu l'ambassadeurmondial de Vita Coco, la première marque américaine d'eau de coco qui fournit des ingrédients simples et des électrolytes naturels aux athlètes de haut niveau et aux amateurs de sport.
McKennie a ajouté qu'il chercherait à rester au meilleur de sa forme tout en contribuant aux efforts collectifs de l'équipe nationale américaine : « La récupération et l'hydratation occupent une place importante dans ma routine, surtout avec la chaleur et les déplacements constants. Lorsque les matchs s'enchaînent rapidement, il faut être très attentif à la façon dont on récupère, et l'hydratation est toujours le point de départ pour moi.
Je m'efforce de rester constant tout au long de la journée, que je sois à l'entraînement ou en déplacement, afin que mon corps puisse récupérer plus rapidement et que mon énergie reste stable. C'est pourquoi j'ai toujours Vita Coco avec moi ; c'est un moyen simple et fiable de rester hydraté et de reconstituer efficacement mes électrolytes, où que je sois. »
Coupe du monde 2026 : calendrier des matchs de phase de groupes pour l'équipe nationale américaine
Les États-Unis débuteront leur campagne dans le groupe D de la Coupe du monde 2026 en affrontant le Paraguay au SoFi Stadium d'Inglewood le 12 juin. Ils se rendront ensuite à Seattle pour affronter l'Australie, avant de retourner en Californie pour affronter le vainqueur des barrages de la UEFA.
