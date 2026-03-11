Exclusivité Jess Park : la star des Lionesses parle de son transfert de Manchester City à Manchester United et du message de « liberté » qui lui permet de s'épanouir alors que les Red Devils se préparent pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Chelsea

Cela a suscité beaucoup de critiques à l'encontre de Manchester United. Aucune de ces critiques ne visait Park, un joueur talentueux et créatif, mais plutôt le fait que les Red Devils n'avaient pas beaucoup recruté pendant l'été, ce qui signifiait qu'ils allaient aborder une saison où ils allaient devoir disputer quatre compétitions pour la première fois avec un effectif qui ne semblait pas assez fourni. Manchester United devait recruter davantage avant la date limite, et non laisser partir des joueurs.

Ce sentiment s'est intensifié au cours de la première moitié de la saison, lorsque le manque de profondeur de l'effectif du club a sans aucun doute joué un rôle dans son incapacité à se battre sérieusement pour le titre de la WSL. Mais aucune critique ne peut être adressée au club pour ce qu'il a fait avec Park.

Revitalisée par la liberté que lui a accordée le manager de United, Marc Skinner, qui lui a confié un rôle unique sur le terrain, l'internationale anglaise a aidé cette équipe à surmonter de sérieux défauts pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions et la finale de la Coupe de la Ligue dimanche.

« Bien sûr, on est un peu sceptique au début », confie Park à GOAL avant le match de ce week-end contre Chelsea, en repensant à son transfert du club bleu de Manchester aux Red Devils. « Mais dès que je suis entrée sur le terrain, j'ai tout de suite entendu les fans et j'ai beaucoup apprécié cela. J'ai adoré chaque minute. »