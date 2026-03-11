Goal.com
Exclusivité Jess Park : la star des Lionesses parle de son transfert de Manchester City à Manchester United et du message de « liberté » qui lui permet de s'épanouir alors que les Red Devils se préparent pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Chelsea

Il restait moins d'une heure avant la fin du mercato estival de la Super League féminine lorsque la transaction la plus surprenante de toutes a été conclue. Jess Park et Grace Clinton avaient été des piliers respectivement de Manchester City et Manchester United au cours de la saison précédente. Et pourtant, à la dernière minute, elles ont toutes deux été envoyées dans des camps opposés, pour représenter ce qui avait été leur plus grand et plus acharné rival.

Cela a suscité beaucoup de critiques à l'encontre de Manchester United. Aucune de ces critiques ne visait Park, un joueur talentueux et créatif, mais plutôt le fait que les Red Devils n'avaient pas beaucoup recruté pendant l'été, ce qui signifiait qu'ils allaient aborder une saison où ils allaient devoir disputer quatre compétitions pour la première fois avec un effectif qui ne semblait pas assez fourni. Manchester United devait recruter davantage avant la date limite, et non laisser partir des joueurs.

Ce sentiment s'est intensifié au cours de la première moitié de la saison, lorsque le manque de profondeur de l'effectif du club a sans aucun doute joué un rôle dans son incapacité à se battre sérieusement pour le titre de la WSL. Mais aucune critique ne peut être adressée au club pour ce qu'il a fait avec Park.

Revitalisée par la liberté que lui a accordée le manager de United, Marc Skinner, qui lui a confié un rôle unique sur le terrain, l'internationale anglaise a aidé cette équipe à surmonter de sérieux défauts pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions et la finale de la Coupe de la Ligue dimanche.

« Bien sûr, on est un peu sceptique au début », confie Park à GOAL avant le match de ce week-end contre Chelsea, en repensant à son transfert du club bleu de Manchester aux Red Devils. « Mais dès que je suis entrée sur le terrain, j'ai tout de suite entendu les fans et j'ai beaucoup apprécié cela. J'ai adoré chaque minute. »

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Forme de vol

    Park joue comme si elle adorait ça aussi. Avec six buts et quatre passes décisives, c'est déjà sa meilleure saison en WSL en termes de contributions offensives, et il reste encore six matchs à jouer. Cela s'ajoute aux trois buts marqués dans d'autres compétitions, dont celui de l'égalisation décisive en quart de finale de la Coupe de la Ligue contre Tottenham.

    « Jess m'enthousiasme. Elle enthousiasme l'équipe. Elle enthousiasme les fans », a déclaré Skinner à propos de son attaquante emblématique le mois dernier. « Et vous savez quoi ? Nous en sommes arrivés au point où, dès que le ballon quitte son pied, vous savez qu'il va entrer. Dès que vous savez qu'elle est dans l'espace, vous savez qu'elle va marquer. »

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Une liberté sans limites

    Et la position dans laquelle Skinner a placé Park a contribué à faire ressortir cette forme chez elle. À City, elle occupait un poste plus orthodoxe de milieu de terrain central, mais à United, elle commence le plus souvent à droite et est libre de se déplacer vers les espaces qui se présentent.

    Interrogée sur le message véhiculé par ce rôle, Park répond : « Ayez de la liberté, trouvez le ballon, trouvez les espaces, trouvez les poches. » C'est exactement ce qu'elle a fait.

    « Une position, c'est juste l'endroit où vous commencez. Ce n'est pas forcément là où vous finissez », explique-t-elle. « J'aime juste créer des liens avec les joueuses autour de moi, essayer de le faire du mieux que je peux et créer des occasions de marquer et de faire des passes décisives. »

  • Jess Park Marc Skinner Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Rôle parfait

    Tout au long de la saison, Skinner a adopté une attitude visant à donner à Park la liberté nécessaire pour s'épanouir.

    « En tant qu'entraîneur, si vous épuisez vos joueuses, vous pouvez voir que cela les vide de leur énergie », a-t-il récemment déclaré. « Quand [Jess] était à City, elle avait un rôle très défini et précis, et elle devait faire certaines choses. Cela fonctionnait pour eux à l'époque, mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de neutraliser les pressions qu'elle subissait en la plaçant dans des espaces auxquels les équipes ne sont pas habituées. Si vous la cantonnez à un seul espace, cela peut étouffer la situation. Si vous continuez à la faire bouger et à lui laisser cette liberté, elle créera des occasions pour n'importe qui, et elle marquera également des buts. »

    Quel effet cela a-t-il sur la confiance d'un joueur lorsqu'on lui accorde ce genre de liberté, en particulier lorsqu'il s'agit d'un meneur de jeu créatif comme Park ? « J'ai confiance en moi, et le fait qu'il m'accorde cette liberté m'a vraiment donné une perspective différente du jeu, qui me permet de m'exprimer et de jouer au football », dit-elle.

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Cohérence du message

    Cette tendance s'est poursuivie même si le profil offensif a changé. En janvier, United a compensé un été calme par un excellent mercato hivernal, en recrutant l'attaquante du Bayern Munich Lea Schuller, la star de Hammarby Ellen Wangerheim et l'arrière Hanna Lundkvist, du San Diego Wave.

    Les arrivées de Schuller et Wangerheim, en particulier cette dernière qui a régulièrement occupé le poste de Park à droite, ont entraîné une rotation beaucoup plus importante du personnel et des positions dans la ligne d'attaque, Park ayant également débuté au centre et à gauche depuis le début de l'année.

    « Le message reste le même », dit-elle. « Je pense qu'il est toujours important, quel que soit le poste où l'on joue, de trouver des espaces et des poches, de récupérer le ballon et de faire ce que l'on sait faire. Peu importe où je joue, je vais toujours essayer de faire cela », ajoute-t-elle.

    Grâce à la polyvalence de joueuses telles que Wangerheim et Melvine Malard, qui a participé à 16 buts cette saison, l'attaque de United est devenue très fluide et interchangeable. 

    « Évidemment, cela demande beaucoup de responsabilité de connaître ses responsabilités lorsqu'on n'a pas le ballon », note Park. « Mais tant qu'on maîtrise ça, alors oui, on peut se lâcher. C'est agréable. »

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Renforts

    Cela ajoute également la puissance de frappe nécessaire en attaque alors que la phase décisive de la saison commence. La profondeur de l'effectif de United était loin d'être suffisante lors de la première moitié de la saison, et les joueurs méritent d'être félicités pour ce qu'ils ont réussi à accomplir malgré cela. Aujourd'hui, des renforts sont arrivés pour les aider à poursuivre sur cette lancée.

    Wangerheim a inscrit 17 buts et délivré 7 passes décisives en 25 matches de championnat en Suède l'année dernière et apporte des « qualités » que Park estime « très, très utiles pour cette équipe ». Quant à Schuller, l'attaquante qui a marqué 103 buts en 180 apparitions avec le Bayern Munich, Park lui parle « tous les jours » afin de renforcer leur complicité.

    « Sur le terrain d'entraînement, nous travaillons sur des choses qui nous ont peut-être un peu manqué ou des choses de ce genre. Elle s'intègre vraiment bien dans le groupe et c'est un atout formidable en tant que joueuse. Je pense que ce groupe est vraiment spécial pour cela. Les conversations que nous avons ensemble portent sur ce que nous voulons sur le terrain, mais quand nous quittons le terrain, nous sommes en fait un groupe très soudé. Je pense que c'est l'une des plus grandes forces de notre équipe. »

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    « Chaque match est comme une finale »

    Grâce à la cohésion, à la qualité individuelle et désormais à la profondeur de son effectif, United est prêt à terminer la saison en beauté. Ce dimanche, il disputera la finale de la Coupe de la Ligue, avec pour objectif de détrôner le tenant du titre, Chelsea. Les Red Devils auront ensuite six matchs cruciaux à disputer en WSL, sachant que le moindre faux pas pourrait leur coûter cher dans la course à la Ligue des champions. Au milieu de tout cela, il y a la Ligue des champions, avec les quarts de finale aller-retour des Red Devils contre le Bayern Munich qui débuteront le 24 mars.

    « Chaque match est comme une finale », note Park, mais la finale de dimanche semble toujours particulièrement importante, car c'est le premier trophée de la saison. Si vous gagnez, cela vous donne beaucoup de confiance pour aborder les autres grands matchs. Si vous perdez, il est essentiel de vous relever rapidement, sinon les choses pourraient dégénérer.

    « Je pense que si vous arrivez en finale et que vous remportez quelque chose, vous pouvez presque vous en servir comme carburant, car vous voulez continuer à ressentir cela », ajoute Park.

    Ce serait une nouvelle étape importante dans le parcours de United s'ils parvenaient à s'imposer. La saison a déjà été formidable, notamment grâce aux progrès réalisés en Europe. Remporter leur deuxième victoire seulement contre Chelsea, lors de leur 17e rencontre, et décrocher leur première Coupe de la Ligue serait un véritable exploit. Et avec Park, ils disposent d'un joueur exceptionnel, débordant de confiance, capable de créer le genre de moment dont ils auront besoin pour y parvenir.

