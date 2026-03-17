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Exclusivité James Milner : le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches en Premier League reconnaît que les distinctions individuelles ne valent pas les trophées et les vestiaires « exceptionnels »
Milner entre dans l'histoire : trois titres, deux records de présences et 900 matchs
Lorsqu’il a fait ses débuts chez les seniors de Leeds à l’âge de 16 ans, Milner n’aurait jamais pu imaginer qu’il serait toujours au sommet de sa forme près de 25 ans plus tard. Ayant fêté son 40e anniversaire en janvier, ce milieu de terrain au talent intemporel fait désormais partie d’un club très fermé en matière de longévité dans le football professionnel.
Sa capacité à éviter les blessures graves la plupart du temps, tout en s'investissant pleinement dans l'entraînement et les avancées de la science du sport en dehors du terrain, lui a permis de disputer 656 matchs de Premier League et plus de 900 au total pour son club et son pays.
L'ancien international anglais, qui compte 61 sélections à son actif, a remporté trois fois le titre de Premier League et figure sur un palmarès prestigieux comprenant des participations à la Ligue des champions, à la FA Cup, à la Coupe de la Ligue, à la Supercoupe et à la Coupe du monde des clubs.
Sa place dans la légende de la Premier League est désormais assurée, et personne n’a réussi à dépasser son total de 46 sélections avec l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans. Alors que la fin d’une brillante carrière se profile et qu’il a déjà remporté de nombreux trophées prestigieux, les accomplissements personnels ont-ils désormais plus d’importance pour Milner ?
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Esprit d'équipe : les records ont-ils autant de valeur que les trophées ?
En réponse à cette question, Milner – qui participe au projet « Best Worst Team » deSpecsavers – a déclaré à GOAL : « Pour être honnête, non, pas pour l’instant. Peut-être quand j’aurai arrêté. Je pense que pour moi, ce qui compte vraiment, c’est de faire partie de l’équipe, d’accomplir quelque chose en tant qu’équipe, avec ses coéquipiers et en tant que groupe, puis de célébrer cela.
J'ai eu la chance de remporter des trophées et d'autres choses, et de les célébrer avec mon équipe et les supporters dans un bus à toit ouvert. Et il ne s'agit pas toujours de remporter des trophées non plus. Je pense que Brighton est tout à fait capable de remporter un trophée, c'est certain. Mais faire partie de quelque chose et avoir un objectif, c'est différent : il s'agit d'améliorer le club, de l'aider à aller de l'avant, d'aider les jeunes joueurs à progresser, de faire partie d'un groupe spécial de gars dans le vestiaire et de les aider à aller de l'avant.
« Je pense que c’est un objectif différent de celui de remporter une Coupe d’Europe. Et je pense que faire partie de quelque chose est spécial, surtout quand on est entouré de bonnes personnes et de gens qu’on a envie d’aider.
« Je me sens chanceux d’être à Brighton, car c’est un très bon vestiaire avec des personnalités différentes et, évidemment, des âges très variés : beaucoup de jeunes qui sont bien plus jeunes que moi, puis, bien sûr, le groupe des seniors, comme Danny Welbeck. J’ai probablement allégé la pression qui pesait sur lui grâce à mon âge, mais il a 35 ans et il joue de manière incroyable. C’est formidable à voir. Dunkey, bien sûr, Jason Steele, un professionnel incroyable. Et puis, bien sûr, les jeunes, comme Carlos Balebas, Jack Hinshelwood et Kostoulas, et tous ces gars que l’on essaie d’aider à progresser et à atteindre leur plein potentiel dès que possible. »
Des pulls en guise de poteaux de but : le football amateur, un pilier essentiel pour l'avenir du football
Milner partage ses conseils avisés dans le cadre de la campagne « Best Worst Team » : il s'est associé au Warley FC, une équipe qui a enregistré une seule victoire et 18 défaites la saison dernière, tout en encaissant 81 buts. Il n'exclut pas de se lancer dans le métier d'entraîneur une fois sa carrière terminée et espère apporter sa contribution au football de toutes les manières possibles.
Il sait à quel point il est difficile de percer, mais considère le football amateur comme le poumon du football anglais, alors que de jeunes espoirs pleins d’ambition cherchent à suivre le même chemin qui l’a mené au sommet.
Milner a déclaré que les matchs dans la rue et au parc étaient aujourd’hui aussi importants qu’ils l’ont toujours été : « À 100 %, c’est là que tout commence. Personne ne commence dans un centre de formation. Personne ne commence à jouer en Premier League sur les meilleurs terrains. Ça commence partout.
« On joue au foot, on adore taper dans un ballon. On adore être dehors avec ses potes, peu importe où, que ce soit dans le salon à la maison avec un ballon gonflable ou qu’on se fasse gronder par sa mère pour avoir tapé dans le ballon contre le canapé, ou encore dans son jardin ou dans une impasse. J’ai toujours été jaloux de mes potes parce qu’ils vivaient dans une impasse et pouvaient jouer dans la rue, alors que moi, je vivais sur une route très fréquentée et je devais aller au terrain, mais je n’étais pas assez grand. Ce n’est qu’à partir d’un certain âge qu’on peut y aller tout seul, donc on ne peut pas y aller tout le temps. Du coup, on tape dans le ballon contre son garage et il s’envole dans le jardin du voisin, qui s’énerve contre toi parce que c’est la cinquième fois de la journée qu’il passe par-dessus la clôture, et des trucs comme ça. C’est là que tout commence, et c’est une partie tellement importante du parcours.
« Ce sont parmi les meilleurs souvenirs que beaucoup de gens avec qui on parle ont gardés : quand ils grandissaient, ils adoraient jouer avec leurs copains plus qu’ils ne l’ont fait une fois entrés dans les centres de formation et ce genre de choses, quand c’est devenu sérieux.
« Pourquoi jouez-vous au football ? On joue par amour, et tout le monde ne ressent pas ça. Chacun a ses propres motivations, que ce soit l’argent, le fait d’être le meilleur joueur du monde ou de remporter des trophées. Mais tout commence par le plaisir et l’amour du jeu. »
- Specsavers
Une personnalité hors du commun : Milner a été un modèle exemplaire
Milner n'a jamais caché sa passion pour le football, depuis son adolescence jusqu'à la quarantaine, et cette soif de compétition continue de brûler avec la même intensité. Il incarne ce qu'il est possible d'accomplir avec la bonne attitude, et ses exploits, que personne d'autre n'a égalés, contribuent à faire de lui un personnage hors du commun.
La transformation du Warley FC est documentée par Specsavers dans sa série YouTube « Best Worst Team ». Regardez James Milner dans l'épisode 6 et abonnez-vous à la chaîne YouTube « Best Worst Team » de Specsavers pour suivre le parcours de l'équipe.
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