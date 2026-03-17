Exclusivité James Milner : le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches en Premier League reconnaît que les distinctions individuelles ne valent pas les trophées et les vestiaires « exceptionnels »

Milner partage ses conseils avisés dans le cadre de la campagne « Best Worst Team » : il s'est associé au Warley FC, une équipe qui a enregistré une seule victoire et 18 défaites la saison dernière, tout en encaissant 81 buts. Il n'exclut pas de se lancer dans le métier d'entraîneur une fois sa carrière terminée et espère apporter sa contribution au football de toutes les manières possibles.

Il sait à quel point il est difficile de percer, mais considère le football amateur comme le poumon du football anglais, alors que de jeunes espoirs pleins d’ambition cherchent à suivre le même chemin qui l’a mené au sommet.

Milner a déclaré que les matchs dans la rue et au parc étaient aujourd’hui aussi importants qu’ils l’ont toujours été : « À 100 %, c’est là que tout commence. Personne ne commence dans un centre de formation. Personne ne commence à jouer en Premier League sur les meilleurs terrains. Ça commence partout.

« On joue au foot, on adore taper dans un ballon. On adore être dehors avec ses potes, peu importe où, que ce soit dans le salon à la maison avec un ballon gonflable ou qu’on se fasse gronder par sa mère pour avoir tapé dans le ballon contre le canapé, ou encore dans son jardin ou dans une impasse. J’ai toujours été jaloux de mes potes parce qu’ils vivaient dans une impasse et pouvaient jouer dans la rue, alors que moi, je vivais sur une route très fréquentée et je devais aller au terrain, mais je n’étais pas assez grand. Ce n’est qu’à partir d’un certain âge qu’on peut y aller tout seul, donc on ne peut pas y aller tout le temps. Du coup, on tape dans le ballon contre son garage et il s’envole dans le jardin du voisin, qui s’énerve contre toi parce que c’est la cinquième fois de la journée qu’il passe par-dessus la clôture, et des trucs comme ça. C’est là que tout commence, et c’est une partie tellement importante du parcours.

« Ce sont parmi les meilleurs souvenirs que beaucoup de gens avec qui on parle ont gardés : quand ils grandissaient, ils adoraient jouer avec leurs copains plus qu’ils ne l’ont fait une fois entrés dans les centres de formation et ce genre de choses, quand c’est devenu sérieux.

« Pourquoi jouez-vous au football ? On joue par amour, et tout le monde ne ressent pas ça. Chacun a ses propres motivations, que ce soit l’argent, le fait d’être le meilleur joueur du monde ou de remporter des trophées. Mais tout commence par le plaisir et l’amour du jeu. »