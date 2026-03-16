Exclusivité James Milner : l'ancienne star de Liverpool révèle le conseil « essentiel » que Jürgen Klopp lui a donné pour se lancer dans sa carrière d'entraîneur

Fort d'une vaste expérience acquise au fil des ans, il serait tout à fait logique pour Milner de passer du terrain à la ligne de touche. Il commence à envisager cette voie et a déclaré à GOAL – lors d'une intervention dans le cadre du projet « Best Worst Team» deSpecsavers – lorsqu'on lui a demandé s'il comptait transmettre son savoir au sein de l'équipe première ou au niveau du centre de formation : « C'est une question délicate. J'ai obtenu mes licences B et A, ainsi que les licences B et A de l'UEFA. J'aime ça, aider les jeunes sur le terrain d'entraînement.

« L’entraîneur [Fabian Hurzeler, le boss de Brighton] m’a beaucoup impliqué dans le côté coaching l’année dernière quand j’étais blessé, en me faisant participer à leurs réunions et tout ça, et j’y trouve beaucoup de plaisir. C’est aussi un boulot très dur : on voit à quel point ils bossent dur, on voit des entraîneurs s’envoler, décrocher le titre d’entraîneur du mois et un nouveau contrat, puis se faire virer sept matchs plus tard ! C'est donc un métier très difficile, mais parfois j'aimerais bien m'y essayer, justement parce que c'est dur. J'ai cette envie de montrer que je peux y arriver. Mais qui sait ?

« Jürgen m’a dit qu’une fois que j’aurai arrêté, la première chose à faire sera de prendre un peu de recul. Je pense que quand on a connu l’intensité que j’ai connue pendant autant d’années, c’est important de faire le point, de prendre un peu de recul, de réfléchir à la prochaine étape et de voir où ça nous mène. Mais il y a clairement des aspects du métier d’entraîneur que j’adore. Être sur le terrain, aider les joueurs et repérer assez facilement, pendant une séance, ce qui ne va pas tout à fait. Mais ensuite, il faut évidemment acquérir des compétences de l’autre côté, comme la préparation des séances.

« Je me sens chanceux d’avoir été joueur senior pendant un bon moment, ayant commencé très jeune. Ainsi, quand on devient joueur senior, on commence à penser à l’équipe plutôt qu’à soi-même. Quel impact cela a-t-il sur l’équipe ? De quoi ce joueur a-t-il besoin ? En quoi son état d’esprit diffère-t-il de celui de cet autre joueur ? Je pense donc qu’avec ça, et le fait d’être avec Jürgen et le manager maintenant, qui m’impliquent, j’ai une assez bonne compréhension des choses et j’ai acquis une bonne expérience en matière de réflexion sur l’équipe, et plus particulièrement sur le passage entre le rôle de joueur et celui d’entraîneur depuis quelques années maintenant.

« Je pense donc que c'est un atout pour moi si je me lançais dans cette voie. J'ai eu beaucoup de chance avec les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, les joueurs et les managers. Ce serait donc dommage de ne pas transmettre cela à la prochaine génération, je suppose. »