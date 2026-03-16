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Exclusivité James Milner : l'ancienne star de Liverpool révèle le conseil « essentiel » que Jürgen Klopp lui a donné pour se lancer dans sa carrière d'entraîneur
Comment Milner a suivi les traces de Ronaldo et d'Ibrahimovic
La carrière historique de Milner s'étend sur près d'un quart de siècle, puisqu'il a fait ses débuts chez les seniors avec Leeds en 2002, à l'âge de 16 ans. Il a ensuite évolué à Newcastle, Aston Villa, Manchester City et Liverpool – remportant trois titres de champion de Premier League – tout en totalisant 61 sélections avec les Three Lions.
Les exploits de Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic et Luka Modric ont été égalés alors qu'ils jouaient au-delà de la quarantaine, au plus haut niveau, mais le jour viendra où ils devront raccrocher les crampons pour de bon.
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Milner, qui bat tous les records, a-t-il l'intention de devenir entraîneur ?
Fort d'une vaste expérience acquise au fil des ans, il serait tout à fait logique pour Milner de passer du terrain à la ligne de touche. Il commence à envisager cette voie et a déclaré à GOAL – lors d'une intervention dans le cadre du projet « Best Worst Team» deSpecsavers – lorsqu'on lui a demandé s'il comptait transmettre son savoir au sein de l'équipe première ou au niveau du centre de formation : « C'est une question délicate. J'ai obtenu mes licences B et A, ainsi que les licences B et A de l'UEFA. J'aime ça, aider les jeunes sur le terrain d'entraînement.
« L’entraîneur [Fabian Hurzeler, le boss de Brighton] m’a beaucoup impliqué dans le côté coaching l’année dernière quand j’étais blessé, en me faisant participer à leurs réunions et tout ça, et j’y trouve beaucoup de plaisir. C’est aussi un boulot très dur : on voit à quel point ils bossent dur, on voit des entraîneurs s’envoler, décrocher le titre d’entraîneur du mois et un nouveau contrat, puis se faire virer sept matchs plus tard ! C'est donc un métier très difficile, mais parfois j'aimerais bien m'y essayer, justement parce que c'est dur. J'ai cette envie de montrer que je peux y arriver. Mais qui sait ?
« Jürgen m’a dit qu’une fois que j’aurai arrêté, la première chose à faire sera de prendre un peu de recul. Je pense que quand on a connu l’intensité que j’ai connue pendant autant d’années, c’est important de faire le point, de prendre un peu de recul, de réfléchir à la prochaine étape et de voir où ça nous mène. Mais il y a clairement des aspects du métier d’entraîneur que j’adore. Être sur le terrain, aider les joueurs et repérer assez facilement, pendant une séance, ce qui ne va pas tout à fait. Mais ensuite, il faut évidemment acquérir des compétences de l’autre côté, comme la préparation des séances.
« Je me sens chanceux d’avoir été joueur senior pendant un bon moment, ayant commencé très jeune. Ainsi, quand on devient joueur senior, on commence à penser à l’équipe plutôt qu’à soi-même. Quel impact cela a-t-il sur l’équipe ? De quoi ce joueur a-t-il besoin ? En quoi son état d’esprit diffère-t-il de celui de cet autre joueur ? Je pense donc qu’avec ça, et le fait d’être avec Jürgen et le manager maintenant, qui m’impliquent, j’ai une assez bonne compréhension des choses et j’ai acquis une bonne expérience en matière de réflexion sur l’équipe, et plus particulièrement sur le passage entre le rôle de joueur et celui d’entraîneur depuis quelques années maintenant.
« Je pense donc que c'est un atout pour moi si je me lançais dans cette voie. J'ai eu beaucoup de chance avec les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, les joueurs et les managers. Ce serait donc dommage de ne pas transmettre cela à la prochaine génération, je suppose. »
Les petits gains font toute la différence, quel que soit le niveau de football
Après avoir déjà eu un petit avant-goût du métier d'entraîneur à Brighton, Milner a également mis ses compétences à l'épreuve dans le cadre de l'initiative « Best Worst Team » de Specsavers, où il tente de renverser la tendance pour le Warley FC – une équipe qui n'a remporté qu'une seule victoire la saison dernière, tout en essuyant 18 défaites et en encaissant 81 buts.
Lorsqu'on lui a demandé si cette aventure prouvait que les gains marginaux font la différence à tous les niveaux de la pyramide du football, Milner a répondu : « À 100 %. Je pense qu'à ce niveau, c'est probablement encore plus vrai qu'au plus haut niveau. J’ai l’impression que quand on arrive au sommet, ce petit 1 % représente une marge infime entre la victoire et la défaite, et c’est tellement serré. Mais je pense que plus on descend dans la hiérarchie, si on travaille sa condition physique ou si on évite de manger un kebab à quatre heures du matin avant un entraînement à huit heures, et des choses comme ça, je pense que ça aide évidemment.
« Mais c'était génial d'y aller et de voir les gars, c'était une super équipe et on a bien rigolé. Et, oui, je pense que ça montre l'ampleur des changements que l'on peut apporter grâce à quelques petites choses, surtout à ce niveau. »
- Specsavers
La longévité de Milner a permis de réécrire les livres d'histoire
Milner n'est pas encore prêt à troquer ses protège-tibias et ses gilets GPS contre un sifflet et un tableau tactique, mais c'est agréable d'avoir le choix, et il a gagné le droit de décider de la suite après avoir connu une longévité dont beaucoup ne peuvent que rêver.
La transformation du Warley FC est documentée par Specsavers dans sa série YouTube « Best Worst Team ». Regardez James Milner dans l'épisode 6 et abonnez-vous à la chaîne YouTube « Best Worst Team » de Specsavers pour suivre le parcours de l'équipe.
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