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Exclusivité James Milner : « Est-ce que ça m'intéresse ? » - Comment le détenteur du record de la Premier League a rejoint Cristiano Ronaldo et Luka Modric, lauréats du Ballon d'Or, au sein d'un club très fermé
Comment Milner est entré dans l'histoire de la Premier League
Milner a disputé 656 matches dans l'élite anglaise, et bien d'autres devraient suivre puisqu'il ne montre aucun signe de ralentissement avec les Seagulls. Il a remporté trois titres, lors de ses passages à l'Etihad Stadium et à Anfield, et son palmarès déjà impressionnant compte également des victoires en Ligue des champions et en coupe nationale.
Ce succès n'est pas le fruit du hasard : Milner s'est pleinement engagé à exploiter son potentiel depuis ses débuts chez les seniors à l'âge de 16 ans à Leeds. Il transmet une partie de cette sagesse dans le cadre de la campagne « Best Worst Team » de Specsavers, qui l'a amené à travailler avec le Warley FC, une équipe qui n'a remporté qu'une seule victoire et essuyé 18 défaites la saison dernière, tout en encaissant 81 buts.
Milner est l'exemple vivant de ce qu'il est possible d'accomplir avec le bon mélange d'attitude et d'application. Il s'attend à ce qu'un nombre toujours croissant de joueurs suivent le chemin qu'il a tracé, les carrières s'étendant au-delà de 40 ans n'étant plus réservées aux gardiens de but vétérans.
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Y aura-t-il davantage de joueurs qui prolongeront leur carrière au-delà de 40 ans ?
Interrogé par GOAL pour savoir s’il pensait que davantage de joueurs de haut niveau franchiraient ce cap, Milner a répondu : « Oui, je pense que oui. Je pense que la taille de l’effectif joue probablement aussi un rôle, dans la mesure où on autorise davantage de remplacements. On bénéficie donc d’un repos de 20 minutes en fin de match, entre autres. Je pense que ça joue probablement un rôle. Il est évident que les joueurs peuvent être un peu plus tournés vu le nombre de matchs qu’ils ont à disputer. Et la charge de travail est déjà dure et implacable. Et avec l’ajout de matchs supplémentaires, l’ajout de compétitions supplémentaires. C’est donc évidemment un aspect de la question.
« Mais d’un autre côté, il y a la façon dont on s’occupe de nous, le niveau de détail auquel les clubs s’attachent en matière de récupération, de nutrition et la qualité de l’encadrement dont nous bénéficions. Je dirais qu’il y a de fortes chances que beaucoup plus de gens jouent jusqu’à un âge plus avancé. »
Comment Milner a su s'adapter à la mentalité de Ronaldo et Modric
Interrogé plus en détail sur la manière dont il a réussi à égaler la longévité des lauréats du Ballon d’Or Ronaldo et Modric – qui continuent de briller respectivement à Al-Nassr et à l’AC Milan –, Milner a ajouté que la force mentale était tout aussi importante que les qualités physiques : « Je pense que c’est probablement le plus important, car si l’envie de se donner à fond disparaît, l’envie d’être le meilleur à l’entraînement, l’envie de se demander : “Est-ce que j’ai envie d’aller à la salle aujourd’hui ?” Est-ce que j’ai envie de me donner à fond ? Je pense que l’état d’esprit est plus important que l’aspect physique, car on peut pousser son corps, mais dès qu’on se dit : « Ça fait longtemps que je fais ça, je ne suis pas sûr d’avoir envie d’aller à la salle aujourd’hui, j’ai fait cet échauffement un million de fois, ça ne me dit rien aujourd’hui ». Je pense qu’une fois que ça s’en va, avec cette déception de ne pas faire partie de l’équipe et de ne pas gagner de matchs, je pense qu’alors, tu sais, le côté physique, il est peut-être là, mais tu ne vas pas pouvoir continuer à le faire et à te dépasser.
« Je pense qu’il faut aimer le jeu. Il faut cette motivation. Il faut cette détermination, cet objectif, ce sentiment d’appartenance à un club et cette envie de faire partie de quelque chose et d’aider l’équipe qui t’entoure. Pour Cristiano, qui vise les 1 000 buts ou peu importe le chiffre, je pense que cet état d’esprit est évidemment très important. »
- Specsavers
Milner parviendra-t-il à décrocher une nouvelle prolongation de contrat à Brighton ?
Milner n'a rien perdu de son appétit pour le football, ce qui lui a permis de s'imposer comme titulaire à Brighton pour la saison 2025-2026. Il évolue à l'Amex Stadium sous des contrats d'un an, et tout porte à croire qu'il obtiendra une nouvelle prolongation qui lui permettra d'enrichir encore davantage son palmarès déjà impressionnant dans les annales de la Premier League.
La transformation du Warley FC est documentée par Specsavers dans sa série YouTube « Best Worst Team ». Regardez James Milner dans l'épisode 6 et abonnez-vous à la chaîne YouTube « Best Worst Team » de Specsavers pour suivre le parcours de l'équipe.
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