Milner a disputé 656 matches dans l'élite anglaise, et bien d'autres devraient suivre puisqu'il ne montre aucun signe de ralentissement avec les Seagulls. Il a remporté trois titres, lors de ses passages à l'Etihad Stadium et à Anfield, et son palmarès déjà impressionnant compte également des victoires en Ligue des champions et en coupe nationale.

Ce succès n'est pas le fruit du hasard : Milner s'est pleinement engagé à exploiter son potentiel depuis ses débuts chez les seniors à l'âge de 16 ans à Leeds. Il transmet une partie de cette sagesse dans le cadre de la campagne « Best Worst Team » de Specsavers, qui l'a amené à travailler avec le Warley FC, une équipe qui n'a remporté qu'une seule victoire et essuyé 18 défaites la saison dernière, tout en encaissant 81 buts.

Milner est l'exemple vivant de ce qu'il est possible d'accomplir avec le bon mélange d'attitude et d'application. Il s'attend à ce qu'un nombre toujours croissant de joueurs suivent le chemin qu'il a tracé, les carrières s'étendant au-delà de 40 ans n'étant plus réservées aux gardiens de but vétérans.