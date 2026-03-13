Getty
Exclusivité James Milner : « Courir jusqu’à ce que le premier soit épuisé ! » - Comment ce vainqueur historique du titre de Premier League allie tradition et modernité
Record battu : combien de matchs de Premier League Milner a-t-il disputés ?
Milner a fait ses débuts chez les seniors avec Leeds à l’âge de 16 ans. Près de 25 ans plus tard, ce milieu de terrain au talent intemporel totalise 655 apparitions en Premier League, ce qui lui permet de devancer nettement son ancien coéquipier d’Aston Villa et de Manchester City, Gareth Barry, en tête de ce classement.
Sans surprise, le football a considérablement évolué au cours du dernier quart de siècle. Les progrès de la science du sport ont permis à des joueurs comme Milner de bénéficier d’une longévité remarquable, les statistiques clés dans le monde du football ne se concentrant plus uniquement sur les matchs, les buts et les passes décisives.
Comment Milner a su tirer parti des avancées de la science du sport
S'ouvrir à ces avancées a toujours fait partie intégrante de la personnalité de Milner. Interrogé par GOAL pour savoir s'il s'était toujours montré ouvert aux nouvelles façons de penser, ce milieu de terrain intemporel – qui fait désormais partie du projet « Best Worst Team » deSpecsavers – a répondu : « Je pense que oui. Je pense que le changement n'est jamais facile. J'ai toujours été curieux. J'ai toujours posé des questions. Je ne vais pas me contenter de suivre le mouvement simplement parce que vous dites que c'est la bonne chose à faire. Je vais remettre les choses en question, je vais demander pourquoi et, vous savez, me donner les informations. Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi faisons-nous cela ? Pourquoi le faisons-nous maintenant ? Pourquoi pas demain ? Pourquoi le faisons-nous ces jours-ci et pas tous les jours ? Si c’est quelque chose de juste, nous devrions le faire tous les jours plutôt que seulement ces jours-ci. J’essaie donc toujours d’apprendre autant que possible.
« Une fois que vous avez ces informations, nous avons la chance aujourd’hui d’avoir beaucoup de personnel au club. Quand j’ai commencé, il y avait peut-être deux kinésithérapeutes, peut-être un masseur à temps partiel, quelque chose comme ça, un préparateur physique. Et maintenant, le département de préparation physique compte probablement cinq ou six personnes.
« Je travaille donc avec les données GPS : quelle distance courez-vous ? Et ce n’est plus simplement : “Bon, les gars, c’est le premier jour de la pré-saison, on va courir jusqu’à ce que le premier soit à bout, et quand le premier sera à bout, on s’arrêtera”. C’est plutôt : « Bon, aujourd’hui, on fait cinq kilomètres et on va faire 750 mètres à grande vitesse, et vous devez atteindre plus de 90 % de votre vitesse maximale pour la journée, car c’est une journée de vitesse et c’est une distance de sprint ». On est donc très, très loin de ça.
« Et il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, car je pense qu’on gagne énormément à l’ancienne méthode : « on monte ces collines, on court jusqu’à ce qu’on soit malades ». Cette solidarité, cet esprit d’équipe qui consiste à traverser cette douleur ensemble, ce sentiment de « mes jambes ne tiennent plus », mais on continue quand même. Et ce que l’on en retire, c’est qu’on risque peut-être de se blesser davantage, etc. Mais ce que l’on gagne en termes de mentalité et de cohésion, par opposition à la façon dont on procède aujourd’hui où tout le monde est sur son ordinateur portable – on sait exactement la distance parcourue –, on perd probablement certaines choses, mais on en gagne d’autres. Je me sens assez chanceux d’avoir connu les deux facettes de ce sport. »
Comment les footballeurs prennent soin de leur corps et de leur esprit
Milner a récolté les fruits de ses efforts. Il a subi quelques blessures graves à Brighton, passant plus de sept mois sur la touche en raison d’un problème au genou la saison dernière, mais il peut s’estimer relativement chanceux sur le plan physique.
Interrogé sur la question de savoir si le fait de travailler dur sur le plan physique et mental aide à prévenir les blessures et permet une récupération plus rapide, Milner a répondu : « Un peu. Je dirais qu’il faut aussi un peu de chance, évidemment. J’ai l’impression d’avoir eu beaucoup de blessures malgré lesquelles j’ai quand même pu jouer. Et, vous savez, c’est peut-être un peu une question de mentalité : surmonter la douleur et continuer, ce genre de choses. Mais je pense que ça tient aussi beaucoup à ce qui se passe en dehors du terrain et au fait de tirer parti de la façon dont le jeu a évolué depuis mes débuts : plus de kinés, plus de scientifiques du sport, plus d’informations sur l’alimentation, l’aspect mental, la récupération.
« Il y a plus de kinés et de thérapeutes qui travaillent au club, on consacre plus de temps à la récupération et ce genre de choses. On a tout ça à notre disposition, mais ensuite, il faut s’y intéresser, poser des questions, s’informer, savoir ce qui convient à son corps, et ce qui me convient ne conviendra pas forcément à deux autres joueurs. Je préfère prendre un bain de glace après un match, disons 10 ou 12 minutes peut-être. Et puis le lendemain, je fais une alternance chaud-froid, alors que d’autres ne veulent peut-être pas de bain de glace après un match, mais le feront le lendemain. Des choses comme ça. Certains préfèrent porter des collants et des bas de contention pour les jambes, tandis que d’autres n’aiment pas les massages.
« Je pense que c’est important : apprendre, essayer des choses, trouver ce qui vous convient le mieux, écouter ce que vous ressentez et déterminer cela par vous-même, je pense. Et ensuite, avoir cet état d’esprit pour vous assurer de le faire. »
Tout donner : l'approche acharnée de Milner à l'entraînement
Milner a prodigué des conseils inestimables au Warley FC, une équipe qui n'a remporté qu'une seule victoire et essuyé 18 défaites la saison dernière, encaissant 81 buts au passage. En tant que champion de Premier League, il est la preuve vivante que le travail acharné porte ses fruits.
Souvent désigné par ses coéquipiers comme le joueur le plus engagé de l'équipe, il a répondu, lorsqu'on lui a demandé si ces qualités avaient toujours été sa fierté – avec cette ténacité typique du Yorkshire qui l'habite : « Je pense que j'ai toujours essayé de travailler aussi dur que possible tout au long de ma carrière. Et j’ai toujours essayé d’être le meilleur joueur à l’entraînement et de tirer le maximum de chaque journée. C’est donc quelque chose que j’ai toujours eu, je suppose, et que j’ai cultivé. C’est la seule façon dont je sais vraiment gérer les situations.
Je pense que, évidemment, quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait ou qu’on n’est pas sélectionné, on essaie de travailler plus dur, de se donner à fond et de montrer aux autres à quel point on est bon à l’entraînement pour intégrer l’équipe.
« Si les choses tournent mal, ça ne sert à rien de bouder. Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Il s’agit d’essayer de prouver que tu mérites ta place dans l’équipe, ou même simplement de te sentir mieux. Je pense que parfois, quand on a fait un mauvais match ou que le résultat ne nous est pas favorable, ce sentiment horrible après un match est le pire au monde, et on ne se sent pas mieux tant qu’on ne s’est pas entraîné à nouveau. On peut sortir et se donner à fond, et on veut repousser ses limites pour se sentir un peu mieux. Donc, c’est peut-être ça aussi. »
Des équipes amateurs aux professionnels : Milner est une source d'inspiration
Cette approche a bien servi Milner, dont la volonté de s’investir pleinement dans n’importe quelle cause est toujours aussi vive en 2026 qu’à ses débuts en 2002. Il est une source d’inspiration pour les joueurs à tous les niveaux du football – des terrains de quartier aux pelouses luxuriantes du stade de Wembley – et prouve que les bains de glace et les courses jusqu’à en vomir font partie intégrante du processus qui fonctionne le mieux pour chacun.
