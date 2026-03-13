Exclusivité James Milner : « Courir jusqu’à ce que le premier soit épuisé ! » - Comment ce vainqueur historique du titre de Premier League allie tradition et modernité

S'ouvrir à ces avancées a toujours fait partie intégrante de la personnalité de Milner. Interrogé par GOAL pour savoir s'il s'était toujours montré ouvert aux nouvelles façons de penser, ce milieu de terrain intemporel – qui fait désormais partie du projet « Best Worst Team » deSpecsavers – a répondu : « Je pense que oui. Je pense que le changement n'est jamais facile. J'ai toujours été curieux. J'ai toujours posé des questions. Je ne vais pas me contenter de suivre le mouvement simplement parce que vous dites que c'est la bonne chose à faire. Je vais remettre les choses en question, je vais demander pourquoi et, vous savez, me donner les informations. Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi faisons-nous cela ? Pourquoi le faisons-nous maintenant ? Pourquoi pas demain ? Pourquoi le faisons-nous ces jours-ci et pas tous les jours ? Si c’est quelque chose de juste, nous devrions le faire tous les jours plutôt que seulement ces jours-ci. J’essaie donc toujours d’apprendre autant que possible.

« Une fois que vous avez ces informations, nous avons la chance aujourd’hui d’avoir beaucoup de personnel au club. Quand j’ai commencé, il y avait peut-être deux kinésithérapeutes, peut-être un masseur à temps partiel, quelque chose comme ça, un préparateur physique. Et maintenant, le département de préparation physique compte probablement cinq ou six personnes.

« Je travaille donc avec les données GPS : quelle distance courez-vous ? Et ce n’est plus simplement : “Bon, les gars, c’est le premier jour de la pré-saison, on va courir jusqu’à ce que le premier soit à bout, et quand le premier sera à bout, on s’arrêtera”. C’est plutôt : « Bon, aujourd’hui, on fait cinq kilomètres et on va faire 750 mètres à grande vitesse, et vous devez atteindre plus de 90 % de votre vitesse maximale pour la journée, car c’est une journée de vitesse et c’est une distance de sprint ». On est donc très, très loin de ça.

« Et il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, car je pense qu’on gagne énormément à l’ancienne méthode : « on monte ces collines, on court jusqu’à ce qu’on soit malades ». Cette solidarité, cet esprit d’équipe qui consiste à traverser cette douleur ensemble, ce sentiment de « mes jambes ne tiennent plus », mais on continue quand même. Et ce que l’on en retire, c’est qu’on risque peut-être de se blesser davantage, etc. Mais ce que l’on gagne en termes de mentalité et de cohésion, par opposition à la façon dont on procède aujourd’hui où tout le monde est sur son ordinateur portable – on sait exactement la distance parcourue –, on perd probablement certaines choses, mais on en gagne d’autres. Je me sens assez chanceux d’avoir connu les deux facettes de ce sport. »