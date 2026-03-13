Exclusivité James Milner : Comment battre un record de Premier League avec une pincée de turbulences et un soupçon de chance

Milner travaille avec le Warley FC, une équipe qui n'a remporté qu'une seule victoire et essuyé 18 défaites la saison dernière, encaissant 81 buts au passage, et met à profit ses vastes connaissances. Malgré tous les succès qu'il a connus au fil des ans, il a lui-même dû relever de nombreux défis.

Au début de sa deuxième saison en tant que professionnel, il a été prêté à Swindon, avant de subir la relégation de Leeds en Premier League. Ces premières expériences ont contribué à forger le joueur et l'homme qu'il est aujourd'hui.

Interrogé sur la façon dont il a géré le début tumultueux de sa carrière, Milner a déclaré : « Il s'est passé beaucoup de choses. Évidemment, les entraîneurs changeaient. Le club [Leeds] traversait une période de turbulences financières. J'ai été prêté à Swindon pendant un mois, je suis revenu et, bien sûr, nous avons été relégués. Et il y a eu beaucoup de réunions lorsque nous sommes entrés en administration judiciaire et tout ça. En tant que jeune homme, vous êtes dans une situation un peu différente de celle des gars qui ont une famille et tout ça. Évidemment, en tant que jeune homme, vous voulez juste jouer au football. Vous êtes donc plongé dans cet univers et je pense que cela vous a endurci. Cela vous a permis de vous concentrer sur le travail à accomplir.

J'ai appris beaucoup de leçons très tôt. Changer d'entraîneur est l'une des choses les plus difficiles. Un entraîneur arrive qui ne vous apprécie pas autant que celui qui vous a fait débuter, puis vous êtes prêté et vous devez vous battre pour votre place, revenir, etc. Ensuite, une équipe en difficulté, dans un grand club de football, les supporters et le club que j'avais soutenu toute ma vie, cette pression de ne pas vouloir être relégué et de faire tout ce que vous pouvez. Je pense qu'il faut grandir assez vite dans ce genre de situation. Je suis sûr que cela m'a aidé à renforcer mon caractère. Ensuite, je suis allé à Newcastle et les turbulences ont probablement continué pendant quelques années encore. Donc, oui, j'ai dû grandir assez vite. »