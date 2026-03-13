Getty/GOAL
Exclusivité James Milner : Comment battre un record de Premier League avec une pincée de turbulences et un soupçon de chance
Un homme qui a marqué l'histoire : Milner a passé près de 25 ans au sommet.
Les exploits historiques de Milner en 2026 ne devraient surprendre personne, car il évolue à ce niveau depuis près de 25 ans. En novembre 2002, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à faire ses débuts en Premier League lorsqu'il a fait ses débuts avec le club de son enfance, Leeds. Un peu plus d'un mois plus tard, son premier but chez les seniors a fait de lui le plus jeune buteur de l'élite anglaise, à l'âge de 16 ans et 356 jours.
C'est à partir de ces modestes débuts qu'une légende moderne s'est construite. Milner, qui compte 61 sélections avec l'Angleterre, a remporté trois titres de Premier League - lors de ses passages à l'Etihad Stadium et à Anfield - et peut se targuer d'avoir remporté la FA Cup, la Coupe de la Ligue, la Ligue des champions, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, autant de titres qui figurent sur son impressionnant palmarès.
900 matchs plus tard : quels sont les souvenirs de Milner concernant le numéro 1 ?
Il a atteint les 900 apparitions au niveau des clubs, dont 655 en Premier League. Que se souvient-il de son premier match ? Lorsque GOAL a posé cette question à Milner, le joueur polyvalent de 40 ans, qui fait partie du projet «Specsavers' Best Worst Team », a déclaré à propos de son entrée en jeu pour Leeds contre West Ham : « Je ne m'en souviens pas vraiment. Je ne me souviens pas de ce que j'ai ressenti. Je me souviens de la situation.
Je crois que nous menions de deux buts dans ce match. Puis je pense que nous menions 3-1, puis 4-2, et je me suis dit que j'avais de bonnes chances d'entrer en jeu. Puis le score est passé à 4-3 et je ne pensais probablement plus qu'il me ferait entrer à ce moment-là. Mais Terry [Venables] l'a fait. Il m'a fait confiance et m'a montré beaucoup de confiance, je suppose, pour une équipe qui avait du mal à faire entrer un joueur de 16 ans. Je me souviens donc être entré en jeu et, oui, j'étais probablement nerveux, je pense. Mais c'était évidemment un grand moment. »
Surmonter les défis : comment Milner a fait face à un début de saison mouvementé
Milner travaille avec le Warley FC, une équipe qui n'a remporté qu'une seule victoire et essuyé 18 défaites la saison dernière, encaissant 81 buts au passage, et met à profit ses vastes connaissances. Malgré tous les succès qu'il a connus au fil des ans, il a lui-même dû relever de nombreux défis.
Au début de sa deuxième saison en tant que professionnel, il a été prêté à Swindon, avant de subir la relégation de Leeds en Premier League. Ces premières expériences ont contribué à forger le joueur et l'homme qu'il est aujourd'hui.
Interrogé sur la façon dont il a géré le début tumultueux de sa carrière, Milner a déclaré : « Il s'est passé beaucoup de choses. Évidemment, les entraîneurs changeaient. Le club [Leeds] traversait une période de turbulences financières. J'ai été prêté à Swindon pendant un mois, je suis revenu et, bien sûr, nous avons été relégués. Et il y a eu beaucoup de réunions lorsque nous sommes entrés en administration judiciaire et tout ça. En tant que jeune homme, vous êtes dans une situation un peu différente de celle des gars qui ont une famille et tout ça. Évidemment, en tant que jeune homme, vous voulez juste jouer au football. Vous êtes donc plongé dans cet univers et je pense que cela vous a endurci. Cela vous a permis de vous concentrer sur le travail à accomplir.
J'ai appris beaucoup de leçons très tôt. Changer d'entraîneur est l'une des choses les plus difficiles. Un entraîneur arrive qui ne vous apprécie pas autant que celui qui vous a fait débuter, puis vous êtes prêté et vous devez vous battre pour votre place, revenir, etc. Ensuite, une équipe en difficulté, dans un grand club de football, les supporters et le club que j'avais soutenu toute ma vie, cette pression de ne pas vouloir être relégué et de faire tout ce que vous pouvez. Je pense qu'il faut grandir assez vite dans ce genre de situation. Je suis sûr que cela m'a aidé à renforcer mon caractère. Ensuite, je suis allé à Newcastle et les turbulences ont probablement continué pendant quelques années encore. Donc, oui, j'ai dû grandir assez vite. »
Le travail acharné porte ses fruits : comment Milner est devenu un briseur de records
Milner a toujours été fier de son éthique professionnelle, car dans le football, comme dans tous les autres domaines, on récolte souvent ce que l'on sème. Interrogé sur la question de savoir si les efforts sont récompensés et ce qu'il lui a fallu pour connaître une telle longévité, Milner a répondu : « Je pense que la plupart du temps, [le travail acharné porte ses fruits]. Je pense qu'il y a une part de chance. Je pense qu'il y a une part de tout. On n'obtient pas toujours ce qu'on mérite, et je pense que c'est la même chose dans le football.
Mais je pense que si vous donnez tout ce que vous avez, vous pouvez au moins vous regarder dans le miroir et vous dire : « Je n'aurais pas pu faire mieux aujourd'hui. » Ou : « J'ai donné tout ce que je pouvais et je me suis préparé du mieux possible. Et si les choses ne tournent pas en votre faveur, vous pouvez au moins vous satisfaire d'avoir tout donné, d'avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir et d'avoir contrôlé ce qui pouvait l'être pour y arriver. »
Modèle : Milner, un exemple pour tous les acteurs du football
Personne ne peut reprocher à Milner de ne pas avoir donné le meilleur de lui-même, et il a pu en récolter les fruits. L'avenir s'annonce prometteur, alors que le record d'apparitions en Premier League ne cesse d'être repoussé, et il reste le modèle idéal pour tout footballeur en herbe, quel que soit son niveau, qui cherche un exemple pour maximiser son potentiel et surmonter tous les obstacles qui se dressent sur son chemin.
