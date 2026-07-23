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Exclusif : pourquoi Lionel Messi a appelé ses coéquipiers à « se calmer et à tout oublier » juste avant la finale de la Coupe du monde, et la réponse d’un membre de l’encadrement aux théories du complot
Le moment viral dans les vestiaires
Au lendemain de la défaite de justesse 1-0 de l’Argentine face à l’Espagne lors de la finale de la Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium, les réseaux sociaux ont été inondés d’images de Messi s’adressant à son équipe. On y voyait le capitaine, dans un moment de concentration intense, exhorter ses coéquipiers à garder leur sang-froid. On entendait la star de l’Inter Miami répéter à plusieurs reprises à son équipe : « Allez, les gars. Calmez-vous, le plus important, c’est de rester calmes. Restons calmes. Concentrons-nous uniquement sur le jeu, rien d’autre. Calmez-vous, oublions tout le reste. »
Cet appel à « tout oublier » a rapidement déclenché des théories du complot sur Internet, certains suggérant que des facteurs externes ou des drames hors du terrain pesaient sur l’équipe. Compte tenu de l’enjeu et de la pression liée à la défense de leur titre, le caractère énigmatique des instructions de Messi a laissé beaucoup de gens se demander s’il y avait plus derrière cette histoire qu’un simple rappel tactique.
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Le père de Mac Allister dément les rumeurs
Pour faire taire les rumeurs, Carlos Mac Allister, le père du milieu de terrain de Liverpool Alexis Mac Allister, a pris contact avec son fils afin d’obtenir des informations de première main sur ce qui s’était réellement passé. S'exprimant sur Radio La Red, comme le rapporte La Nación, Carlos a admis qu'il s'était lui-même inquiété du ton du discours. L'ancien joueur de Boca Juniors a révélé que son fils avait rapidement écarté toute idée de polémique ou d'intentions cachées au sein du groupe. Selon Alexis, Messi était uniquement concentré sur l'exécution tactique nécessaire pour déjouer le pressing haut de l'équipe espagnole.
« J’ai envoyé un SMS à Alexis : “Salut, qu’est-ce qui s’est passé dans les vestiaires ? Il s’est passé quelque chose ?” J’étais tout aussi inquiet. Si moi j’étais inquiet, en pensant que si quelque chose s’était passé, mon fils me l’aurait dit tout de suite, imaginez ce que les autres ont pu ressentir ! », a révélé Carlos.
« Il m’a répondu que non, qu’ils parlaient simplement de sortir jouer, au sens footballistique du terme : jouer, faire des passes, tourner, créer des triangles, ne pas frapper le ballon en hauteur, ne pas perdre la possession. C’est de ça dont ils parlaient. Puis beaucoup de doutes ont commencé à surgir. Ces derniers jours, notamment à cause de cette publication, beaucoup de gens m’écrivent et certains m’ont fait part de ces remarques. »
Reconnaître la supériorité de l'Espagne
Carlos a précisé les consignes tactiques que Messi voulait transmettre avec son mantra « calmez-vous ». Selon lui, le message de l’octuple Ballon d’Or était strictement professionnel et centré sur la finale. Messi invitait son équipe à ignorer l’ambiance survoltée et à rester fidèle à son identité tactique.
« On finit par s’accrocher à l’idée de “qu’est-ce qu’il voulait dire ?” Et puis ça se transmet », a-t-il expliqué. « Mais je pense que tout le monde le sait et le comprend. Nous avons affronté l’Espagne, qui était meilleure ce jour-là. Cette défaite fera mal un moment, mais il faut accepter qu’un adversaire puisse parfois être supérieur. Cela n’empêche pas l’équipe d’avoir tout donné ; elle a livré toute son énergie. Et l’Espagne est arrivée, en meilleure forme que nous. »
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Le leadership sur le terrain et en dehors
D’autres images de la journée révèlent que le sang-froid de Messi ne se limitait pas au briefing tactique. Alors que l’équipe quittait les vestiaires pour rejoindre la pelouse, on a vu Messi mener le groupe, vêtu d’une veste blanche aux couleurs de l’Argentine, tandis que les chants « Vamos muchachos » résonnaient dans les couloirs. Juste avant que les deux formations ne s’alignent pour les hymnes nationaux, il a également démontré son légendaire fair-play en saluant ses adversaires. Si la finale s’est finalement conclue par une déception pour les géants sud-américains, cet aperçu de son leadership illustre parfaitement l’évolution de Messi en tant que capitaine.
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