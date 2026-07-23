Pour faire taire les rumeurs, Carlos Mac Allister, le père du milieu de terrain de Liverpool Alexis Mac Allister, a pris contact avec son fils afin d’obtenir des informations de première main sur ce qui s’était réellement passé. S'exprimant sur Radio La Red, comme le rapporte La Nación, Carlos a admis qu'il s'était lui-même inquiété du ton du discours. L'ancien joueur de Boca Juniors a révélé que son fils avait rapidement écarté toute idée de polémique ou d'intentions cachées au sein du groupe. Selon Alexis, Messi était uniquement concentré sur l'exécution tactique nécessaire pour déjouer le pressing haut de l'équipe espagnole.

« J’ai envoyé un SMS à Alexis : “Salut, qu’est-ce qui s’est passé dans les vestiaires ? Il s’est passé quelque chose ?” J’étais tout aussi inquiet. Si moi j’étais inquiet, en pensant que si quelque chose s’était passé, mon fils me l’aurait dit tout de suite, imaginez ce que les autres ont pu ressentir ! », a révélé Carlos.

« Il m’a répondu que non, qu’ils parlaient simplement de sortir jouer, au sens footballistique du terme : jouer, faire des passes, tourner, créer des triangles, ne pas frapper le ballon en hauteur, ne pas perdre la possession. C’est de ça dont ils parlaient. Puis beaucoup de doutes ont commencé à surgir. Ces derniers jours, notamment à cause de cette publication, beaucoup de gens m’écrivent et certains m’ont fait part de ces remarques. »