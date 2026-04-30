Pour sa dernière soirée européenne sous les projecteurs du Metropolitano, Griezmann a offert un spectacle inoubliable. Alors que la musique emblématique retentissait avant le coup d’envoi, le Français a ignoré la caméra pour se tourner vers les supporters ; il expliquera ensuite qu’il voulait s’imprégner de l’ambiance de son dernier match à domicile dans cette compétition. Une soirée riche en émotions pour une légende vivante du maillot rayé rouge et blanc.

Au moment d’évoquer les images et les sons de la soirée, l’attaquant a admis qu’un instant précis de la cérémonie d’avant-match resterait à jamais gravé dans sa mémoire. « D’abord, je me souviens de notre entrée sur la pelouse, c’était incroyable. Ce n’était pas seulement nos supporters, mais voir tous ces rouleaux de papier tomber sur le terrain, c’était impressionnant. Cette image restera gravée dans mon esprit… et dans mon cœur », a confié l’attaquant aux médias officiels de l’Atleti.















