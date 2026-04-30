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Exclusif : pourquoi Antoine Griezmann a tourné le dos à l’hymne de la Ligue des champions, avant de lancer un vibrant « Je le ferai » en guise de promesse avant le match retour contre Arsenal
Un adieu émouvant au Metropolitano
Pour sa dernière soirée européenne sous les projecteurs du Metropolitano, Griezmann a offert un spectacle inoubliable. Alors que la musique emblématique retentissait avant le coup d’envoi, le Français a ignoré la caméra pour se tourner vers les supporters ; il expliquera ensuite qu’il voulait s’imprégner de l’ambiance de son dernier match à domicile dans cette compétition. Une soirée riche en émotions pour une légende vivante du maillot rayé rouge et blanc.
Au moment d’évoquer les images et les sons de la soirée, l’attaquant a admis qu’un instant précis de la cérémonie d’avant-match resterait à jamais gravé dans sa mémoire. « D’abord, je me souviens de notre entrée sur la pelouse, c’était incroyable. Ce n’était pas seulement nos supporters, mais voir tous ces rouleaux de papier tomber sur le terrain, c’était impressionnant. Cette image restera gravée dans mon esprit… et dans mon cœur », a confié l’attaquant aux médias officiels de l’Atleti.
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Griezmann promet d’inscrire un but lors du match retour.
Élu homme du match, Griezmann a pourtant affiché sa frustration après avoir heurté les montants et vu ses tentatives repoussées. À 35 ans, l’attaquant reste néanmoins serein avant le retour décisif à l’Emirates Stadium, convaincu que sa chance va enfin tourner au meilleur moment pour l’équipe de Diego Simeone.
Après ce match nul, l’international français a lancé un avertissement aux Gunners : « J’ai eu trois occasions, mais je n’ai pas réussi à trouver le chemin des filets. Je suis sûr que j’y parviendrai au match retour. Nous avons réalisé un excellent travail et il est important de remporter la seconde manche pour continuer notre parcours. »
Des ajustements tactiques ont permis à l’Atlético de renverser la vapeur.
La rencontre s’est jouée en deux actes : dominé en première période, l’Atlético a retrouvé son rythme après la mi-temps. Griezmann a souligné l’importance des ajustements tactiques du staff pour inverser la tendance face aux prétendants au titre de Premier League entraînés par Mikel Arteta. Selon la star des Colchoneros, l’intensité affichée après la pause doit servir de modèle pour le match retour à Londres.
Il a ajouté : « Je pense que notre deuxième mi-temps a été bien meilleure en termes d’intensité, notre pressing était mieux placé, et c’est ainsi qu’il faut rester dans le match là-bas. Ce sera un grand match à jouer, tant pour ceux qui le suivront chez eux que pour ceux qui le vivront au stade, même si ce sera une épreuve, mais c’est là toute la beauté du football. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers le défi qui se profile dans le nord de Londres.
Avec la série à égalité 1-1, Griezmann ne laisse rien au hasard dans sa préparation. Son rêve de soulever le trophée de la Ligue des champions avant de quitter le club reste sa principale motivation. Ayant frôlé la victoire par le passé, l’international français est déterminé à remporter ce titre majeur qui lui a échappé tout au long de sa brillante carrière à Madrid.
« Mon plus grand rêve est d’atteindre la finale. Je me suis beaucoup préparé pour ce match et pour le match retour, et j’espère que nous y parviendrons », a-t-il conclu. Alors que les supporters de l’Atleti préparent leur déplacement dans la capitale anglaise, tous leurs espoirs reposent sur leur numéro sept emblématique, afin qu’il tienne sa promesse et fasse taire le public de l’Emirates.