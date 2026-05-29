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Loai Mohamed

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Exclusif Kooora : Le Zamalek bénéficiera-t-il d’une dérogation pour participer aux compétitions africaines, et quelle est la position d’Al Ahly ?

Zamalek SC
Al Ahly SC
CAF Champions League
Égypte

Un expert juridique détaille les conditions de participation d’Al-Abyad à la Ligue des champions africaine.

La participation du club égyptien du Zamalek à la prochaine Ligue des champions de la CAF suscite des interrogations. Sur le plan administratif, le club est suspendu de toute nouvelle inscription par la FIFA dans le cadre de 18 affaires, ce qui lui interdit d’obtenir la licence requise par la Confédération africaine de football.

Le club, sacré champion d’Égypte la saison dernière pour la première fois depuis 2021-2022, est donc éligible pour retrouver la plus prestigieuse compétition continentale.

Malgré ces difficultés, Tharwat Suweilam, membre de l’Association des clubs égyptiens, a affirmé que Hani Abu Rida, président de la Fédération égyptienne de football, utiliserait ses relations pour permettre au « Club blanc » de prendre part à la compétition, ouvrant ainsi la voie à diverses spéculations sur une issue légale à la crise.

Pour éclairer la situation, Kooora a consulté l’expert juridique et avocat international libanais Ralph Charbel, afin de déterminer si le Zamalek peut effectivement prendre part à la compétition et si Al-Ahly, troisième du championnat égyptien, pourrait le remplacer.

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    Des règles strictes… et une seule condition pour participer

    « D’après les articles 59 à 63 du règlement de la CAF sur les licences de clubs, un club doit prouver, avant le 31 mars, qu’il n’a pas de dettes en cours », explique Charbel à Koora. En cas de dettes, le club bénéficie d’un délai de grâce jusqu’au 31 mai pour justifier qu’il les a réglées, qu’il a conclu un accord avec ses créanciers ou que la procédure est encore en cours (notamment si un appel a été interjeté).

    Il précise : « Une dette constatée est une dette pour laquelle une décision exécutoire a été rendue par une juridiction compétente. Si un joueur obtient gain de cause et que le club fait appel, la décision n’est pas exécutoire ; la CAF ne peut donc pas refuser d’accorder la licence au club. »

    Concernant le Zamalek, l’avocat précise que le club a jusqu’au 31 mai (dimanche prochain) pour justifier du paiement des sommes dues, produire un accord de règlement échelonné ou de report, ou encore démontrer que la procédure judiciaire est toujours en cours ; à défaut, la licence pour la Ligue des champions et les autres compétitions de la CAF lui sera refusée.

    Il rappelle que le règlement licences de la CAF impose des règles strictes pour garantir le remboursement des dettes des clubs, qu’il s’agisse de créances de joueurs, d’autres clubs, de la confédération ou de l’administration fiscale du pays.

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  • Cette consigne s’applique à l’ensemble de l’effectif : aucune exception n’est admise.

    Interrogé au sujet des déclarations de Suleiman – qui avait affirmé sur la chaîne égyptienne ON que Abu Rida, l’un des représentants de l’Égypte dans les compétitions continentales, interviendrait pour résoudre à l’amiable la crise du Zamalek –, Charbel a rappelé qu’il ne saurait y avoir d’exception : la seule issue est le remboursement des dettes accumulées.

    Dans ses propos recueillis par Koora, Charbel précise : « Je pense qu’il entend s’interposer entre les joueurs créanciers et le club afin de négocier un accord à l’amiable sur les sommes dues, ce qui permettrait au Zamalek d’obtenir sa licence. »

  • Fin mai ou fin juin ?

    Interrogé sur le délai dont dispose le Zamalek pour régler ses dettes et ainsi valider sa participation aux compétitions continentales, l’expert juridique a rappelé que la date butoir est normalement fixée au 31 mai de chaque année. Toutefois, conformément aux articles 68 et 69 du règlement sur les licences des clubs de la CAF, cette échéance peut être repoussée.

    Il précise : « L’article 68 du règlement sur les licences des clubs confère à la Commission exécutive de la CAF une large marge de manœuvre pour statuer sur l’organisation des compétitions interclubs en l’absence de disposition contraire, ce qui s’applique notamment au report du délai du 31 mai. »

    Selon plusieurs médias égyptiens, la CAF aurait déjà signifié aux clubs une extension du délai jusqu’à la fin juin.

    Charbel conclut : « Le Comité exécutif peut bien sûr accorder un report, mais uniquement si des circonstances particulières le justifient, et non pas selon son bon vouloir ; toute décision de prolongation peut par ailleurs faire l’objet d’un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). »

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    Et l'Al-Ahly, dans tout ça ?

    Interrogé sur la possibilité, évoquée par plusieurs sources, pour Al-Ahly de saisir la CAF afin de remplacer Zamalek en compétition continentale, ou de contester la licence de son rival pour quelque motif que ce soit, l’expert a été formel.

    Il a déclaré à Koora : « La demande doit être soumise à la commission des licences de la Fédération égyptienne de football, conformément à l'article 5 du règlement sur les licences des clubs publié par la CAF. »

    Quant au club qui remplacerait le Zamalek en cas de non-qualification, c’est à la Commission d’organisation des compétitions interclubs de la CAF qu’il reviendra de décider, conformément au règlement.

    Interrogé sur la possibilité que Al-Ahly, troisième du championnat, remplace Zamalek aux côtés de Pyramids (2^e), il a tranché : « Il est équitable que le club le mieux classé parmi ceux éligibles prenne part à la compétition, à condition qu’il satisfasse aux critères exigés. »

    Il précise : « Si aucune équipe d’une fédération donnée ne remplit les critères, ce pays ne sera représenté par aucun club dans la compétition, comme ce fut le cas lors de la saison 2024-2025 avec les clubs gambiens. »

    Pour éviter toute suspension de licence, il conseille aux clubs arabes de ne pas signer de contrats dépassant leurs capacités financières et de s’adjoindre quotidiennement les services d’un avocat spécialisé en droit sportif international, afin de suivre les détails des contrats et de régler à l’amiable les litiges potentiels.