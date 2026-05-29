Exclusif Kooora : Le Zamalek bénéficiera-t-il d’une dérogation pour participer aux compétitions africaines, et quelle est la position d’Al Ahly ?

La participation du club égyptien du Zamalek à la prochaine Ligue des champions de la CAF suscite des interrogations. Sur le plan administratif, le club est suspendu de toute nouvelle inscription par la FIFA dans le cadre de 18 affaires, ce qui lui interdit d’obtenir la licence requise par la Confédération africaine de football.

Le club, sacré champion d’Égypte la saison dernière pour la première fois depuis 2021-2022, est donc éligible pour retrouver la plus prestigieuse compétition continentale.

Malgré ces difficultés, Tharwat Suweilam, membre de l’Association des clubs égyptiens, a affirmé que Hani Abu Rida, président de la Fédération égyptienne de football, utiliserait ses relations pour permettre au « Club blanc » de prendre part à la compétition, ouvrant ainsi la voie à diverses spéculations sur une issue légale à la crise.

Pour éclairer la situation, Kooora a consulté l’expert juridique et avocat international libanais Ralph Charbel, afin de déterminer si le Zamalek peut effectivement prendre part à la compétition et si Al-Ahly, troisième du championnat égyptien, pourrait le remplacer.