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Exclusif : Manchester United est engagé dans une véritable course contre la montre pour céder Marcus Rashford avant la clôture du mercato, fixée au 8 août
Une date limite stricte pour le départ
Selon *The Sun*, Manchester United vise à finaliser le transfert définitif de Rashford avant son départ pour l’Irlande, le 8 août. Le groupe doit ensuite rallier Dublin directement depuis Göteborg, après son match amical contre le Paris Saint-Germain, pour entamer une phase cruciale de sa préparation estivale.
Le club a fixé au 9 août la date de retour officielle des joueurs ayant participé à la Coupe du monde. Or, puisque Rashford est encore avec l’équipe nationale, United dispose d’une fenêtre très réduite pour offrir au joueur de 28 ans un nouveau départ.
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Rashford réclame des précisions sur son avenir
L’attaquant n’a pas caché son envie de partir, allant même jusqu’à réaffirmer ses intentions juste avant le match de Coupe du monde opposant l’Angleterre au Mexique. Rashford est déterminé à ce que sa situation en club n’affecte pas ses performances sur la scène internationale, mais il a clairement indiqué qu’il voyait son avenir à long terme loin d’Old Trafford.
S’exprimant sur la situation, Rashford a déclaré : « J’ai été très clair avec toutes les personnes concernées avant la Coupe du monde : je voulais que [le transfert] soit conclu avant. Si ce n’était pas le cas, je voulais attendre la fin de la compétition. Je veux être pleinement concentré sur le moment présent. Nous nous battons pour quelque chose d’exceptionnel. »
Options infructueuses et obstacles au transfert
Malgré un prêt réussi au FC Barcelone, où Rashford a inscrit 14 buts et contribué au maintien du titre de champion d’Espagne, un transfert définitif au Camp Nou n’a pas vu le jour. Le club catalan disposait d’une option d’achat de 26 millions de livres sterling, expirée le 15 juin, et a finalement investi 70 millions de livres pour recruter Anthony Gordon.
Si Tottenham suit toujours de près ce produit du centre de formation, Rashford espère un transfert vers un club qualifié pour la Ligue des champions. Ses performances sous le maillot blaugrana lui ont permis de retrouver la sélection anglaise, confirmant son niveau pour le haut niveau continental.
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Manchester United ajuste sa stratégie de transferts
Manchester United a changé d’avis : le club refuse désormais tout nouveau prêt pour Rashford. Après avoir laissé André Onana partir en prêt vers Trabzonspor pour la saison 2026-2027, la direction d’Old Trafford privilégie désormais les ventes définitives, à l’image du transfert de Rasmus Hojlund à Naples pour 38 millions de livres sterling. En prévision de l’après-Rashford, Manchester United explore déjà des solutions de remplacement, dont l’ailier de West Ham, Crysencio Summerville.
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