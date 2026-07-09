Selon *The Sun*, Manchester United vise à finaliser le transfert définitif de Rashford avant son départ pour l’Irlande, le 8 août. Le groupe doit ensuite rallier Dublin directement depuis Göteborg, après son match amical contre le Paris Saint-Germain, pour entamer une phase cruciale de sa préparation estivale.

Le club a fixé au 9 août la date de retour officielle des joueurs ayant participé à la Coupe du monde. Or, puisque Rashford est encore avec l’équipe nationale, United dispose d’une fenêtre très réduite pour offrir au joueur de 28 ans un nouveau départ.







