Getty Images
Traduit par
Exclusif : Liverpool et le PSG seraient en pole position pour recruter Yan Diomande, devançant Manchester United et le Bayern
Liverpool et le PSG prennent l’avantage dans la course à Diomande
Liverpool est en pole position pour recruter Diomande, jeune pépite de Leipzig, alors que la lutte pour s’attacher ses services s’intensifie. Les Reds, en quête d’un successeur à long terme pour Mohamed Salah, proposent un projet sportif en phase avec les ambitions du joueur.
Selon le journaliste Ben Jacobs, l’Ivoirien privilégie le côté droit, un critère déterminant dans ce dossier. Liverpool et le PSG ont donc une longueur d’avance, car leurs projets sportifs collent parfaitement à ce rôle.
Manchester United et le Bayern Munich restent intéressés, mais ils envisageraient Diomande principalement comme une option sur le côté gauche. Une approche qui a permis à Liverpool et au PSG de s’imposer comme les principaux prétendants.
- Getty
Jacobs éclaire le marché des transferts.
Invité du podcast « Born N’ Red », Jacobs a fait le point sur l’avenir du jeune joueur. Il a aussi expliqué pourquoi Liverpool et le PSG tiennent actuellement la corde devant le Bayern et Manchester United.
« Yan Diomande hésite entre Liverpool et le PSG », explique Jacobs. « Mais il faut aussi surveiller le Bayern : le club bavarois visait Anthony Gordon, parti à Barcelone, et cherche donc toujours un renfort.
La nuance, similaire à celle avec Manchester United, est que le Bayern lui propose un rôle sur l’aile gauche, tandis que Liverpool et le PSG l’envisagent principalement sur l’aile droite. Or, à ce stade de sa carrière, le joueur penche clairement pour le côté droit. Liverpool et le PSG apparaissent donc comme les mieux placés. »
La compatibilité tactique pourrait bien orienter le prochain choix de carrière de Diomande.
La bataille pour Diomande semble davantage porter sur des considérations tactiques que financières. Si plusieurs clubs de haut niveau s’intéressent au jeune joueur, la perspective de lui offrir un temps de jeu régulier à son poste de prédilection est devenue un facteur décisif.
Les recruteurs de Liverpool et l’entraîneur Arne Slot voient en lui un futur ailier droit, un profil comparable à celui de Mohamed Salah à Anfield. Le PSG partage ce diagnostic, ce qui place les deux clubs en pole position alors que la course au transfert s’intensifie.
- Getty Images Sport
Liverpool reste déterminé à recruter sa cible principale
La priorité immédiate de Liverpool est de convaincre Diomande qu’Anfield représente la destination idéale pour la prochaine étape de sa carrière. Les projets du club pour l’installer sur l’aile droite pourraient s’avérer décisifs alors que les discussions se poursuivent.
Si ce dossier échoue, Liverpool se tournera vers d’autres cibles offensives, dont Bradley Barcola (PSG), plus à l’aise sur la gauche, ce qui impliquerait un ajustement stratégique par rapport aux plans initiaux.