Exclusif : Liverpool et le PSG seraient en pole position pour recruter Yan Diomande, devançant Manchester United et le Bayern

Liverpool est en pole position pour recruter Diomande, jeune pépite de Leipzig, alors que la lutte pour s’attacher ses services s’intensifie. Les Reds, en quête d’un successeur à long terme pour Mohamed Salah, proposent un projet sportif en phase avec les ambitions du joueur.

Selon le journaliste Ben Jacobs, l’Ivoirien privilégie le côté droit, un critère déterminant dans ce dossier. Liverpool et le PSG ont donc une longueur d’avance, car leurs projets sportifs collent parfaitement à ce rôle.

Manchester United et le Bayern Munich restent intéressés, mais ils envisageraient Diomande principalement comme une option sur le côté gauche. Une approche qui a permis à Liverpool et au PSG de s’imposer comme les principaux prétendants.