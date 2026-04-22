À l’ouverture du mercato, Trafford ne manquera pas de prétendants. Selon GOAL, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle et Aston Villa suivraient de près le gardien de 22 ans. L’été dernier, alors qu’il portait encore les couleurs de Burnley, Newcastle avait formulé une offre avant que Manchester City n’active la clause de rachat inscrite dans son contrat, le ramenant ainsi à l’Etihad Stadium.

Les Magpies, toujours à la recherche d’un numéro 1 à long terme, avaient recruté Aaron Ramsdale en prêt de Southampton après l’échec de la signature de Trafford ; le gardien anglais a récemment supplanté Nick Pope comme premier choix d’Eddie Howe, à son retour de blessure. Tottenham cherche aussi un gardien, Guglielmo Vicario devant rejoindre l’Inter, mais l’arrivée de Trafford serait exclue si les Spurs étaient relégués.

Enfin, Chelsea cherche toujours à stabiliser son poste de gardien : Robert Sanchez a été écarté par l’entraîneur Liam Rosenior avant le huitième de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, et son remplaçant Filip Jorgensen, auteur d’une erreur coûteuse lors de la défaite 5-2 à l’aller, n’a plus joué depuis.