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Exclusif : Liverpool et Chelsea sont en pole position pour recruter James Trafford, gardien de but de Manchester City, qui cherche un temps de jeu régulier après avoir perdu sa place de numéro 1 au profit de Gianluigi Donnarumma
Les clubs de Premier League se disputent déjà la signature de Trafford.
À l’ouverture du mercato, Trafford ne manquera pas de prétendants. Selon GOAL, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle et Aston Villa suivraient de près le gardien de 22 ans. L’été dernier, alors qu’il portait encore les couleurs de Burnley, Newcastle avait formulé une offre avant que Manchester City n’active la clause de rachat inscrite dans son contrat, le ramenant ainsi à l’Etihad Stadium.
Les Magpies, toujours à la recherche d’un numéro 1 à long terme, avaient recruté Aaron Ramsdale en prêt de Southampton après l’échec de la signature de Trafford ; le gardien anglais a récemment supplanté Nick Pope comme premier choix d’Eddie Howe, à son retour de blessure. Tottenham cherche aussi un gardien, Guglielmo Vicario devant rejoindre l’Inter, mais l’arrivée de Trafford serait exclue si les Spurs étaient relégués.
Enfin, Chelsea cherche toujours à stabiliser son poste de gardien : Robert Sanchez a été écarté par l’entraîneur Liam Rosenior avant le huitième de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, et son remplaçant Filip Jorgensen, auteur d’une erreur coûteuse lors de la défaite 5-2 à l’aller, n’a plus joué depuis.
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Le retour à City terni par la rivalité avec Donnarumma
Par ailleurs, Alisson Becker devrait mettre un terme à son passage de huit ans à Liverpool cet été, un an avant l’expiration de son contrat. Son départ libérera un poste à Anfield, même si les Reds ont déjà recruté Giorgi Mamardashvili en 2024 pour 29 millions de livres sterling, dans l’optique de le voir prendre un jour la relève du Brésilien.
Trafford a intégré le centre de formation de City à l’âge de 12 ans et y a passé huit ans avant de rejoindre Burnley en 2023 pour 15 millions de livres sterling. Il est revenu à City l’été dernier lorsque l’équipe de Pep Guardiola a activé une clause de son contrat avec Burnley pour égaler toute offre concurrente. À son arrivée, il devait briguer la place de numéro 1 avec Ederson avant de lui succéder en 2026.
Finalement, Ederson a rejoint Fenerbahçe et Trafford a entamé la saison comme numéro 1, disputant les trois premières journées de Premier League. Son statut a toutefois été immédiatement menacé par l’arrivée, juste avant la clôture du mercato, de Gianluigi Donnarumma pour 26 millions de livres, fraîchement sacré en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.
« Une expérience différente »
Trafford n’a plus joué en Premier League depuis lors, se contentant d’évoluer en Carabao Cup et en FA Cup, ainsi que lors d’un match de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen. Il a disputé quatorze rencontres toutes compétitions confondues et a admis qu’il ferait le point sur ses options cet été, après avoir accepté de rejoindre City le mois dernier en partant du principe qu’aucun autre gardien ne viendrait renforcer l’effectif.
« Je n’avais pas anticipé cette situation [l’arrivée de Donnarumma], mais elle s’est produite, alors il faut s’adapter », expliquait Trafford en février. « Cela s’est produit, donc je travaille très dur chaque jour et nous verrons bien ce qui se passera ; je donne le meilleur de moi-même. C’est le football, c’est ainsi, il faut continuer à bosser tous les jours et, lors des matchs qui se présentent, jouer aussi fort que possible. C’est juste une expérience de plus à ajouter à ma carrière et ça a été un bon apprentissage. »
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Un retour à Wembley se profile après les exploits de la finale de la Carabao Cup.
Trafford devrait être aligné d’entrée samedi en demi-finale de la FA Cup contre Southampton à Wembley. Lors de sa dernière sortie à Wembley avec City, il s’était illustré par une série de trois arrêts décisifs en finale de Carabao Cup face à Arsenal, contribuant ainsi au premier titre majeur de sa carrière. Il a ensuite fait ses débuts avec l’équipe nationale senior contre l’Uruguay, après avoir été le héros du titre des Three Lions au Championnat d’Europe U21 2023. Son dernier match avec City remonte au quart de finale de la FA Cup face à Liverpool, où il avait conclu une victoire 4-0 en repoussant un penalty de Mohamed Salah.