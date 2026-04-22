À l’ouverture du mercato, Trafford ne manquera pas de prétendants. Selon GOAL, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Aston Villa et Newcastle suivraient tous le gardien de 22 ans. L’été dernier, alors qu’il portait encore les couleurs de Burnley, les Magpies avaient déjà tenté de le recruter, avant que City n’active la clause de préemption inscrite dans son contrat, le ramenant ainsi à l’Etihad Stadium.

Les Magpies, toujours à la recherche d’un numéro 1 à long terme, avaient ensuite recruté Aaron Ramsdale en prêt de Southampton après l’échec de ce dossier ; le gardien anglais a récemment supplanté Nick Pope comme premier choix d’Eddie Howe, à son retour de blessure. Tottenham cherche aussi un gardien, Guglielmo Vicario devant rejoindre l’Inter, mais un éventuel transfert de Trafford serait exclu si les Spurs étaient relégués.

Enfin, Chelsea cherche toujours à stabiliser son poste de gardien : Robert Sanchez a été écarté par l’entraîneur Liam Rosenior avant le huitième de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, et son remplaçant, Filip Jorgensen, a commis une erreur coûteuse lors de la défaite 5-2 au match aller avant de disparaître des terrains.