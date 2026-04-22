Getty Images Sport
Traduit par
Exclusif : Liverpool et Chelsea sont en pole position pour recruter James Trafford, gardien de but de Manchester City, qui cherche à retrouver du temps de jeu après avoir perdu sa place de numéro 1 au profit de Gianluigi Donnarumma
Les clubs de Premier League se disputent déjà la signature de Trafford.
À l’ouverture du mercato, Trafford ne manquera pas de prétendants. Selon GOAL, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Aston Villa et Newcastle suivraient tous le gardien de 22 ans. L’été dernier, alors qu’il portait encore les couleurs de Burnley, les Magpies avaient déjà tenté de le recruter, avant que City n’active la clause de préemption inscrite dans son contrat, le ramenant ainsi à l’Etihad Stadium.
Les Magpies, toujours à la recherche d’un numéro 1 à long terme, avaient ensuite recruté Aaron Ramsdale en prêt de Southampton après l’échec de ce dossier ; le gardien anglais a récemment supplanté Nick Pope comme premier choix d’Eddie Howe, à son retour de blessure. Tottenham cherche aussi un gardien, Guglielmo Vicario devant rejoindre l’Inter, mais un éventuel transfert de Trafford serait exclu si les Spurs étaient relégués.
Enfin, Chelsea cherche toujours à stabiliser son poste de gardien : Robert Sanchez a été écarté par l’entraîneur Liam Rosenior avant le huitième de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, et son remplaçant, Filip Jorgensen, a commis une erreur coûteuse lors de la défaite 5-2 au match aller avant de disparaître des terrains.
- Getty Images Sport
Le retour à City terni par la rivalité avec Donnarumma
Par ailleurs, Alisson Becker devrait mettre un terme à son passage de huit ans à Liverpool cet été, un an avant l’expiration de son contrat. Son départ libérera un poste à Anfield, même si les Reds ont déjà recruté Giorgi Mamardashvili en 2024 pour 29 millions de livres sterling, dans l’optique de le voir prendre un jour la relève du Brésilien.
Trafford a intégré le centre de formation de City à l’âge de 12 ans et y a passé huit ans avant de rejoindre Burnley en 2023 pour 15 millions de livres sterling. Il est revenu à City l’été dernier lorsque l’équipe de Pep Guardiola a activé une clause de son contrat avec Burnley pour égaler toute offre concurrente. À son arrivée, il devait rivaliser avec Ederson pour le poste de numéro 1 avant de lui succéder en 2026.
Finalement, Ederson a rejoint Fenerbahçe et Trafford a entamé la saison comme numéro 1, aligné lors des trois premières journées de Premier League. Son statut a toutefois été immédiatement menacé par l’arrivée, juste avant la clôture du mercato, de Gianluigi Donnarumma, recruté 26 millions de livres après son triomphe en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.
« Une expérience différente »
Trafford n’a plus disputé de match de Premier League depuis lors, se contentant d’évoluer en Carabao Cup et en FA Cup, ainsi que lors d’une rencontre de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen. Il a participé à 14 rencontres toutes compétitions confondues et a admis qu’il ferait le point sur ses options cet été, après avoir accepté de rejoindre City le mois dernier en partant du principe qu’aucun autre gardien ne viendrait renforcer l’effectif.
« Je n’avais pas anticipé cette situation [l’arrivée de Donnarumma], mais elle s’est présentée, alors il faut s’adapter », expliquait Trafford en février. « Cela s’est produit, donc je travaille très dur chaque jour et nous verrons bien ce qui se passera ; je donne le meilleur de moi-même. C’est le football, c’est ainsi, il faut continuer à bosser tous les jours et, lors des matchs qui se présentent, jouer aussi fort que possible. C’est juste une expérience de plus à ajouter à ma carrière et ça a été un bon apprentissage. »
- Getty Images Sport
Un retour à Wembley se profile après les exploits de la finale de la Carabao Cup.
Trafford devrait être aligné d’entrée samedi en demi-finale de la FA Cup contre Southampton à Wembley. Lors de sa dernière sortie avec City sur cette même pelouse, il s’était illustré par une série de trois arrêts décisifs en finale de Carabao Cup face à Arsenal, contribuant ainsi au premier titre majeur de sa carrière. Il a ensuite fait ses débuts avec les Three Lions contre l’Uruguay, après avoir mené l’équipe espoir au titre européen 2023. Son dernier match sous le maillot citizen remonte au quart de finale de la FA Cup face à Liverpool, où il avait conclu une victoire 4-0 en repoussant un penalty de Mohamed Salah.