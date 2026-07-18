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Exclusif : les raisons pour lesquelles le Real Madrid a renoncé à Mateus Fernandes alors que Jorge Mendes avait déjà finalisé l’accord
Le Real Madrid a décidé de ne pas finaliser le transfert de Fernandes.
Selon Fichajes, Bruno Fernandes était sur le point de s’engager avec le Real Madrid lorsque le club a renoncé à finaliser le transfert. Auparavant, José Mourinho avait désigné le milieu de terrain portugais comme cible prioritaire lors de la préparation estivale. Le technicien portugais appréciait les qualités physiques et la polyvalence du joueur de 22 ans, capables, à ses yeux, de renforcer l’entrejeu dans le cadre d’un projet de reconstruction à long terme.
Fernandes avait impressionné en disputant 36 matchs de Premier League avec West Ham United la saison passée, mais la direction madrilène a refusé d’approuver le transfert en raison du coût jugé trop élevé.
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Un rapport révèle pourquoi les grands clubs madrilènes se sont retirés
Selon Sergio Valentin, journaliste à Radio Marca, Fernandes était l’une des priorités de Mourinho dès l’ouverture du mercato. L’entraîneur aurait multiplié les relances pour finaliser le transfert, persuadé que le milieu de terrain, doté d’une grande capacité de projection, renforcerait considérablement son effectif.
L’article précise également que Jorge Mendes avait déjà bien avancé les négociations tant avec le joueur qu’avec son club, ce qui plaçait les « Blancos » en position de force pour conclure le transfert. Cependant, le club a finalement décidé de ne pas donner suite.
Les Merengues n’ont pas souhaité s’aligner sur l’indemnité de transfert qui a finalement permis au milieu de terrain de rejoindre Tottenham. Les Spurs ont conclu l’opération pour environ 85 millions de livres sterling (98 millions d’euros), une somme que le géant espagnol a jugée excessive pour ce poste lors du mercato estival.
Des priorités distinctes ont guidé les choix du Real Madrid au milieu de terrain.
Cette décision aurait ravivé le débat sur la stratégie de Madrid au milieu de terrain. Selon les informations disponibles, José Mourinho aurait poussé pour une option plus athlétique, bien qu’il dispose déjà de Federico Valverde, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga. Le club a toutefois privilégié le recrutement de Bernardo Silva. Alors que l’entraîneur estimait que les deux joueurs pouvaient se compléter, la direction sportive a choisi d’allouer ses ressources à d’autres postes, mettant ainsi fin au projet de transfert de Fernandes.
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Quelle sera la prochaine étape pour le Real Madrid ?
Selon ce même rapport, il est peu probable que le Real Madrid recrute à nouveau si aucun de ses joueurs vedettes ne part. Cependant, les « Blancos » continuent d’être associés à Rodri, la star de Manchester City, et à Enzo Fernández, le milieu de terrain de Chelsea.
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