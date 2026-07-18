Exclusif : les raisons pour lesquelles le Real Madrid a renoncé à Mateus Fernandes alors que Jorge Mendes avait déjà finalisé l’accord

Selon Sergio Valentin, journaliste à Radio Marca, Fernandes était l’une des priorités de Mourinho dès l’ouverture du mercato. L’entraîneur aurait multiplié les relances pour finaliser le transfert, persuadé que le milieu de terrain, doté d’une grande capacité de projection, renforcerait considérablement son effectif.

L’article précise également que Jorge Mendes avait déjà bien avancé les négociations tant avec le joueur qu’avec son club, ce qui plaçait les « Blancos » en position de force pour conclure le transfert. Cependant, le club a finalement décidé de ne pas donner suite.

Les Merengues n’ont pas souhaité s’aligner sur l’indemnité de transfert qui a finalement permis au milieu de terrain de rejoindre Tottenham. Les Spurs ont conclu l’opération pour environ 85 millions de livres sterling (98 millions d’euros), une somme que le géant espagnol a jugée excessive pour ce poste lors du mercato estival.