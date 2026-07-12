Exclusif : les exigences de Vinicius Junior dans les discussions sur sa prolongation de contrat au Real Madrid, alors que le géant de la Liga veille à ne pas froisser ses coéquipiers « Galacticos » Kylian Mbappé et Jude Bellingham

Selon OKDIARIO, Vinicius réclamerait un salaire d’environ 20 millions d’euros nets par saison, ce qui l’installerait au sommet de la hiérarchie salariale du club. Cependant, la direction du Real Madrid hésite à satisfaire ces exigences afin de préserver une structure salariale stricte dans le vestiaire.

Florentino Pérez et José Ángel Sánchez refusent de créer des tensions au sein du vestiaire. Alors que des joueurs comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham sont déjà très bien rémunérés, le club ne veut pas laisser un seul joueur rompre l’équilibre économique qu’il a mis des années à bâtir. Le message venu de Valdebebas est clair : le projet collectif prime sur l’intérêt individuel, quel que soit le statut du joueur sur le terrain.