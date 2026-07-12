Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Exclusif : les exigences de Vinicius Junior dans les discussions sur sa prolongation de contrat au Real Madrid, alors que le géant de la Liga veille à ne pas froisser ses coéquipiers « Galacticos » Kylian Mbappé et Jude Bellingham

Vinicius Junior
Real Madrid
Kylian Mbappé
J. Bellingham
LaLiga

Le Real Madrid est engagé dans une course contre la montre pour assurer l'avenir à long terme de Vinicius Junior, alors que les négociations contractuelles entre le club et son attaquant vedette auraient rencontré un obstacle majeur. L'international brésilien, qui profite actuellement de ses vacances d'été après la Coupe du monde, reste au cœur des projets du club, mais des désaccords financiers menacent de jeter une ombre sur le début de la nouvelle saison.

  • L'écart financier dans les négociations

    Selon OKDIARIO, Vinicius réclamerait un salaire d’environ 20 millions d’euros nets par saison, ce qui l’installerait au sommet de la hiérarchie salariale du club. Cependant, la direction du Real Madrid hésite à satisfaire ces exigences afin de préserver une structure salariale stricte dans le vestiaire.

    Florentino Pérez et José Ángel Sánchez refusent de créer des tensions au sein du vestiaire. Alors que des joueurs comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham sont déjà très bien rémunérés, le club ne veut pas laisser un seul joueur rompre l’équilibre économique qu’il a mis des années à bâtir. Le message venu de Valdebebas est clair : le projet collectif prime sur l’intérêt individuel, quel que soit le statut du joueur sur le terrain.

    • Publicité
  • Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Éviter un feuilleton estival des transferts

    Le Real Madrid veut éviter que ce dossier contractuel ne vire au feuilleton estival occupant la une des journaux tout au long du mercato. Le club considère Vinicius comme un atout majeur, mais il garde la tête froide sur un marché des transferts très volatil. Pour l’instant, aucune offre officielle n’est parvenue pour le Brésilien, une absence qui fragilise sa position dans les discussions tout en soulignant l’urgence de trouver une issue.

    Aucun des deux camps n’a intérêt à laisser traîner le dossier : un départ ou une impasse contractuelle nuirait autant au joueur qu’au club.

  • Un leadership exigeant sur le terrain

    Au-delà des négociations financières, le club est de plus en plus convaincu que Vinicius doit retrouver une concentration totale sur les aspects footballistiques. Ce constat intervient après une saison exigeante au cours de laquelle il a disputé 53 matchs avec le Real Madrid, marquant 22 buts et délivrant 14 passes décisives. Le club espère qu’il reviendra de ses vacances prêt à exercer un leadership plus positif et plus constant sur le terrain. En interne, le consensus est clair : le joueur de 26 ans doit désormais viser une régularité plus constante dans ses performances, surtout lors des rencontres décisives. 

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • mourinhoGetty Images

    L'influence grandissante de Mourinho

    Alors que l’impasse se poursuit, l’arrivée de José Mourinho ajoute une nouvelle dimension à une situation déjà riche en intrigues. L’entraîneur portugais, connu pour son exigence, souhaite s’appuyer sur un Vinicius totalement investi – déjà triple champion d’Espagne et double vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid – afin de l’intégrer pleinement dans son dispositif tactique et de lui éviter toute distraction liée aux négociations contractuelles en cours.

Jeux d'amitié des clubs
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO