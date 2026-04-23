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Exclusif : le surnom sans pitié qu’un joueur de Chelsea a collé à Liam Rosenior, fraîchement limogé
Le surnom cruel qui a marqué sa chute
Alors que les résultats dégringolaient à Stamford Bridge, il est devenu évident que l’effectif de Chelsea doutait fortement des capacités de Rosenior à entraîner au plus haut niveau. Un joueur lui aurait même collé le surnom de « prof remplaçant », une pique acerbe lancée par BBC Sport pour illustrer son manque supposé d’autorité et de prestance au sein du club.
Le vestiaire était divisé, les joueurs hispanophones se montrant particulièrement sceptiques quant aux compétences de l’ancien coach de Hull City. La discorde a atteint son paroxysme lorsque la composition de l’équipe a été divulguée avant plusieurs rencontres cruciales de Ligue des champions ; l’une de ces fuites, juste avant le match contre Brighton, aurait même été attribuée au coiffeur de Marc Cucurella.
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Les erreurs tactiques et l'humiliation face au PSG
Si Rosenior s’est d’abord appuyé sur les bases posées par son prédécesseur Enzo Maresca, ses tentatives d’imposer sa propre philosophie se sont retournées contre lui. En abandonnant le double pivot pour un seul sentinelle, il a isolé Moisés Caicedo, contraint de couvrir une surface de terrain insoutenable. Selon le rapport, son approche trop ouverte lors de la défaite 8-2 sur l’ensemble des deux matchs contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions a été préjudiciable.
Ses choix de composition ont aussi été vivement critiqués en interne : aligner le jeune défenseur central Mamadou Sarr au match retour contre le PSG s’est révélé préjudiciable, une erreur initiale entraînant une défaite 3-0. Une défaite face à Newcastle a par ailleurs lancé une série de cinq matchs sans marquer en Premier League, la plus longue disette offensive du club depuis 114 ans.
La direction perd patience après l'effondrement de Brighton
La fin est finalement survenue moins de 24 heures après une défaite sans gloire à Brighton. Les dirigeants de Chelsea espéraient que Rosenior permettrait de stabiliser la situation jusqu'à la fin de la saison, mais le manque d'esprit de compétition manifesté sur la côte sud a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Rosenior n'est pas parvenu à nouer des relations solides avec les membres de la tribune d'honneur, ce qui a conduit à son licenciement. Le club a estimé que ses maigres espoirs de qualification européenne et de succès en FA Cup seraient mieux servis par une nouvelle figure à la tête de l'équipe.
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Le processus de succession de Rosenior est lancé.
Chelsea entre dans une phase cruciale pour trouver un successeur permanent à Rosenior. Andoni Iraola et Marco Silva, l’actuel entraîneur de Fulham, seraient en pole position. Le contrat du technicien portugais expire cet été, et ses liens avec le super-agent Jorge Mendes pourraient faciliter son arrivée à l’ouest de Londres. Le club surveille aussi de près Edin Terzic et Xabi Alonso.