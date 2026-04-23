Exclusif : le surnom sans pitié qu’un joueur de Chelsea a collé à Liam Rosenior, fraîchement limogé

Alors que les résultats dégringolaient à Stamford Bridge, il est devenu évident que l’effectif de Chelsea doutait fortement des capacités de Rosenior à entraîner au plus haut niveau. Un joueur lui aurait même collé le surnom de « prof remplaçant », une pique acerbe lancée par BBC Sport pour illustrer son manque supposé d’autorité et de prestance au sein du club.

Le vestiaire était divisé, les joueurs hispanophones se montrant particulièrement sceptiques quant aux compétences de l’ancien coach de Hull City. La discorde a atteint son paroxysme lorsque la composition de l’équipe a été divulguée avant plusieurs rencontres cruciales de Ligue des champions ; l’une de ces fuites, juste avant le match contre Brighton, aurait même été attribuée au coiffeur de Marc Cucurella.