Selon SPORT, le Real Madrid préparerait une offre colossale de 223 M€ (192 M£ / 255 M$) pour Olise. Selon le journal SPORT, ce package comprendrait un montant fixe de 190 millions d’euros (164 millions de livres sterling / 217 millions de dollars) et 33 millions d’euros (28 millions de livres sterling / 38 millions de dollars) de primes liées aux performances.

Ce montant dépasserait ainsi les 222 M€ que le PSG avait versés à Barcelone pour Neymar en 2017, faisant du Français le joueur le plus cher de l’histoire. Un tel transfert marquerait une nouvelle étape dans la stratégie de Florentino Pérez en matière de transferts.

Lors d’une récente campagne électorale, le président du Real Madrid aurait déclaré : « Je vais faire la plus grosse offre que le Real Madrid ait jamais faite pour un footballeur à un club européen », une promesse qu’il semble désormais déterminé à tenir.







