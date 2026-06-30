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Exclusif : le Real Madrid prépare une offre historique pour l’ailier français Michael Olise, dont le transfert pourrait dépasser les 222 millions d’euros déboursés pour Neymar et devancer la concurrence du Bayern Munich
Une offre record de 223 millions d’euros
Selon SPORT, le Real Madrid préparerait une offre colossale de 223 M€ (192 M£ / 255 M$) pour Olise. Selon le journal SPORT, ce package comprendrait un montant fixe de 190 millions d’euros (164 millions de livres sterling / 217 millions de dollars) et 33 millions d’euros (28 millions de livres sterling / 38 millions de dollars) de primes liées aux performances.
Ce montant dépasserait ainsi les 222 M€ que le PSG avait versés à Barcelone pour Neymar en 2017, faisant du Français le joueur le plus cher de l’histoire. Un tel transfert marquerait une nouvelle étape dans la stratégie de Florentino Pérez en matière de transferts.
Lors d’une récente campagne électorale, le président du Real Madrid aurait déclaré : « Je vais faire la plus grosse offre que le Real Madrid ait jamais faite pour un footballeur à un club européen », une promesse qu’il semble désormais déterminé à tenir.
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Le Bayern Munich maintient sa position ferme concernant la star française.
Malgré les rumeurs persistantes, le Bayern Munich n'a manifesté aucune intention de se séparer de son joueur phare. L'ailier de 24 ans s'est imposé comme un élément incontournable de l'Allianz Arena et est sous contrat jusqu'en 2029.
Le président du Bayern, Herbert Hainer, a clairement exprimé la position du club, tentant de mettre fin aux rumeurs qui circulent dans la capitale espagnole.
« Madrid peut s'épargner cette peine, car le Bayern ne souhaite pas vendre Michael », a-t-il coupé court. Avant d'ajouter : « Nous entretenons de très bonnes relations avec le Real Madrid ; ils m'ont contacté pour me dire qu'ils n'avaient absolument aucun contact avec Olise et qu'ils ne souhaitaient pas voir ces spéculations incessantes dans les médias. »
Olise cherche à clarifier son avenir
Après une saison exceptionnelle et une Coupe du monde 2026 fructueuse aux côtés de Kylian Mbappé, la cote d’Olise n’a jamais été aussi haute. Selon certaines informations, l’ailier aurait demandé à rencontrer les dirigeants du Bayern afin de connaître leur position et de déterminer si le club serait disposé à négocier en cas d’offre « scandaleuse ».
Si le Real Madrid est souvent cité, Olise est conscient que d’autres grands clubs surveillent également sa situation.
Néanmoins, l’opportunité de retrouver Mbappé à Madrid et de participer à la « Dream Team » tant espérée par les supporters pourrait s’avérer difficile à refuser. Alors que le joueur cherche désormais à ouvrir le dialogue avec ses employeurs actuels, la pression se reporte sur la direction du Bayern, qui doit désormais fixer une position claire sur sa valorisation.
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L'été du renouveau du Real Madrid
Le Real Madrid s'est déjà montré très actif sur le marché des transferts, en recrutant quatre nouveaux joueurs afin de se remettre de deux saisons qui n'ont pas été à la hauteur de ses ambitions. L'arrivée d'Olise est considérée comme la dernière pièce du puzzle pour assurer la domination du club au niveau national et européen.
Le club avait dû publier un communiqué officiel pour démentir toute négociation et préserver ses relations avec le géant allemand, mais l’intensité des dernières rumeurs suggère qu’un transfert se prépare.
Si l’opération se concrétise, elle marquera un tournant historique en mettant fin au règne de neuf ans de Neymar comme joueur le plus cher du monde.