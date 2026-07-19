Exclusif : le prix à six chiffres d’une bague de champion du monde, alors que la FIFA s’apprête à proposer 1 996 répliques historiques inspirées du Super Bowl aux supporters

À la veille du choc monumental entre l'Espagne et l'Argentine dans le New Jersey, la FIFA a introduit un changement radical dans les célébrations traditionnelles de la victoire. S'inspirant des coutumes emblématiques de la NFL, de la NBA et de la MLB, l'instance dirigeante a annoncé qu'elle remettrait des bagues de championnat sur mesure aux vainqueurs du tournoi.

Si les médailles d’or continueront d’être remises aux joueurs et au staff technique conformément à la tradition, ces bagues serties de pierres précieuses sont présentées comme un ajout prestigieux au palmarès des vainqueurs.