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Exclusif : le prix à six chiffres d’une bague de champion du monde, alors que la FIFA s’apprête à proposer 1 996 répliques historiques inspirées du Super Bowl aux supporters
Une fusion historique entre le football et la tradition américaine
À la veille du choc monumental entre l'Espagne et l'Argentine dans le New Jersey, la FIFA a introduit un changement radical dans les célébrations traditionnelles de la victoire. S'inspirant des coutumes emblématiques de la NFL, de la NBA et de la MLB, l'instance dirigeante a annoncé qu'elle remettrait des bagues de championnat sur mesure aux vainqueurs du tournoi.
Si les médailles d’or continueront d’être remises aux joueurs et au staff technique conformément à la tradition, ces bagues serties de pierres précieuses sont présentées comme un ajout prestigieux au palmarès des vainqueurs.
Un prix astronomique à six chiffres dévoilé
Si 30 bagues exclusives sont réservées à l’équipe championne, la FIFA a confirmé à The Sun la production de 1 996 exemplaires destinés à la vente au grand public. Les supporters désireux d’acquérir un morceau d’histoire devront toutefois s’acquitter d’un prix de vente au détail s’élevant à 112 000 £.
Côté esthétique, la FIFA annonce un design « axé sur l’identité de l’équipe victorieuse », avec un ajustement sur mesure pour chaque pièce. Un flanc de la bague accueillera une représentation du célèbre trophée de la Coupe du monde, tandis que l’autre offrira des gravures personnalisées célébrant les champions.
La FIFA confirme les détails de cette édition limitée.
Dans un communiqué officiel détaillant ce lancement, la FIFA a souligné l’importance de cette initiative pour le football mondial. L’organisation a déclaré : « Dans une première historique pour une compétition de la FIFA, les vainqueurs du tournoi recevront également des bagues de championnat sur mesure, intégrant ainsi l’une des traditions sportives américaines les plus emblématiques au football mondial. »
L’instance dirigeante a par ailleurs précisé les modalités de distribution de ces articles de luxe, soulignant que seule une infime partie de la population mondiale aura la possibilité de les acquérir. La FIFA a déclaré : « Parmi celles-ci, 30 seront remises à l’équipe victorieuse, tandis que 1 996 seront mises à la disposition des supporters du monde entier en tant que produit sous licence officielle, permettant ainsi aux supporters de posséder un objet unique de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. »
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Polémique autour de la commercialisation
Malgré le prestige associé à cette initiative, l'annonce n'a pas manqué de susciter des critiques. De nombreux supporters ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, qualifiant ces anneaux d’une nouvelle « opération lucrative » de la part d’une organisation déjà critiquée pour sa commercialisation croissante. La finale devant également proposer un spectacle de 30 minutes à la mi-temps – une autre importation américaine –, certains traditionalistes craignent que l’identité fondamentale de la Coupe du monde ne soit diluée par des intérêts commerciaux excessifs et des codes de divertissement nord-américains.
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