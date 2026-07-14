Selon un récent reportage de la BBC, Messi a parcouru à pied 47 % de la distance totale qu’il a couverte lors de cette Coupe du monde, soit le pourcentage le plus élevé parmi tous les joueurs de champ. Loin de céder au déclin physique, il s’est adapté pour continuer à dominer le jeu. Il ne parcourt que 8,2 km toutes les 90 minutes et n’effectue en moyenne que 2,7 sprints par match, contre 5,3 il y a quatre ans.

Pourtant, son rendement demeure inégalé : 33 tirs cadrés et 21 occasions créées, soit le total le plus élevé depuis Diego Maradona en 1986. Moins mobile, plus influent, il démontre que sa lecture du jeu est désormais son meilleur atout.