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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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Exclusif : le pourcentage de temps de jeu que Lionel Messi passe à marcher – la « GOAT » argentine « s'adapte pour mieux dominer » à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre

L. Messi
Argentine
Coupe du monde
Angleterre
Angleterre vs Argentine

Lionel Messi a redéfini l’art d’influer sur le cours des matchs en Coupe du monde, étonnant les supporters en marchant près de la moitié du temps passé sur la pelouse. Alors que l’Argentine s’apprête à défier l’Angleterre en demi-finale, des statistiques édifiantes démontrent comment l’attaquant ajuste son jeu pour dominer ses adversaires tout en préservant son énergie et la réserver aux instants les plus cruciaux, ceux qui font basculer les rencontres.

  • L'évolution tactique d'un génie

    Selon un récent reportage de la BBC, Messi a parcouru à pied 47 % de la distance totale qu’il a couverte lors de cette Coupe du monde, soit le pourcentage le plus élevé parmi tous les joueurs de champ. Loin de céder au déclin physique, il s’est adapté pour continuer à dominer le jeu. Il ne parcourt que 8,2 km toutes les 90 minutes et n’effectue en moyenne que 2,7 sprints par match, contre 5,3 il y a quatre ans.

    Pourtant, son rendement demeure inégalé : 33 tirs cadrés et 21 occasions créées, soit le total le plus élevé depuis Diego Maradona en 1986. Moins mobile, plus influent, il démontre que sa lecture du jeu est désormais son meilleur atout.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Maîtriser l’art de l’espace

    Cette gestion stratégique de son énergie constitue l’ultime étape d’une carrière marquée par une réinvention constante. Depuis ses débuts à Barcelone, Messi est passé du poste d’ailier explosif à celui de « faux numéro 9 », avant d’endosser le rôle de meneur de jeu en retrait à l’Inter Miami et en sélection argentine. Revenant sur ce parcours tactique, Messi a déclaré : « Avant, je ne prêtais pas beaucoup attention à la tactique. Mais avec Guardiola, j’ai énormément appris. J’ai commencé à comprendre les espaces, la conservation du ballon, comment le jeu fonctionne vraiment. »

    Il a également souligné l’évolution du paysage de ce sport, en expliquant : « Le football a beaucoup changé. La manière de jouer, les schémas tactiques. Le jeu d’aujourd’hui est bien plus tactique et physique qu’auparavant. Avant, on trouvait davantage d’espaces. »

  • La rivalité historique reprend de plus belle.

    Le capitaine chevronné partage actuellement la tête du classement du Soulier d’or avec Kylian Mbappé, totalisant huit buts et trois passes décisives dans le tournoi. L’Argentine vise désormais à devenir la première nation à conserver son titre mondial depuis 1962. Sur sa route, l’Angleterre, qui l’affrontera mercredi au stade d’Atlanta, se dresse comme un obstacle de taille.

    Les Three Lions affrontent un défi colossal : imiter la Pologne, seule nation à avoir réussi, lors des 15 dernières participations de Messi à la Coupe du monde, à le contenir sans but ni passe décisive.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quelle sera la prochaine étape pour Messi ?

    Mercredi, tous les regards seront tournés vers le stade d’Atlanta, où l’Argentine tentera de décrocher sa place en finale. Si Messi parvient à imposer son rythme face à l’Angleterre tout en s’imposant dans cette bataille tactique, il fera un pas de plus vers un deuxième titre mondial consécutif, consolidant ainsi un héritage qui dépasse largement les simples statistiques de jeu.

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